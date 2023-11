Live Nation Entertainment (LYV) est-il un pari d’investissement attractif maintenant ?

Baron Funds, une société de gestion d’investissement, a publié sa lettre aux investisseurs « Baron Discovery Fund » du troisième trimestre 2023. Une copie de celui-ci peut être téléchargé ici. Le Baron Discovery Fund (le Fonds) a célébré son 10e anniversaire le 30 septembre 2023. Depuis sa création, sur une base cumulative, le fonds a augmenté de 195,3 % (actions institutionnelles) par rapport au rendement de 91,6 % de l’indice de croissance Russell 2000. Au cours du trimestre, le fonds a généré un rendement de -5,36 % (actions institutionnelles), contre un rendement de -7,32 % pour l’indice de référence. Le marché obligataire est devenu le dernier obstacle à la performance boursière au cours du trimestre. De plus, veuillez consulter les cinq principaux titres du fonds pour connaître ses meilleurs choix en 2023.

Baron Discovery Fund a mis en avant des actions comme Live Nation Entertainment, Inc. (NYSE :LYV) dans la lettre aux investisseurs du troisième trimestre 2023. Basée à Beverly Hills, en Californie, Live Nation Entertainment, Inc. (NYSE :LYV) est une société de divertissement en direct. Le 10 novembre 2023, l’action Live Nation Entertainment, Inc. (NYSE :LYV) a clôturé à 87,52 $ par action. Le rendement sur un mois de Live Nation Entertainment, Inc. (NYSE :LYV) était de 3,51 % et ses actions ont gagné 14,11 % de leur valeur au cours des 52 dernières semaines. Live Nation Entertainment, Inc. (NYSE :LYV) a une capitalisation boursière de 20,158 milliards de dollars.

“Liberty Media Corporation-Liberty Live est un titre de suivi créé le 04/08/2023 représentant les participations de Liberty Media Corporation dans Live Nation Entertainment, Inc. (NYSE : LYV). Ces participations étaient auparavant attribuées à Liberty SiriusXM et réattribuées au véhicule Liberty Live Group nouvellement créé afin de réduire la complexité de la structure Liberty SiriusXM et de faire place à sa combinaison potentielle avec l’activité sous-jacente de SiriusXM. Nous pensons que la séparation a créé une certaine pression à la vente sur Liberty Live, créant une décote intéressante de plus de 40 % par rapport à la valeur sous-jacente de ses avoirs Live Nation, et nous avons profité de cette décote pour constituer une position. Le groupe Liberty Live est un véhicule à petite capitalisation grâce auquel nous pouvons détenir l’activité sous-jacente Live Nation, que nous suivons et apprécions depuis des années. Live Nation dispose d’avantages concurrentiels significatifs dans l’industrie du divertissement en direct en raison de sa combinaison unique d’activités de promotion de concerts, de billetterie, de gestion de salles et de parrainage, qui créent un volant de part de marché et une structure de marge difficiles pour les concurrents dans l’un de ces sous-jacents. -segments à répliquer indépendamment. En plus des avantages que nous constatons dans Live Nation, nous pensons que Liberty Live Group pourrait éventuellement passer d’un stock de suivi à un véhicule adossé à des actifs, ce qui ouvrirait la voie à une consolidation de la structure avec Live Nation et nous permettrait de capter le vaste marché actuel. Remise sur la valeur liquidative.”

Live Nation Entertainment, Inc. (NYSE:LYV) ne figure pas sur notre liste de 30 actions les plus populaires parmi les hedge funds. Selon notre base de données, 41 portefeuilles de hedge funds détenaient Live Nation Entertainment, Inc. (NYSE :LYV) à la fin du deuxième trimestre, contre 37 au trimestre précédent.

