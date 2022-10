LIVE Transfer Talk Chelsea surveille Martinelli d’Arsenal

La fenêtre de transfert d’été est fermée pour les ligues majeures en Europe. Cependant, avec un œil sur janvier, il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Chelsea surveille Martinelli d’Arsenal

Le courrier quotidien dit que Chelsea surveille la situation contractuelle de l’attaquant d’Arsenal Gabriel Martinelli.

Martinelli, 21 ans, a été un habitué de l’équipe première cette saison et a inscrit trois buts en neuf matchs jusqu’à présent. L’international brésilien a un contrat qui expire en 2024, bien qu’il existe une option pour le prolonger d’un an.

Arsenal cherche à signer Martinelli, Bukayo Saka et William Saliba pour de nouveaux contrats. Le jeune trio a impressionné cette saison alors que les Gunners ont grimpé en tête du classement, mais ils n’ont pas encore engagé leur avenir à long terme dans le club.

Man City a été lié à l’ailier de 21 ans Saka, tandis que Barcelone aurait inscrit le défenseur Saliba sur sa liste restreinte avant de choisir de signer Jules Kounde de Séville.

12.23 BST : Manchester United est prêt pour Cristiano Ronaldo tenter de quitter à nouveau le club en janvier si l’attaquant ne peut pas regagner sa place dans l’équipe d’Erik ten Hag, ont déclaré des sources à Rob Dawson d’ESPN.

Ronaldo était un remplaçant inutilisé pour la défaite 6-3 contre Manchester City et n’a pas commencé un match de Premier League depuis la défaite 4-0 contre Brentford en août. Le joueur de 37 ans souhaitait quitter Old Trafford cet été et United est conscient qu’il pourrait envisager de déménager en janvier dans le but de trouver un football régulier en équipe première.

Les règles de l’UEFA permettraient à Ronaldo de signer pour une équipe en Ligue des champions en janvier et de disputer les huitièmes de finale de la nouvelle année malgré ses deux apparitions pour United en Ligue Europa cette saison.

Des sources ont déclaré à ESPN que l’attitude de Ronaldo envers l’entraînement et les matchs a été exemplaire depuis qu’il est devenu clair qu’il devrait rester au-delà de la date limite de transfert, mais il cherche désespérément à tirer le meilleur parti de ses dernières années au sommet. Il a marqué un but en huit matchs cette saison et a pris du retard Marcus Rashford et Antoine Martial dans l’ordre hiérarchique.

11.13 BST: Fabrice Romano dit que le Bayern Munich reste optimiste quant à la signature du milieu de terrain du RB Leipzig Konrad Laimer en tant qu’agent libre à l’été 2023.

Laimer, 25 ans, avait apparemment accepté de déménager au Bayern en août, mais l’accord s’est effondré car les clubs n’ont pas pu convenir d’une indemnité de transfert.

Le contrat de l’international autrichien expire à la fin de la saison et il est probable qu’il se rendra ensuite au Bayern.

10h40 BST : Milieu de terrain de Valence Hugo Guillamon a prolongé son contrat avec le club jusqu’en juin 2026.

Un jeune produit de Valence, Guillamon, 22 ans, a été un habitué du onze de départ de Genaro Gattuso cette saison, mais son contrat précédent devait expirer l’été prochain.

« Continuer à faire partie de ce grand club a toujours été ma priorité », il a dit. “J’espère que c’est pour encore de nombreuses années et que nous pourrons réaliser de grandes choses ensemble.”

09h48 BST: Séville a rejoint la Roma et l’AC Milan dans la course pour signer l’attaquant de Tottenham Lucas Mouraselon TNT.

Moura, 30 ans, n’a disputé que deux matches avec l’entraîneur Antonio Conte cette saison et est suivi par plusieurs clubs européens. Il est sous contrat avec les Spurs jusqu’en juin 2024.

L’international brésilien est arrivé à Tottenham en provenance du Paris Saint-Germain en 2018 et a vu son temps de jeu diminuer ces derniers mois.

