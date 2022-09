LIVE Transfer Talk – Arsenal Gabriel Francfort Evan Ndicka en tête de la liste des défenseurs centraux de la Juventus

La Juventus est à la recherche d’un défenseur central gaucher avec Gabriel en tête de liste. Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images

La fenêtre de transfert d’été est fermée pour les ligues majeures en Europe. Cependant, avec un œil sur janvier, il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: La Juve prépare les prochains mouvements défensifs

La Juventus a vu beaucoup d’action dans la fenêtre de transfert d’été 2022, mais maintenant que c’est terminé, elle envisage déjà les prochaines fenêtres, selon Tutosport.

Alexandre Sandro partira en tant qu’agent libre cet été et sera remplacé, mais l’objectif principal de la Bianconeri est de faire venir un nouveau défenseur central du pied gauche car leurs options actuelles – Leonardo Bonucci, Bremer, Daniele Rugani et Federico Gatti – sont toutes du pied droit.

Les géants de la Serie A se tournent vers Arsenal gabriel et de l’Eintracht Francfort Evan Ndicka pour remplir ce rôle, le contrat de ce dernier se terminant à l’été 2023.

Il est suggéré que la Juventus regarde également la Fiorentina Igor Julioqui est sur leur radar depuis quelques mois.

Ils ont pu observer le Brésilien de plus près samedi, alors que le joueur de 24 ans était au cœur de la défense de la Fiorentina pendant 90 minutes alors qu’il faisait match nul 1-1 contre la Juventus après s’être remis d’un retard à la neuvième minute.

Après avoir affronté Dusan Vlahovic la saison dernière et Arkadiusz Milik – qui a marqué le but de la Juve – cette saison, les membres de la Juventus estiment qu’ils auront de précieuses notes à consulter en janvier et juin.

09h49 BST : Enfin, nous sommes arrivés à la fin du mercato estival. Qu’on le veuille ou non, la feuille d’équipe de votre club est maintenant à quoi elle va ressembler pendant au moins les six prochains mois. De nombreux joueurs ont quitté des clubs avec lesquels ils étaient depuis des années et cela signifie qu’une chose est certaine : les lettres d’adieu des joueurs.

C’est un art bien usé, un peu comme essayer de ne pas avoir l’air trop suffisant tout en refusant de célébrer contre votre ancienne équipe, ou de tapoter l’arbitre dans le dos après qu’il vous ait donné un carton jaune. Lorsque vous quittez un club, vous devez au moins laisser un mot en sortant. Sinon, vous devenez un méchant, un méchant antagoniste qui devient un sujet de joie lorsque le malheur vous arrive. Certains joueurs prospèrent sur ce genre de négativité, mais la plupart aiment au moins laisser une note de courtoisie avant de partir.

Mais lorsque vous êtes fan d’un joueur de votre club et qu’il part soudainement, vous voulez toujours vous assurer qu’il pense vraiment ce qu’il a écrit, au moins à un certain niveau. Parfois, ce chagrin est facile à voir; d’autres fois, c’est un peu plus difficile à dire. Dans un effort pour transformer absolument tout en une compétition, nous avons décidé de classer certaines des lettres d’adieu les plus notables des joueurs qui partent à leurs anciens clubs. Les entrées sont jugées sur leur sincérité perçue, la qualité esthétique à la fois dans les supports écrits et visuels, et le reflet précis de l’histoire du joueur avec le club.

09h00 BST : Arrière droit de Chelsea Reece James a convenu des conditions d’un nouveau contrat à Stamford Bridge, selon L’athlétisme.

L’international anglais devrait devenir le défenseur le mieux payé de l’histoire du club lorsqu’il signera son nouveau contrat dans les prochains jours.

Le contrat actuel de James doit expirer en 2025, mais le joueur de 22 ans s’engagera dans le club à des conditions considérablement améliorées qui reflètent son statut de joueur clé de Chelsea.

PAPER GOSSIP (par Danny Lewis)

– Raphaël Léao a marqué deux buts et en a aidé un autre alors que l’AC Milan battait ses rivaux Internazionale 3-2 samedi, et Calciomercato ont maintenant signalé que le Rossoneri font pression pour prolonger le contrat de l’international portugais. Ils prévoient d’offrir un long accord qui répond aux exigences d’un joueur qui veut que son statut de l’élite mondiale soit reflété.

– Fabrice Romano a rapporté que la situation du milieu de terrain offensif de l’Atalanta Ruslan Malinovskyi reste ouvert pour l’année prochaine. Tottenham Hotspur et Marseille ont tous deux regardé l’international ukrainien pendant le mercato estival, souhaitant un prêt avec la possibilité de rendre le transfert permanent. L’espoir de Malinovskyi était de rejoindre les Spurs mais La Déa décidé de ne pas le décharger.

– Blackburn Rovers a suscité l’intérêt estival d’Everton, Fulham et Leeds United pour leur attaquant talismanique Ben Brereton Diazmais sont conscients que l’international chilien pourrait encore partir dans une future fenêtre. Le soleil affirme que l’équipe du championnat chercherait à signer le leader de Sunderland Ross Stewart si cela se produit, après l’avoir également regardé dans la dernière fenêtre.

– Vainqueur de la Coupe du monde Djibril Sidibé est en pourparlers avancés avec l’AEK Athènes, rapporte L’Équipe, qui ajoutent que les discussions pourraient être conclues dès dimanche. Le joueur de 30 ans est agent libre depuis le 30 juin, date à laquelle son contrat avec l’AS Monaco a expiré.

– La fenêtre de transfert peut être fermée, mais les clubs français sont autorisés à signer un joueur supplémentaire de l’intérieur de la nation, et L’Équipe ont suggéré que Lorient utilisera sa signature de joker pour attirer Yoann Catherine de Guingamp. Le déménagement n’a pas pu se concrétiser dans les dernières heures de la fenêtre, mais il est maintenant prêt à s’engager pour un contrat de cinq ans bien qu’il ait également reçu l’attention de Troyes.