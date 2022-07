LIVE Transfer Talk – Barcelone proposera Memphis Depay comme poids lourd dans l’accord de Jules Kounde

La fenêtre de transfert d’été est là, et il y a beaucoup de commérages qui tourbillonnent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

Barcelone, en difficulté financière, poursuit sa poursuite du défenseur central de Séville Jules Koundé et envisagent un éventuel accord d’échange de joueurs, selon sport.

Memphis Depay serait le joueur le plus réputé que le Blaugrana sont prêts à passer à autre chose dans le cadre d’un échange qui verrait Kounde déménager au Camp Nou, bien qu’il doive peut-être accepter une réduction de salaire pour que l’accord se poursuive.

Depay, 28 ans, a contribué à 14 buts en 28 apparitions en Liga pour le Barça la saison dernière, mais il continue d’être lié à une sortie du club cet été.

On pense que l’équipe de Julen Lopetegui recherche environ 65 millions d’euros pour se séparer de Koundé, mais les négociations en cours pour le joueur de 23 ans ont vu Barcelone manquer de 20 millions d’euros. Kounde donnerait la priorité à un transfert aux côtés de Xavi Hernandez, malgré l’intérêt de Chelsea.

BLOG EN DIRECT

10.53 BST: West Ham est sur le point de signer l’attaquant de Chelsea Armando Brojadit Fabrice Romano.

Broja, 20 ans, a marqué neuf buts en 38 matchs en prêt à Southampton la saison dernière. L’international albanais veut jouer au football régulier et les deux clubs discutent des dernières parties de l’accord, Chelsea devrait désormais signer un nouvel attaquant n ° 9 cet été après le départ de Romelu Lukaku de retour à l’Inter Milan en prêt.

10h25 BST: Manchester United est prêt à détourner son attention du milieu de terrain de Barcelone Frenkie de Jongdit L’express quotidien.

De Jong, 25 ans, ne voudrait pas rejoindre un club anglais, malgré le fait que des sources aient déclaré à ESPN que United avait conclu un accord de 65 millions d’euros (plus 20 millions d’euros de compléments) avec le Barça.

Au lieu de cela, United se déplacera pour les Wolves Ruben Nevesqui pourrait être disponible moyennant des frais de transfert moins chers.

09h53 BST : Matt Turner insiste sur le fait qu’il n’a pas joué sa place de titulaire à l’USMNT en rejoignant Arsenal.

Le joueur de 28 ans a rejoint les Gunners de la New England Revolution dans le cadre d’un accord d’une valeur allant jusqu’à 10 millions de dollars et a commencé le premier match amical de pré-saison du club lors de leur tournée américaine lors de la victoire 2-0 de samedi contre Everton à Baltimore.

Aaron Ramsdale s’est imposé comme le gardien de but de premier choix d’Arsenal sous Mikel Arteta et Turner semble faire face à une tâche difficile pour le déloger, bien qu’il ait été nommé gardien de but MLS de l’année en 2021.

Turner est actuellement en concurrence avec Zack Steffen pour le maillot n ° 1 aux côtés de Gregg Berhalter avec la Coupe du monde à seulement quatre mois. Steffen devrait rejoindre Middlesbrough en prêt de Manchester City à la recherche d’une action régulière, mais Turner pense qu’il peut démarrer rapidement dans le nord de Londres.

“Des opportunités comme celle-ci pour les joueurs américains sont rares”, a déclaré Turner. “Je ne dirais pas que je suis inquiet ou que c’est un pari. C’est la progression évidente de ma carrière. Mettre un pied dans la porte à l’étranger est beaucoup plus facile à dire qu’à faire. Je joue bien en MLS depuis le dernier trois saisons et c’était la première offre concrète que j’avais.

“Jouer régulièrement en MLS ne m’a pas garanti le onze de départ de l’équipe nationale américaine. J’avais besoin de le secouer pour faire passer mon jeu au niveau supérieur et jouer en Premier League avec ces gars-là m’a déjà montré d’énormes améliorations.

“Vous devez penser à toute votre carrière. Vous ne pouvez pas prendre de décisions basées sur une seule Coupe du monde. Les blessures arrivent et les carrières sportives sont finies. J’ai voulu pousser ce jeu aussi loin que possible, afin de pouvoir représenter un club comme Arsenal est un rêve devenu réalité.”

09h28 BST : Le Real Madrid n’a reçu aucune offre pour Marco Asensio cet été, Rapports Cadena SERmalgré l’intérêt de Newcastle et de l’AC Milan.

Asensio, 26 ans, n’a plus qu’un an sur son contrat à Madrid et a changé d’agent plus tôt cette année pour être représenté par Jorge Mendes en prévision d’un éventuel transfert très médiatisé cet été.

Selon Cadena SER, Newcastle et Milan n’ont pas porté leur intérêt au-delà de conversations informelles avec Mendes, et cela signifie que le scénario le plus probable est qu’Asensio – qui a connu la meilleure saison en carrière l’année dernière en termes de buts, contribuant 10 buts en LaLiga – voit son contrat au Bernabeu.

