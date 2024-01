Live Nation Entertainment, Inc. (NYSE :LYV) est-il potentiellement sous-évalué ?

Parlons du populaire Live Nation Entertainment, Inc. (NYSE : LYV). Les actions de la société ont connu une croissance décente de 17 % sur le NYSE au cours des derniers mois. Les actionnaires apprécieront peut-être la récente hausse des prix, mais la société a encore du chemin à parcourir avant d’atteindre à nouveau ses sommets annuels. En tant qu’action à grande capitalisation bénéficiant d’une couverture élevée par les analystes, vous pouvez supposer que tout changement récent dans les perspectives de l’entreprise est déjà intégré au cours de l’action. Cependant, que se passe-t-il si le stock est toujours une bonne affaire ? Aujourd’hui, nous analyserons les données les plus récentes sur les perspectives et la valorisation de Live Nation Entertainment pour voir si l’opportunité existe toujours.

Quelle est l’opportunité du divertissement Live Nation ?

Selon notre modèle de multiple de prix, dans lequel nous comparons le ratio cours/bénéfice de l’entreprise à la moyenne du secteur, l’action semble actuellement chère. Nous avons utilisé le ratio cours/bénéfice dans ce cas car il n’y a pas suffisamment de visibilité pour prévoir ses flux de trésorerie. Le ratio du titre de 58,64x est actuellement bien supérieur à la moyenne du secteur de 20,25x, ce qui signifie qu’il se négocie à un prix plus élevé que celui de ses pairs. Si vous aimez l’action, vous voudrez peut-être garder un œil sur une baisse potentielle des prix à l’avenir. Étant donné que le cours de l’action de Live Nation Entertainment est assez volatil, cela pourrait signifier qu’il pourrait baisser (ou augmenter encore davantage) à l’avenir, ce qui nous donnerait une autre chance d’investir. Ceci est basé sur son bêta élevé, qui est un bon indicateur de l’évolution du titre par rapport au reste du marché.

Pouvons-nous nous attendre à une croissance de Live Nation Entertainment ?

croissance des bénéfices et des revenus

Les perspectives d’avenir sont un aspect important lorsque vous envisagez d’acheter une action, surtout si vous êtes un investisseur recherchant une croissance de votre portefeuille. Même si les investisseurs axés sur la valeur affirment que c’est la valeur intrinsèque par rapport au prix qui compte le plus, une thèse d’investissement plus convaincante serait celle d’un potentiel de croissance élevé à un prix bon marché. Les bénéfices de Live Nation Entertainment devraient doubler au cours des prochaines années, ce qui laisse présager un avenir très optimiste. Cela devrait conduire à des flux de trésorerie plus importants, ce qui se traduirait par une valeur boursière plus élevée.

Ce que cela signifie pour vous

Êtes-vous actionnaire ? Il semble que le marché ait bel et bien intégré les perspectives positives de LYV, les actions se négociant au-dessus des multiples de prix du secteur. Au prix actuel, les actionnaires se posent peut-être une question différente : dois-je vendre ? Si vous pensez que LYV devrait s’échanger en dessous de son prix actuel, vendre à un prix élevé et le racheter lorsque son prix chute vers le ratio PE de l’industrie peut être rentable. Mais avant de prendre cette décision, vérifiez si ses fondamentaux ont changé.

Êtes-vous un investisseur potentiel ? Si vous gardez un œil sur LYV depuis un certain temps, ce n’est peut-être pas le meilleur moment pour entrer dans le stock. Le prix a dépassé celui de ses pairs du secteur, ce qui signifie qu’il n’y a probablement plus d’avantages liés à une erreur de prix. Cependant, les perspectives optimistes sont encourageantes pour LYV, ce qui signifie qu’il vaut la peine d’approfondir d’autres facteurs afin de profiter de la prochaine baisse des prix.

