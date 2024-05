Live Nation et Ticketmaster poursuivis par le ministère de la Justice : NPR

basculer la légende Drew Angerer/Getty Images/Getty Images Amérique du Nord

Le ministère de la Justice et 30 procureurs généraux d’État et de district à travers le pays ont déposé jeudi une plainte fédérale contre Live Nation Entertainment et sa filiale en propriété exclusive Ticketmaster. La poursuite allègue que Live Nation a créé un monopole sur les prix des billets pour les événements en direct aux États-Unis. La poursuite civile antitrust a été déposée dans le district sud de New York.

Ce combat a duré longtemps : les fans de musique et d’autres consommateurs, les artistes, les salles de spectacle indépendantes et même les membres du Congrès ont fait valoir que Ticketmaster, qui a fusionné avec Live Nation en 2010, avait artificiellement fait grimper les prix des billets. Live Nation est depuis longtemps un acteur dominant sur le marché des événements en direct, avec des participations substantielles dans les salles, la promotion de concerts, les festivals de musique, la billetterie, le parrainage, la publicité et la gestion des artistes – détenant tellement de pouvoir dans de nombreux aspects de l’entreprise, le ministère de la Justice prétend qu’elle est effectivement en mesure de limiter sa concurrence.

En cas de succès, cette poursuite pourrait remodeler le paysage des événements en direct – et les prix que les fans paient pour voir leurs artistes préférés – à travers le pays.

Les procureurs généraux des États et des districts qui se joignent à la poursuite comprennent plusieurs États qui abritent d’importants lieux d’événements en direct, notamment ceux de New York, de Californie, du Colorado, de Floride et du Texas.

Dans une longue déclaration fournie à NPR jeudi, Live Nation a écrit en partie : « Le procès du DOJ ne résoudra pas les problèmes qui intéressent les fans concernant le prix des billets, les frais de service et l’accès aux spectacles très demandés. Qualifier Ticketmaster de monopole peut être une victoire en matière de relations publiques pour le DOJ à court terme, mais il perdra devant les tribunaux car il ignore les aspects économiques fondamentaux du divertissement en direct, comme le fait que la majeure partie des frais de service est versée aux salles et que la concurrence a progressivement érodé la part de marché et la marge bénéficiaire de Ticketmaster.

Dans le cadre de la poursuite, le ministère de la Justice et les États allèguent que Live Nation et Ticketmaster se sont livrés à plusieurs formes de comportement anticoncurrentiel, notamment en représailles contre d’autres sociétés de promotion et lieux qui travaillaient avec leurs rivaux ; exclure les concurrents avec des contrats de billetterie exclusifs à long terme ; restreindre l’accès des musiciens aux lieux d’événements en direct ; et l’acquisition stratégique de petites sociétés indépendantes que Live Nation aurait perçues comme des menaces à sa domination.

Plus tôt ce mois-ci, dans le but d’accroître la transparence pour les consommateurs, la Chambre des représentants a adopté la loi TICKET, qui obligerait Live Nation et les autres vendeurs de billets à répertorier tous les coûts et frais dans le prix d’un billet pour un événement en direct. Le projet de loi, présenté au Sénat par Ted Cruz du Texas, a été soutenu par des centaines de musiciens éminents, dont Billie Eilish, Dave Matthews et Nile Rodgers, qui ont écrit dans une déclaration commune : « Nous nous unissons pour dire que le Le système actuel est en panne : les revendeurs prédateurs et les plateformes secondaires se livrent à des pratiques de billetterie trompeuses pour gonfler les prix des billets et priver les fans de la chance de voir leurs artistes préférés à un prix équitable.

Selon le dossier déposé jeudi, Live Nation Entertainment possède ou contrôle actuellement plus de 250 salles de concert en Amérique du Nord et contrôle environ 60 % des promotions de concerts dans les principales salles de concert aux États-Unis. La société gère également directement plus de 400 actes musicaux.

Dans le procès, le ministère de la Justice et les États ont affirmé : « Ce vaste pouvoir s’accompagne d’influence. Live Nation et sa filiale en propriété exclusive, Ticketmaster, ont utilisé ce pouvoir et cette influence pour s’insérer au centre et aux marges de pratiquement tous les aspects de l’écosystème de la musique live.

« Il est temps de démanteler Live Nation-Ticketmaster », a déclaré le procureur général Merrick Garland dans un communiqué.

Dans le passé, et encore une fois dans sa déclaration à NPR jeudi, Live Nation a soutenu que ce sont les musiciens – et non sa propre société – qui fixent en fin de compte leurs propres prix des billets. Dan Wall, vice-président exécutif des affaires générales et réglementaires de Live Nation, a déclaré que la poursuite « ignore tout ce qui est réellement responsable de la hausse des prix des billets, de l’augmentation des coûts de production à la popularité des artistes, en passant par le scalping des billets en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui révèle la volonté du public de payer. beaucoup plus que [what] coût des billets primaires.

« Il n’est pas surprenant que Live Nation ait pointé du doigt les artistes », a déclaré jeudi matin un haut responsable de la Justice. « Dans une industrie dans laquelle les artistes ont toujours été contraints d’obtenir une compensation pour leur travail créatif, il est important que les artistes soient correctement rémunérés. »

« Pour nous, c’est un peu une fausse piste », a poursuivi le responsable, faisant référence à l’argument précédent de Live Nation. « Comment est mis en place le système ? Comment le contrôle de Live Nation à tous les niveaux du système permet-il un processus qui est en partie déformé par le pouvoir de Live Nation ?

Le DOJ fait pression pour un « allègement structurel », c’est-à-dire qu’il demande au tribunal fédéral de démanteler la société combinée Live Nation-Ticketmaster, que le DOJ lui-même avait approuvée lors de la fusion de 2010. Les responsables du ministère de la Justice affirment maintenant que depuis la fusion, Live Nation a créé une mainmise sur l’industrie des événements en direct.

L’affaire de jeudi est la dernière poursuite intentée par l’administration Biden contre de grandes entreprises qu’elle accuse d’abuser du pouvoir de monopole. Le ministère de la Justice et la Federal Trade Commission ont poursuivi Apple, Google et Amazon. Ils ont réussi à stopper les fusions des éditeurs Penguin Random House et Simon & Schuster et de JetBlue Airways avec Spirit Airlines. Ils ont également dévoilé le partenariat entre JetBlue et American Airlines.

L’année dernière, cependant, les autorités fédérales ont perdu leur tentative de bloquer la fusion de Microsoft et du géant du jeu vidéo Activision Blizzard ; deMéta parent de Facebook avec la société de réalité virtuelle Within Unlimited ; et de l’assureur UnitedHealth Group avec la société technologique Change Healthcare.

L’annonce du procès antitrust fédéral contre Live Nation n’est qu’une première étape dans ce qui sera presque certainement un long processus judiciaire, de sorte que les fans de musique ne connaîtront probablement pas de baisse des prix des billets de sitôt.

Avec un reportage supplémentaire d’Alina Selyukh.