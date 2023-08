LIVE Transfer Talk: Arsenal approche Ansu Fati de Barcelone

Ansu Fati pourrait être sur le point de quitter Barcelone cet été après que plusieurs clubs de Premier League se soient renseignés sur lui. Photo par Alex Caparros/Getty Images

Le mercato d’été est désormais ouvert en Europe, et il y a beaucoup de commérages qui tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !





TOP STORY: Arsenal fait une approche pour Ansu Fati

Arsenal a approché Barcelone pour l’attaquant espagnol Ansu Fati, selon le Sunday Mirror.

Les Gunners ont eu des entretiens avec l’agent d’Ansu, Jorge Mendes, et le joueur est prêt à s’éloigner du Spotify Camp Nou après avoir vu les minutes sur le terrain diminuer sous l’entraîneur-chef Xavi Hernandez.

Cependant, Arsenal fait face à la concurrence pour le joueur de 20 ans, Tottenham Hotspur et Manchester United étant également intéressés par ses services.

Ansu devait être le nouveau visage de Barcelone, mais des blessures l’ont tenu à l’écart tandis que d’autres jeunes talents Abde Ezzalzouli et Lamine Yamal minutes gagnées. Il a fait ses débuts à Barcelone en 2019 à l’âge de 16 ans et est devenu le plus jeune buteur du club. Il est également devenu le plus jeune buteur de l’histoire de la Ligue des champions lorsqu’il a trouvé le chemin des filets contre l’Inter Milan.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

PAPIER GOSSIP

– Nottingham Forest est en pourparlers pour signer Arsenal Nuno Tavares, selon à Fabrice Romano. L’entraîneur de Forest, Steve Cooper, aime l’arrière gauche, qui a été exclu des plans de Mikel Arteta aux Emirats, mais les négociations deviennent « compliquées » et Tavares pourrait envisager d’autres options avant la fermeture de la fenêtre de transfert.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

– Ancien défenseur d’Arsenal Konstantinos Mavropanos est sur le point de signer pour West Ham, selon The Athletic. Après la fin des négociations avec Manchester United Harry Maguirel’équipe de David Moyes est sur le point de signer Mavropanos de Stuttgart, qui se rendra à Londres dans les prochaines 24 heures.

– Le PSG est prêt à signer Randal Kolo Muani après avoir trouvé un accord, écrit Foot Mercato. Le PSG a ciblé l’attaquant de l’Eintracht Francfort après Neymar parti pour la Saudi Pro League. Il est rapporté que Francfort veut 100 millions d’euros (109 millions de dollars) pour l’attaquant après avoir marqué 23 buts en 46 apparitions dans toutes les compétitions la saison dernière.

– L’AC Milan est sur le point de signer un jeune argentin Marco Pellegrino, dit Fabrice Romano. L’accord est presque conclu avec Platense pour le défenseur central de 21 ans, avec des honoraires de 3 millions d’euros. L’AC Milan a un besoin urgent de renforts défensifs et Pellegrino sera un ajout bienvenu à l’équipe.