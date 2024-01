Live Nation Entertainment (LYV) a surpassé les attentes au quatrième trimestre et 2023

Longleaf Partners, géré par Gestion d’actifs du sud-est, a publié sa lettre aux investisseurs « Partners Fund » du quatrième trimestre 2023. Une copie de celui-ci peut être téléchargé ici. Le Fonds a connu une bonne année cette fois-ci. Le fonds a généré un rendement de 7,99 % au quatrième trimestre, contre un rendement de 11,69 % pour S&P et un rendement de 9,50 % pour Russell 1000 Value. Le fonds a enregistré des rendements annuels de 24,49 %, contre des rendements de 26,29 % et 11,46 % pour les indices. De plus, veuillez consulter les cinq principaux titres du fonds pour connaître ses meilleurs choix en 2023.

Longleaf Partners Fund a présenté des actions telles que Live Nation Entertainment, Inc. (NYSE :LYV) dans la lettre aux investisseurs du quatrième trimestre 2023. Basée à Beverly Hills, en Californie, Live Nation Entertainment, Inc. (NYSE :LYV) est une société de divertissement en direct. Le 23 janvier 2024, l’action Live Nation Entertainment, Inc. (NYSE :LYV) a clôturé à 90,02 $ par action. Le rendement sur un mois de Live Nation Entertainment, Inc. (NYSE :LYV) était de -3,18 % et ses actions ont gagné 16,11 % de leur valeur au cours des 52 dernières semaines. Live Nation Entertainment, Inc. (NYSE :LYV) a une capitalisation boursière de 20,734 milliards de dollars.

“Live Nation Entertainment, Inc. (NYSE :LYV) – Live Nation Entertainment, un nouvel achat cette année, a enregistré de solides performances au quatrième trimestre et une solide performance pour l’année car elle a surperformé les attentes. Live Nation a enregistré un excellent troisième trimestre, avec des revenus et un résultat opérationnel ajusté en hausse de plus de 30 %, des revenus de concerts en hausse de 29 % et une billetterie en hausse de 55 %. La société s’oriente vers une forte croissance continue en 2024. Nous avons une connaissance préalable de Live Nation depuis que nous possédons diverses entités de Liberty Media et nous sommes encouragés, quant à l’allocation future du capital, que Liberty soit toujours sur l’affaire en tant que propriétaire à plus de 30 %.

Live Nation Entertainment, Inc. (NYSE:LYV) ne figure pas sur notre liste de 30 actions les plus populaires parmi les hedge funds. Selon notre base de données, 40 portefeuilles de hedge funds détenaient Live Nation Entertainment, Inc. (NYSE :LYV) à la fin du troisième trimestre, contre 41 au trimestre précédent.

