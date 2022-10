LIVE Transfer Talk Benzema du Real Madrid prêt pour un nouvel accord

La fenêtre de transfert d’été est fermée pour les ligues majeures en Europe. Cependant, avec un œil sur janvier, il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Benzema s’approche d’un nouvel accord avec Madrid

Karim Benzéma s’approche d’une prolongation de contrat avec le Real Madrid, selon Fabrice Romano.

Le contrat actuel de l’attaquant français talismanique devrait expirer à l’été 2023, mais une prolongation devrait le maintenir au stade Santiago Bernabeu pour une autre saison.

Benzema a déjà confirmé Los Blancoss que son intention est d’accepter la proposition de contrat du club, et cela est considéré comme n’étant qu’une question de temps avant que l’accord ne soit conclu.

Le conseil d’administration du club – ainsi que le président Florentino Perez et le manager Carlo Ancelotti – sont tous d’accord sur la décision de garder Benzema pour une saison supplémentaire.

Cela ne devrait pas être une surprise compte tenu de l’impact que l’ancien Lyonnais a eu depuis son déménagement en Espagne. Rien que la saison dernière, il a marqué 44 buts et en a aidé 15 autres en seulement 46 matches, dont 15 en Ligue des champions en route vers sa cinquième victoire finale avec le club.

Son total cette saison est de quatre buts et une passe décisive en huit matches, contribuant à un bilan global très impressionnant du Real Madrid de 327 buts et 160 passes décisives en 613 apparitions.

Il a été question que Los Blancos pourrait chercher à déménager pour Manchester City Erling Haaland en 2024, mais Benzema reste l’homme principal incontesté pour l’instant.

BLOG EN DIRECT

08h41 BST : Entraîneur de Leicester City Brendan Rodgers affirme qu’il a refusé les approches de deux clubs pour quitter le King Power Stadium.

Rodgers a connu un début de saison difficile, n’en remportant aucun et perdant six des huit premiers matchs de l’équipe avant la victoire 4-0 de lundi sur son rival local Nottingham Forest.

L’ancien patron de Liverpool a également été lié à plusieurs postes vacants dans d’autres clubs de Premier League, notamment Arsenal et Newcastle United, mais a déclaré lors d’une conférence de presse qu’il s’était engagé à Leicester.

“Je n’en ai pas besoin. Je n’en ai vraiment pas besoin. J’ai parlé à [chairman Aiyawatt ‘Top’ Srivaddhanaprabha] avant le match, mais il a été absent pour d’autres matchs alors que nous perdions.

“Lui et sa famille et les autres membres du personnel ici m’ont toujours beaucoup soutenu. Ils comprennent les défis que nous avons rencontrés au cours de l’été. Ils comprennent les difficultés et d’où je viens.

“Mais ils savent qu’ils ont un respect total de ma part, donc je n’ai pas besoin de Top ou de qui que ce soit pour m’asseoir. Ils croient que je peux faire le travail. Ils connaissent ma loyauté envers ici parce que je suis resté alors que j’aurais peut-être pu partir.

“Mais cela ne veut pas dire qu’ils me doivent quoi que ce soit. Je veux le faire pour le club, les fans, les supporters et ils me font confiance pour le faire. Et si je ne le fais pas, ils me le diront.”

08h00 BST : Les géants espagnols de Barcelone s’efforcent de régler leurs finances et pensent qu’ils peuvent rétablir l’équilibre des capitaux propres du club – total des actifs moins total des passifs – d’ici la saison 2024-25, a déclaré le vice-président financier Eduard Romeu.

Le conseil d’administration du Barça présentera dimanche à l’assemblée des membres du comité du club les résultats de l’exercice 2021-22 montrant 98 millions d’euros de bénéfices après impôts après une perte de 97 millions d’euros l’année précédente en raison de la pandémie.

