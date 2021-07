LIVE Transfer Talk – Arsenal rejoint le PSG, l’Atletico Madrid à la poursuite de Houssem Aouar de Lyon

Le Lyonnais Houssem Aouar a les intérêts d’Arsenal, du PSG et de l’Atletico Madrid. Marcio Machado/Eurasie Sport Images/Getty Images

Au milieu de toute l’action de l’Euro 2020 et de la Copa America, la fenêtre des transferts d’été s’est ouverte, les plus grands clubs européens cherchant à faire sensation sur le marché des transferts. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY : Arsenal rejoint le PSG, Atleti dans la poursuite d’Aouar

Arsenal est un admirateur de longue date du milieu de terrain lyonnais Houssem Aouar et prennent maintenant des mesures pour tenter de le signer, Le 10 Sport rapports.

Il y avait beaucoup de côtés liés au Français dans les fenêtres précédentes, y compris la Juventus et Barcelone, mais rien ne s’est jamais concrétisé.

Les Gunners auraient déjà fait une offre pour le joueur de 23 ans, Lyon espérant gagner entre 20 et 25 millions d’euros pour le milieu de terrain, et les Gunners sont sur le point d’égaler ces frais.

Lyon laissera sa silhouette talismanique partir si une offre qu’il juge appropriée arrive pour l’homme avec un contrat qui court jusqu’en 2023. L’équipe de Ligue 1 espère décharger Aouar et utiliser l’argent pour aider son recrutement à conduire cette fenêtre de transfert.

Arsenal ne devrait pas être trop excité pour le moment, car il est suggéré que d’autres clubs européens se tournent vers le milieu de terrain. Le président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi a montré beaucoup d’ambition cette fenêtre et est un fan, tandis que l’Atletico Madrid s’est également renseigné.

12.57 BST : L’attaquant du Real Madrid Gareth Bale pourrait se retirer du football de club à l’expiration de son contrat au Bernabeu à la fin de la saison prochaine, selon le Daily Mirror.

Cependant, le rapport ajoute que le capitaine gallois pourrait toujours représenter son pays à la Coupe du monde 2022 même s’il est sans club d’ici là.

Bale a marqué 19 buts lors de son prêt à Tottenham la saison dernière, mais on ne sait pas où il figure dans les plans du patron de Madrid Carlo Ancelotti, qui revient pour son deuxième mandat au club.

Le joueur de 31 ans a commenté son avenir après la victoire des Spurs sur Leicester City lors de la dernière journée, déclarant: « Je sais ce que je fais, mais cela ne fera que provoquer le chaos si je dis quelque chose. »

12.09 BST : Maintenant que le Paris Saint-Germain a finalisé la signature de Achraf Hakimi (voir 09h00 BST), combien de temps avant de voir la prochaine nouvelle arrivée au Parc des Princes dévoilée ?

jouer 1:22 Julien Laurens réagit à la signature du PSG par Achraf Hakimi et fait le point sur la poursuite par le club de Sergio Ramos.

11.38 BST: David de Gea reviendra en pré-saison avec Manchester United déterminé à se battre pour sa place à Old Trafford, ont déclaré des sources à Rob Dawson d’ESPN.

De Gea a concouru avec Dean Henderson pour la première place la saison dernière et avec le manager Ole Gunnar Solskjaer qui n’a pas encore décidé qui sera son gardien de premier choix, l’international espagnol tient à revendiquer les gants plutôt que immédiatement. chercher un déménagement.

Des sources ont déclaré à ESPN United n’avoir encore reçu aucun intérêt concret pour le joueur de 30 ans, qui a encore deux ans et une option de 12 mois sur son contrat de 375 000 £ par semaine.

De Gea devrait revenir tard en pré-saison. Il bénéficiera de vacances après avoir fait partie de l’équipe espagnole à l’Euro 2020. United lancera sa campagne de Premier League contre Leeds United à Old Trafford le 14 août.

10.54 BST : milieu de terrain anglais Kalvin Phillips « n’a aucune envie » de quitter Leeds United malgré ses performances impressionnantes à l’Euro 2020.

Phillips, 25 ans, a aidé son club d’enfance à obtenir une promotion en Premier League l’année dernière, et il s’est rapidement imposé dans l’équipe d’Angleterre de Gareth Southgate au point où il a commencé les cinq matchs de son équipe nationale au tournoi jusqu’à présent. Cependant, l’agent Kevin Sharp insiste sur le fait que son client veut rester à Elland Road pour la saison prochaine.

« Avant que Kalvin ne signe son dernier contrat, nous avions un bon intérêt alors nous nous sommes assis et avons exploré tous les avantages et les inconvénients », Phillips a dit à l’i. « Son désir n’était jamais de partir, c’était d’être récompensé et de rester et de jouer pour l’équipe qu’il soutenait quand il était enfant.

« Dans le contrat qu’il a signé en septembre 2019, nous avons inclus des dispositions si Leeds atteignait la Premier League, donc tout est prêt pour l’élite. Nous savions que c’était un peu un pari, mais nous savions que Leeds y arriverait sous Bielsa et évidemment ils l’ont fait.

