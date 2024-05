Live Nation poursuivi par le DOJ pour le prétendu « monopole » de Ticketmaster

Le ministère de la Justice a déposé jeudi une plainte visant à démanteler Live Nation, alléguant que la société mère de Ticketmaster avait porté atteinte aux consommateurs et violé les lois antitrust en exerçant un contrôle démesuré sur le secteur des événements en direct.

Le costumedéposé dans le district sud de New York et soutenu par les procureurs généraux de 29 États plus Washington, DC, allègue que Live Nation s’est engagé dans des pratiques qui nuisent à l’ensemble de l’industrie du divertissement en direct – des artistes et fans aux salles et startups cherchant à s’introduire dans le secteur. les affaires.

Live Nation gère directement plus de 400 artistes musicaux, contrôle environ 60 % des promotions de concerts dans les grandes salles et, via Ticketmaster, contrôle environ 80 % ou plus de la billetterie des grandes salles de concert, ainsi qu’une part croissante du marché de la revente.

« Live Nation s’appuie sur des comportements illégaux et anticoncurrentiels pour exercer son contrôle monopolistique sur l’industrie des événements en direct aux États-Unis, au détriment des fans, des artistes, des petits promoteurs et des exploitants de salles », a déclaré le procureur général Merrick Garland. a déclaré dans un communiqué de presse. « Le résultat est que les fans paient davantage en frais d’inscription, que les artistes ont moins d’opportunités de donner des concerts, que les petits promoteurs sont évincés et que les salles ont moins de choix réels en matière de services de billetterie. Il est temps de briser Live Nation.

Parmi les accusations portées contre Live Nation :

Qu’il a travaillé avec une société de gestion de sites appelée Oak View Group pour inciter les clients à signer des accords exclusifs pour utiliser Ticketmaster. Co-fondé par Irving Azoff, un dirigeant influent du divertissement et ancien président de Live Nation, Oak View supervise des dizaines d’arènes à travers le monde. Un représentant d’Oak View n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Qu’il a cherché à étouffer la concurrence dans le secteur de la promotion de concerts en menaçant de représailles et qu’il a acquis des groupes nouveaux qu’il considérait comme des menaces.

Qu’il signe des accords « d’exclusion » à long terme avec des sites qui les empêchent de se tourner vers des sociétés de gestion alternatives et d’utiliser plusieurs plateformes de billetterie.

Ce Ticketmaster devient la plateforme de billetterie par défaut pour de nombreux artistes, car Live Nation contrôle une grande partie des salles où ils cherchent à jouer.

Dans un communiqué, Live Nation a déclaré que les allégations du ministère de la Justice étaient « sans fondement » et que ses actions s’avéreraient contre-productives.

« Le procès du DOJ ne résoudra pas les problèmes qui préoccupent les fans en ce qui concerne le prix des billets, les frais de service et l’accès aux spectacles très demandés », a-t-il déclaré. « Qualifier Ticketmaster de monopole peut être une victoire en matière de relations publiques pour le DOJ à court terme, mais il perdra devant les tribunaux parce qu’il ignore les aspects économiques fondamentaux du divertissement en direct, comme le fait que la majeure partie des frais de service va aux salles, et que la concurrence a progressivement érodé la part de marché et la marge bénéficiaire de Ticketmaster. »

La société a également contesté son rôle dominant, affirmant que la part de marché de Ticketmaster était en déclin depuis plus d’une décennie.

Et il a déclaré que la poursuite ignore les facteurs clés qui ont rendu pire l’expérience des fans en matière de divertissement en direct et d’achat de billets, comme l’augmentation des coûts de production, la popularité croissante des artistes et le scalping de billets en ligne 24h/24 et 7j/7.

« Live Nation peut offrir et a offert aux fans, aux artistes, aux salles et au reste de l’écosystème du spectacle de meilleurs prix et de meilleurs services que ceux qu’ils recevraient si ces activités complémentaires étaient séparées », a-t-il déclaré. « Ticketmaster en particulier est une entreprise bien meilleure, plus axée sur les artistes et les fans, sous la propriété de Live Nation, qu’elle ne l’a jamais été en tant que société autonome. Mais ce n’est pas ainsi que le DOJ le voit. »

Ticketmaster fait face aux plaintes des fans et des artistes depuis des années, mais la colère a atteint son paroxysme en 2022 à la suite d’un déploiement bâclé de billets pour le « Eras Tour » de Taylor Swift. La commission judiciaire du Sénat a ensuite tenu une audition sur le rôle de l’entreprise dans le secteur de la billetterie.