08h43 BST : Manchester City est sur le point d’intensifier sa poursuite de l’arrière gauche de Brighton & Hove Albion Marc Cucurella comme Oleksandre Zintchenko est sur le point de quitter le club, selon Le soleil.

Des sources ont déclaré vendredi à James Olley d’ESPN qu’Arsenal espère parvenir à un accord pour signer Zinchenko des champions de Premier League. Les Gunners ont ravivé leur intérêt pour le joueur de 25 ans après avoir raté le défenseur de l’Ajax Lisandro Martinezqui a rejoint Manchester United.

Des pourparlers sont en cours, City devrait exiger environ 35 millions de livres sterling pour Zinchenko, dont la polyvalence est un facteur clé pour le patron d’Arsenal, Mikel Arteta.

En tant que tel, City donnera la priorité à l’arrivée de Cucurella en remplacement. L’international espagnol de 23 ans a eu un grand impact en Premier League après avoir rejoint Brighton depuis Getafe l’été dernier, faisant 39 apparitions dans toutes les compétitions et remportant le titre de joueur de l’année du club.

Brighton devrait exiger 50 millions de livres sterling pour le diplômé de l’académie La Masia de Barcelone, bien que City espère conclure un accord pour moins que cela.

08h00 BST : Manchester United ne peut pas se permettre de laisser Cristiano Ronaldo quitter le club cet été, selon l’ancien coéquipier Nani.

Ronaldo veut quitter Old Trafford cet été, ont déclaré des sources à ESPN plus tôt ce mois-ci, après que United ait raté la qualification pour la Ligue des champions, bien que Chelsea ait exclu d’essayer de signer le joueur de 37 ans.

Nani, qui a joué avec Ronaldo à United et en service international avec le Portugal, a déclaré qu’il espérait que l’attaquant resterait au club.

“J’espère [he stays]”, a déclaré Nani, qui a signé pour Melbourne Victory juste à temps pour affronter son ancien club au MCG vendredi. “C’est un joueur important et un joueur qui fait toujours la différence. J’espère qu’il est de bonne humeur pour aider le club alors j’espère [he’ll stay].”

Nani a déclaré qu’il avait essayé d’entrer en contact avec Ronaldo, mais qu’il n’avait pas pu joindre son ancien coéquipier.

“Quand il est en vacances, il ne répond à personne au téléphone”, a ajouté Nani. “J’ai essayé de lui parler, mais il a dit : ‘Je suis tellement occupé maintenant, nous parlerons bientôt.'”

PAPIER GOSSIP

– La Juventus envisage de déménager pour Pau Torres en remplacement potentiel de Matthijs de Ligtrévèle Gianluca Di Marzio. Avec des rapports en Allemagne indiquant que De Ligt devrait rejoindre le Bayern Munich pour 80 millions d’euros, le Bianconeri travaillent déjà sur leur liste restreinte de remplaçants. Il est entendu que le défenseur de Villarreal, 25 ans, est la priorité n°1 pour l’équipe de Massimiliano Allegri, qui s’intéresse également à Arsenal. gabriel.

– Légende du Real Madrid et agent libre actuel Marcelo a été proposé à Lyon, dit Marché du pied. Alors que le club de Ligue 1 est à la recherche d’un arrière gauche cet été, il semble que le principal obstacle à la signature du joueur de 34 ans soit ses exigences salariales. L’international brésilien touchait 9 millions d’euros par saison au Santiago Bernabeu.

– International d’Australie Aaron Moy est sur le point de refuser un certain nombre d’offres du championnat pour rejoindre les champions écossais du Celtic, révèle le Télégraphe. Le milieu de terrain de 31 ans est un agent libre après avoir déménagé de Brighton & Hove Albion au port de Shanghai en 2020, passant deux saisons avec l’équipe de la Super League chinoise. Mooy est l’un des nombreux Socceroos sans contrat, dont Tom Rogic et Massimo Luongo – essayant de trouver un nouveau club avant la participation de l’Australie à la Coupe du monde de novembre.

– Défenseur central de Liverpool Ben Davis est sur le point de rejoindre les Rangers, selon le Gardien. Le joueur de 26 ans n’a pas fait d’apparition en équipe première compétitive pour Liverpool, mais une offre de 4 millions de livres sterling aurait été acceptée par les Reds. Davies est arrivé à Anfield en provenance de Preston North End en 2021 et a passé la saison dernière en prêt au club de championnat Sheffield United.

– Marseille est intéressé à signer Rubén Blancorapports Marché du pied. Le joueur de 25 ans a disputé 25 matches avec le Celta Vigo la saison dernière, et le club de Ligue 1 souhaite trouver une forte concurrence pour le gardien n ° 1. Pau López. Un mouvement de prêt qui inclurait une option pour rendre l’accord permanent est actuellement en cours de discussion.