09.03 BST: Arrière droit de Turin Wilfried Singo est surveillé par Barcelone, dit sport.

Singo, 21 ans, a impressionné depuis sa percée dans la première équipe en 2019. L’international ivoirien est désormais sur le radar de Barcelone alors qu’il cherche à remplacer la star américaine. Sergino Dest et trouver une option à long terme du côté droit de la défense.

08h27 BST : Chelsea est prêt pour quelques mouvements majeurs cet été, en dehors de son raid de 60 millions d’euros pour l’attaquant du RB Leipzig Christophe Nkunku.

Le télégraphe quotidien rapporte que les Bleus veulent signer le défenseur de Leipzig Josko Gvardiolalors qu’il rapporte qu’il a une clause de libération d’environ 50 millions d’euros dans son contrat actuel.

Le milieu de terrain est également à l’ordre du jour, avec le milieu de terrain du Borussia Dortmund Jude Bellingham et West Ham United Déclan Riz sur la liste restreinte du club.

Et le rapport affirme que Chelsea “évaluera également la situation des gardiens de but, avec Édouard Mendy pas encore signé de nouveau contrat et des doutes planent encore Kepa Arrizabalaga.”

08h00 BST : Entraîneur de Barcelone Xavi Hernández appeler pour Lionel Messi être laissé en paix alors que l’attaquant du Paris Saint-Germain continue d’être lié à un retour au Camp Nou.

Messi, 35 ans, est en fin de contrat avec le PSG à la fin de la saison et le vice-président du Barça, Eduard Romeu, a déclaré la semaine dernière qu’il serait viable de le ramener au club sur le plan financier.

Les remarques de Romeu sont intervenues après que le président Joan Laporta a ouvert la porte à une réunion sensationnelle avec Messi dans une interview avec ESPN cet été.

“Avec Leo, voyons voir, mais ce n’est pas le moment d’en parler maintenant”, a déclaré Xavi lors d’une conférence de presse avant le match du Barca en Ligue des champions contre l’Inter mardi. Tu sais l’amour que j’ai pour lui. C’est un ami et je lui souhaite toujours le meilleur. Le Barça est sa maison, mais nous ne lui rendons aucun service en parlant de [his future]Soit.

“Laissons-le en paix pour qu’il profite de son séjour à Paris et souhaitons-lui le meilleur.”

PAPER GOSSIP (par Adam Brown)

– Le Paris Saint-Germain espère parvenir à un accord sur une prolongation de contrat pour Lionel Messidit Mundo Deportivo. Alors que l’attaquant de 35 ans a été lié à un retour à Barcelone ou à un passage en Major League Soccer l’été prochain, le PSG voit son avenir au Parc des Princes et se prépare à ouvrir des discussions en janvier pour lui permettre de se concentrer sur le prochain. Coupe du monde avec l’Argentine.

– Ismaël Bennacer suscite l’intérêt de Liverpool et de Chelsea, écrit Calciomercato. La Rossoneri tenaient à prolonger le contrat du milieu de terrain de 24 ans cet été, mais n’ayant jusqu’à présent pas réussi à parvenir à un accord, il semble que les clubs de Premier League commencent à se tourner vers sa signature. Il entrera dans les 18 derniers mois de son contrat à San Siro en janvier.

– Les meilleurs clubs d’Italie surveillent de près Sergej Milinkovic-Savicselon Gazzetta dello Sport. Il est rapporté que l’état de son contrat est surveillé de près, le milieu de terrain de 27 ans approchant des 18 derniers mois de son contrat avec la Lazio. Il reste un acteur clé pour le Biancocelestiayant contribué à huit buts en autant d’apparitions en Serie A

– L’Eintracht Francfort a proposé Evan N’Dicka et Daïchi Kamada nouvelles offres, rapports Sports du ciel Allemagne. Les deux joueurs se sont vu proposer des contrats de trois ans jusqu’à l’été 2025, ce qui en fera les mieux rémunérés de l’équipe, bien qu’il soit entendu que le club de Bundesliga souhaite ne pas augmenter considérablement son offre si l’un ou l’autre décide de rejeter les conditions. L’AC Milan a été lié à N’Dicka après que le défenseur central de 23 ans ait impressionné la saison dernière, tandis que Kamada, 26 ans, a contribué à six buts en sept matches de Bundesliga depuis le milieu de terrain cette saison.