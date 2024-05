Live Nation, la société mère de Ticketmaster, poursuivie en justice dans le cadre d’un procès de monopole sans précédent

Le gouvernement américain et des dizaines d’États ont poursuivi jeudi Live Nation dans le cadre d’un procès antitrust sans précédent, alléguant que pendant des années, la société mère de Ticketmaster avait abusé de sa position dominante dans l’industrie pour nuire aux spectateurs de concerts à l’échelle nationale. Le procès très attendu, déposé à New York par le ministère de la Justice. et 30 procureurs généraux d’État et de district, conteste le plus grand site de billetterie et promoteur de concerts du pays, qui, selon les régulateurs, était le cerveau d’un plan visant à étouffer la concurrence. Les gouvernements demandent un procès devant jury et la dissolution de l’entreprise. En cas de succès, l’affaire pourrait conduire à des changements radicaux sur le marché des événements en direct – une industrie qui a fait l’objet d’un examen minutieux en 2022 après que des problèmes chez Ticketmaster ont empêché des millions de personnes d’acheter des billets pour La tournée « Eras » de Taylor Swift. Pour de nombreux critiques de Live Nation, la débâcle de Swift a révélé comment le manque de concurrence a entraîné des préjudices allant d’un service client médiocre à des prix déroutants en passant par des frais de billetterie élevés et des restrictions sur la revente de billets – ce qui équivaut à ce que de nombreux consommateurs Les procureurs affirment que le but ultime de Live Nation était de monopoliser le secteur de la billetterie et des événements en direct en concluant des accords exclusifs avec les plus grandes salles du pays, garantissant ainsi que tous leurs futurs événements seraient vendus via la plateforme de l’entreprise. une histoire en développement. Il sera mis à jour.

Le gouvernement américain et des dizaines d’États ont poursuivi jeudi Live Nation dans le cadre d’un procès antitrust sans précédent, alléguant que pendant des années, la société mère de Ticketmaster avait abusé de sa position dominante dans l’industrie pour nuire aux spectateurs de concerts à l’échelle nationale. Le procès très attendu, intenté à New York par le ministère de la Justice et 30 procureurs généraux d’État et de district, conteste le plus grand site de billetterie et organisateur de concerts du pays, qui, selon les régulateurs, était le cerveau d’un plan visant à étouffer la concurrence. Les gouvernements réclament un procès devant jury et la dissolution de l’entreprise. En cas de succès, l’affaire pourrait entraîner des changements radicaux sur le marché des événements en direct – une industrie qui a fait l’objet d’un examen minutieux en 2022 après que des problèmes chez Ticketmaster ont empêché des millions de personnes d’acheter des billets pour la tournée « Eras » de Taylor Swift. Pour de nombreux critiques de Live Nation, la débâcle de Swift a révélé comment le manque de concurrence a entraîné des préjudices allant d’un service client médiocre à des prix déroutants en passant par des frais de billetterie élevés et des restrictions sur la revente de billets – ce qui équivaut à ce que de nombreux consommateurs se plaignent de mort par millier. coupes. Les procureurs affirment que le but ultime de Live Nation était de monopoliser le secteur de la billetterie et des événements en direct en concluant des accords exclusifs avec les plus grandes salles du pays, garantissant ainsi que tous leurs futurs événements seraient vendus via la plateforme de l’entreprise. Ceci est une histoire en développement. Il sera mis à jour.