Le procès intenté jeudi s’ajoute à une poignée d’autres efforts antitrust majeurs lancés sous le président Joe Biden, qui a fait de l’éradication des monopoles présumés la pierre angulaire de sa présidence. En juillet 2021, il a signé un décret visant à promouvoir la concurrence. Parmi les mesures les plus importantes prises par l’administration Biden, le DOJ a intenté une action en justice en mars accusant Apple d’exercer un pouvoir monopolistique sur le marché des smartphones, ce que le géant de la technologie a nié.

Biden a déclaré que même s’il est un « fier capitaliste », « le capitalisme sans concurrence n’est pas du capitalisme, c’est de l’exploitation ».

Plusieurs projets de loi ont été présentés au cours de la dernière année pour résoudre les problèmes affectant les acheteurs de billets. La Chambre a adopté la semaine dernière la loi sur la transparence des tarifs pour la billetterie des événements clés (TICKET), qui obligerait les vendeurs divulguer tous les coûts et frais à l’avance lorsqu’ils mettent les billets en vente.

Recommandé

Live Nation a soutenu cette décision et a déclaré qu’il soutenait les réformes de la billetterie telles que la législation anti-bot et interdire les billets spéculatifsou la vente de billets qui ne sont pas actuellement en possession du vendeur.

« Le soutien bipartisan à ces réformes montre que la protection des fans et des artistes est dans l’intérêt de tous », a déclaré la société dans un communiqué. « Nous sommes impatients de travailler avec les décideurs politiques pour faire de ces changements une loi. »

Le représentant Bill Pascrell, DN.J., qui a introduit les lois BOSS et SWIFT l’année dernière dans le but de lutter contre les pratiques trompeuses en matière de billetterie, a qualifié la poursuite de « l’une des mesures les plus favorables aux fans de notre gouvernement fédéral depuis de nombreuses années ». Il a ajouté que Live Nation et Ticketmaster n’auraient pas dû être autorisés à fusionner.

« Cette nouvelle est une victoire pour les millions de fans américains qui ont été exploités, trompés, arnaqués et carrément volés par cette entité corrompue et avide », a déclaré Pascrell dans un communiqué.

Récemment, plus de 250 artistes ont signé une lettre en faveur du Fans First Act, présenté au Sénat en décembre. Le projet de loi vise à améliorer la transparence des prix et la protection des consommateurs, ainsi qu’à empêcher les mauvais acteurs de facturer des prix exorbitants. Cela renforcerait également la loi pour une meilleure vente de billets en ligne, adoptée en 2016, qui interdit aux revendeurs d’utiliser des logiciels pour acheter des billets en gros, en interdisant davantage l’utilisation de robots dans la vente de billets.

Dan Wall, vice-président exécutif de Live Nation pour les affaires corporatives et réglementaires, a répondu aux plaintes concernant la vente et les prix de ses billets dans un article. sur le site Live Nation en mars.

Ticketmaster est perçu comme « un énorme détaillant de billets qui achète de grandes quantités de billets et les met en vente à des prix déterminés par Ticketmaster », a écrit Wall. Mais en réalité, dit-il, les prix des billets sont fixés par les artistes et les équipes sportives.

Les groupes de défense des consommateurs ont salué les informations publiées plus tôt cette année selon lesquelles le ministère de la Justice envisageait de poursuivre Live Nation en justice.

Une plainte contre la société montrerait « la gravité de cette situation et la nécessité d’agir pour protéger les fans », a déclaré Mark Meador, président de la Fan Fairness Coalition et expert antitrust républicain, dans un communiqué en avril.

« Ce sera une étape cruciale pour tenir Ticketmaster et Live Nation responsables des pratiques commerciales monopolistiques et anticoncurrentielles qui ont érodé la libre concurrence dans le secteur de la billetterie d’événements en direct et porté préjudice à des millions de fans », a-t-il déclaré.

Dans un communiqué, un groupe représentant des lieux indépendants a salué les actions du ministère de la Justice.

« Nous espérons que la plainte déposée aujourd’hui produira finalement un résultat significatif qui profitera aux fans, aux artistes, aux salles et festivals indépendants, ainsi qu’aux entreprises qui nous entourent à travers le pays », a déclaré Stephen Parker, directeur exécutif de la National Independent Venue Association. .

Ticketmaster a fait valoir que les artistes et leurs équipes fixent les conditions de distribution des billets. Dans un page Web intitulée Vérités sur la billetterie, Ticketmaster affirme que les actes sont responsables de la fixation des prix des billets à leur valeur nominale. Et en collaboration avec les managers, les agents et les promoteurs, les artistes décident également dans quelles salles jouer, quand mettre les billets en vente et comment les vendre, précise-t-on.

Quant aux frais de service – une cible fréquente de critiques parmi les fans – la société affirme qu’ils sont fixés par les sites, qui conservent également la majeure partie des recettes des frais. « Une partie » des revenus des frais va à la société de billetterie et sert à payer les frais de carte de crédit.