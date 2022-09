LIVE Transfer Talk – Chelsea prévoit plus de dépenses en janvier avec Edson Alvarez en tête de liste

Le milieu de terrain de l’Ajax Edson Alvarez fait partie de plusieurs cibles que Chelsea poursuit avant ce qui sera un mois de janvier chargé. ANP via Getty Images

La fenêtre de transfert d’été est fermée pour les ligues majeures en Europe. Cependant, avec un œil sur janvier, il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Chelsea prévoit des dépenses de janvier

Chelsea a eu une fenêtre de transfert estivale chargée et est prête à continuer à être active à l’arrivée de janvier alors qu’elle vise à améliorer son milieu de terrain, rapporte La norme du soir.

Ils ont échoué avec une tentative tardive de 50 millions de livres sterling pour signer Southampton Roméo Lavia – qui n’avait pas rejoint les Saints depuis longtemps depuis Manchester City – ayant déjà raté l’Ajax Amsterdam Edson Alvarez après avoir offert 40 millions de livres sterling.

Ils avaient également une offre tardive pour le PSV Eindhoven Ibrahim Sangaré rejetés, bien qu’ils aient apporté Denis Zakaria prêté par la Juventus.

Cependant, ils n’ont toujours pas renoncé à recruter davantage et l’international mexicain Alvarez reste leur option préférée alors qu’ils cherchent à revoir cette position cet hiver.

Il y aura des encouragements car le joueur de 24 ans aurait dit à l’Ajax qu’il voulait déménager à Stamford Bridge, bien que les géants de l’Eredivisie aient insisté sur le fait qu’il n’était pas en mesure de partir si tard dans la fenêtre.

Chelsea ne s’arrête pas là. Ils travaillent également pour signer le milieu de terrain offensif de 19 ans Arsen Zakharyan du Dinamo Moscou.

Les Blues ont regardé Zakharyan pendant l’été, mais il a été jugé impossible de le signer en raison des sanctions que l’Occident a imposées à la Russie.

L’invasion en cours de l’Ukraine a rendu difficile le recrutement de joueurs russes, limitant la capacité de payer les frais de transfert ou la possibilité pour les joueurs de se déplacer entre les pays.

Chelsea est prêt à travailler pour trouver une solution dans les mois à venir pour voir Zakharyan se joindre pour les frais de 12,6 millions de livres sterling dans sa clause de libération.

08h00 BST : Ancien attaquant de Chelsea et de l’Atlético Madrid Diego Costa doit arriver au Royaume-Uni mardi pour un examen médical avant son transfert gratuit proposé aux Wolves, le Le télégraphe du jour rapports.

Les loups se sont retrouvés à court d’attaquants dans leur équipe après que la signature estivale de Sasa Kalajdzic ait subi une blessure au ligament du genou lors de ses débuts samedi, tandis que Raul Jimenez a raté les deux premiers matchs de la saison en raison d’une blessure au genou.

Costa, 33 ans, était sans club depuis son départ de l’Atletico Mineiro en janvier après cinq mois au club, au cours desquels il a marqué quatre buts en 15 matchs et remporté le titre de champion du Brésil.

L’international espagnol devrait subir un examen médical mercredi, tandis que les Wolves ne prévoient aucun problème avec lui pour obtenir un permis de travail au Royaume-Uni.

Costa a précédemment aidé l’Atletico Madrid à remporter le titre de LaLiga en 2014 avant de se lancer dans une période réussie de trois ans à Chelsea, où il a marqué 59 buts en 120 matchs toutes compétitions confondues et a remporté deux titres de Premier League en 2015 et 2017, ainsi que la Ligue. Coupe en 2015. Il est parti pour retourner à l’Atletico en 2017 et a aidé le club à remporter un autre titre en Liga en 2021, mais est parti pour retourner dans son Brésil natal l’été dernier et rejoindre l’Atletico Mineiro.

PAPER GOSSIP (par Danny Lewis)

– Alberto Lunghi a attiré l’attention d’Internazionale et de la Fiorentina après avoir résilié son contrat avec Pérouse, comme l’a rapporté Calciomercato. Cela survient deux ans après que la Juventus ait fortement voulu signer l’ailier et était prête à soumettre une offre proche de 1 million d’euros pour le joueur de 19 ans.

– Lille a confirmé ce Yusuf Yazici a rejoint Trabzonspor en prêt pour la campagne 2022-23. Yazici est passé par l’académie de Trabzonspor avant de rejoindre Lille en 2019 et l’international turc a passé la seconde moitié de la saison dernière en prêt avec le CSKA Moscou.

– Après son précédent rapport, Fabrice Romano a maintenant déclaré que le milieu de terrain de Barcelone Miralem Pjanic pourrait s’envoler vers les Émirats arabes unis mardi. Une fois sur place, les détails seront discutés pour un éventuel contrat de trois ans avant que l’international de Bosnie-Herzégovine ne signe pour le Sharjah FC.

– Lorient a finalisé la signature de Yoann Catherine de Guingamp. L’Équipe expliquent que l’attaquant a rejoint l’équipe de Ligue 1 après avoir signé un contrat qui durera jusqu’en 2027, tandis que Guingamp a reçu 2,7 millions d’euros avec un possible 1 million d’euros de bonus.