Romeu a déclaré que le Barça avait clôturé 2021-22 avec un bénéfice d’exploitation de 1,017 milliard d’euros et des dépenses d’exploitation de 856 millions d’euros. Côté budget, l’objectif pour la saison 2022-23 est un chiffre d’affaires de 1,452 Md€ et un bénéfice après impôt de 275 M€.

“Lorsque nous avons été élus, nous avons demandé cinq ans pour réorienter le déséquilibre des fonds propres, mais avec les leviers financiers que nous avons mis en place, cette année, nous serons déjà proches de l’objectif”, a déclaré Romeu lors d’une présentation de l’exercice aux médias.

Romeu a déclaré que les dettes du club, qui s’élevaient à 1,35 milliard d’euros – dont 673 millions d’euros dus aux banques – ont été réduites à 1 milliard d’euros, selon les estimations du Barca. Cependant, le plus gros problème du club reste la masse salariale de l’équipe première qui s’élève à 518 millions d’euros, soit 51% du budget.

“500 millions d’euros seraient le chiffre idéal maintenant pour être compétitifs, mais nous devrons utiliser la dette pour payer ces gros contrats”, a déclaré Romeu. “Je pense que nous ne pourrons pas le réparer avant la saison 2024-25.”

Cependant, de plus en plus de discussions sur le possible retour du grand club Lionel Messiqui sera agent libre à la fin de la saison à l’expiration de son contrat actuel avec le Paris Saint-Germain, signifie que l’Argentin serait toujours sur leur radar.

“Messi est un atout pour le Barça et les portes du club lui sont évidemment ouvertes. Il est bien connu que nous pouvons faire des miracles ici”, a ajouté Romeu.

PAPER GOSSIP (par Danny Lewis)

– L’AC Milan envisage de signer l’ailier du Midtjylland Gustave Isaksen dans la fenêtre de transfert de janvier, selon Calciomercatoqui ajoutent que le Rossoneri a repéré le joueur de 21 ans alors qu’il marquait le premier but du club danois lors d’un match nul 2-2 contre Feyenoord en Ligue Europa jeudi. Isaksen est considéré comme un renfort possible en raison des problèmes de blessures qui Alexis Saelemaekers et Messie Junior sont confrontés.

– La décision de Massimiliano Allegri de jouer Danilo en défense centrale pourrait signifier que la Juventus intensifiera ses efforts pour signer un autre arrière latéral, selon Calciomercato. Danilo a aidé à ancrer la défense de la Juve lors de sa victoire 3-1 en Ligue des champions contre le Maccabi Haïfa mercredi, ce qui pourrait se produire avec une plus grande régularité à l’avenir. Par conséquent, la Juve voudra ajouter un autre joueur et améliorer la qualité qui peut être invoquée dans les zones étendues.

– Fabrice Romano a rapporté que de nombreux clubs suivent les progrès du milieu de terrain de Guimaraes Ibrahima Bamba, qui a même été considéré pour une convocation en Italie par Roberto Mancini. Cela survient alors que le joueur de 20 ans a signé une prolongation de contrat qui le maintiendra avec le club portugais jusqu’en 2026.

– Moïse Turay suscite l’intérêt de nombreux clubs à travers l’Europe, selon Marché du pied. Le Bayern Munich, le Borussia Mönchengladbach, l’Eintracht Francfort, Lille et la Lazio ne sont que quelques-unes des équipes qui regardent le talentueux ailier. Le joueur de 18 ans a été appelé dans l’équipe nationale de Sierra Leone alors qu’il n’a jamais fait d’apparition en équipe première à Troyes, qui souhaite qu’il signe son premier contrat professionnel avec eux.

– Capitaine du Rayo Vallecano Oscar Tréjo a signé une prolongation de contrat pour rester du côté de la Liga jusqu’en 2024, le club a confirmé. Le joueur de 34 ans a débuté les sept matches de championnat de Rayo cette saison, enregistrant un but et deux passes décisives.