« Il y a peut-être des clubs qui regardent Kalvin maintenant parce que plus vous avez de succès – jouer pour l’Angleterre dans de grands tournois – suscite naturellement l’intérêt. « Mais Kalvin est heureux à Leeds et n’a aucune envie de bouger. Il s’agit plutôt de « continuer ce que vous faites pour le club et le pays ».

– Angleterre vs Danemark : EN DIRECT sur ESPN et ESPN+ à 15 h HE aux États-Unis

10.26 BST : L’attaquant sud-africain Thembi Kgatlana a signé un contrat de deux ans avec l’Atletico Madrid Femenino, laissant son compatriote espagnol Eibar après une période réussie.

Kgatlana était un joueur vedette frustré d’Eibar lors de la saison 2020/21, marquant 10 buts en 21 matches de championnat alors que l’équipe a terminé 14e sur 18 avec seulement neuf victoires.

Sa nouvelle équipe a cependant terminé quatrième, à une bonne distance du vainqueur de la ligue Barcelone, qui a également remporté la Ligue des champions féminine.

09.57 BST : Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a déclaré que son club ne pouvait pas se permettre de recruter un attaquant de premier plan cet été.

Les champions de Premier League City ont été liés à un intérêt pour Tottenham Harry Kane et celui du Borussia Dortmund Erling Haaland, dont les deux coûteraient probablement plus de 100 millions de livres sterling en frais de transfert.

« Aux prix [quoted] nous n’allons acheter aucun gréviste », Guardiola a dit. « C’est impossible, nous ne pouvons pas nous le permettre.

« Tous les clubs sont en difficulté financière; nous ne sommes pas une exception. Nous avons Gabriel [Jesus] et Ferran [Torres] qui ont été incroyables à ce poste. Nous avons de jeunes joueurs dans l’académie et nous jouons plusieurs fois avec un faux n°9. Il y a plus de chances que nous n’achetions pas d’attaquant pour la saison prochaine. »

City n’a pas encore remplacé Sergio Aguero, qui a quitté Barcelone pour un transfert gratuit après une décennie en Angleterre, à la suite de l’expiration de son contrat.

09h00 BST : ICMYI — Le Paris Saint-Germain a finalisé la signature mardi de Achraf Hakimi de l’Inter Milan pour un contrat de cinq ans.

ESPN a annoncé le mois dernier que les champions de Serie A recevraient jusqu’à 70 millions d’euros, bonus inclus, pour l’international marocain.

Des sources ont déclaré à ESPN que des conditions personnelles avaient été convenues entre le PSG et Hakimi il y a plus d’un mois et que l’arrière latéral avait fait pression pour que le mouvement se produise.

Les vainqueurs de la Ligue des champions, Chelsea, étaient également intéressés par la signature de Hakimi cet été, mais des sources ont déclaré à ESPN qu’elles n’avaient jamais fait d’offre concrète.

Le défenseur a joué un rôle clé en aidant l’Inter à remporter son premier titre de champion en 11 ans la saison dernière, marquant sept buts et 11 passes décisives en Serie A.

– La Juventus n’a pas encore entamé de négociations pour signer le milieu de terrain de Barcelone Miralem Pjanic, rapports Fabrice Romano. Cela vient avec la suggestion que Sassuolo Manuel Locatelli reste leur priorité lorsqu’il s’agit d’ajouter quelqu’un au cœur de leur milieu de terrain.

– L’AS Roma regarde le Borussia Mönchengladbach Ramy Bensebaini en remplacement possible de Leonardo Spinazzola, rapporte La Gazzetta dello Sport. L’international italien fait face à des mois après avoir subi une opération sur son Achille, ce qui a conduit Jose Mourinho et son équipe à chercher ailleurs. L’équipe de Bundesliga recherche 20 millions d’euros, mais l’accord pourrait être un prêt avec obligation de le rendre permanent.

– L’Internazionale et Lyon cherchent tous deux à recruter le gardien de l’Ajax André Onana, rapports Calciomercato. le Scudetto les vainqueurs espèrent attendre l’année prochaine, lorsque le contrat du Camerounais aura pris fin, tandis que Lyon cherche à déménager immédiatement. La décision appartient maintenant à Onana, car il doit dire s’il souhaite partir maintenant ou l’été prochain.

– Arsenal est sur le point de conclure un accord avec Anderlecht pour Albert Sambi Lokonga, rapports Fabrice Romano. Il est suggéré que des conditions personnelles ont été convenues pour un accord qui durera jusqu’en 2026 et que les négociations sont dans leur phase finale, les frais étant fixés à 17,5 millions d’euros plus les ajouts.

– Calciomercato ont établi une liste de la liste des cibles de milieu de terrain de l’AC Milan pour la fenêtre de transfert d’été. Il est suggéré qu’ils regardent Chelsea Tiemoué Bakayoko, celui de Marseille Boubacar Kamara, de Bologne Jerdy Schouten et du Real Madrid Dani Ceballos.

– Crystal Palace espère signer un jeune de Manchester City Morgan Rogers en tant que manager nouvellement nommé Patrick Vieira vise à abaisser l’âge moyen de son équipe, rapporte le courrier quotidien. Il est suggéré qu’ils devront dépenser environ 7 millions de livres sterling pour faire venir le joueur de 18 ans, qui a passé la saison dernière en prêt à Lincoln City.