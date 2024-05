Live-Action Masters of the Universe lance officiellement son He-Man

Amazon MGM Studios et Mattel ont choisi Nicholas Galitzine (The Idea of ​​You, Red, White, & Royal Blue) pour jouer le rôle de He-Man dans leur prochain film en direct Masters of the Universe.

Il a été révélé que Galitzine rejoignait aujourd’hui l’adaptation cinématographique en développement, qui sera réalisée par Travis Knight (Kubo et les deux cordes, Bumblebee). Aucun détail de l’intrigue n’a été révélé, mais le projet devrait toujours arriver en 2026.

« Nous sommes ravis de donner vie aux bien-aimés Maîtres de l’Univers et nous ne pourrions être plus excités d’annoncer l’immense talent Nicholas Galitzine comme notre He-Man », a déclaré Julie Rapaport, responsable de la production et du développement de films chez Amazon MGM Studios. une déclaration. « En unissant nos forces avec le réalisateur Travis Knight, Mattel et Escape Artists, cette réintroduction du personnage et de son univers sera un film épique qui ravira le public d’ici à Eternia. »

Nicolas Galitzine. CRÉDIT IMAGE MANOLI FIGETAKIS/WIREIMAGE.

Chris Butler écrit le scénario (sa version originale a été gérée par David Callaham avec Aaron et Adam Nee). Todd Black, Jason Blumenthal et Steve Tisch d’Escape Artists font partie de l’équipe en tant que producteurs, tout comme le président de Mattel Films, Robbie Brenner.

« Mattel Films est fier de travailler avec Amazon et de s’associer à nouveau avec l’incroyable Courtenay Valenti pour porter Les Maîtres de l’Univers sur grand écran », a déclaré Brenner. « Nous sommes ravis de produire aux côtés des très respectés et prolifiques Todd Black, Jason Blumenthal et Steve Tisch, avec le visionnaire Travis Knight et le charismatique et talentueux Nicholas Galitzine, notre Prince Adam/He-Man ! »

Un film en direct Les Maîtres de l’Univers a été en préparation avec divers réalisateurs et stars au cours de la dernière décennie. Certains noms qui seraient attachés à un moment ou à un autre incluent Jeff Wadlow, réalisateur de Kick-Ass 2 Le Chevalier Noir David S.Goyer et Terminator Salvation McGregor . Galitzine n’est pas non plus le premier nom choisi pour jouer le prince Adam, car des acteurs comme Noé Centineo , Kyle Allen et Kellan Lutz étaient tous attachés à un moment donné.

C’était aussi épinglé pour arriver sur Netflix avant que le géant du streaming ne finisse par a décidé d’abandonner le projet . Mot que ce serait le passage à Amazon est arrivé à la fin de l’année dernière . On disait que Knight était en pourparlers en février .

Alors que Mattel a mis des années à faire décoller son film He-Man, la société de jouets a joué en apportant certaines de ses autres propriétés en salles. La plus remarquable est Barbie, qui a secoué le monde du cinéma lorsque la réalisatrice Greta Gerwig l’a présenté au public l’année dernière. Une autre adaptation qui serait en préparation verra Jennifer Lopez et Anthony Ramos amener finalement Bob le bricoleur sur grand écran .

Masters of the Universe est toujours prêt à sortir en salles lors de sa sortie date de sortie annoncée précédemment du 5 juin 2026. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le Ensemble Château des Maîtres de l’Univers Grayskull qui a été révélé en 2020.

