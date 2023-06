L’IVCC s’associe à Nell’s Woodland à Ottawa pour offrir des programmes de retraite d’été pour les jeunes

L’Illinois Valley Community College s’associe à Nell’s Woodland, une organisation à but non lucratif sur une réserve naturelle de 58 acres située au 2000, avenue Alexis, du côté nord d’Ottawa, pour offrir des programmes de retraite d’été pour jeunes, adultes et intergénérationnels.

Nell’s Woodland travaille avec des partenaires communautaires dans le cadre de programmes de culture de la nature pour enseigner et soutenir l’intendance de la terre par le biais de programmes soutenant l’écologie, la santé, le bien-être et les arts.

La propriété dispose d’un centre écologique, d’un centre de santé et de bien-être, d’une kitchenette, de salles de réunion et de réceptions spéciales. Nell’s Woodland est ouvert à tous les âges, origines et données démographiques.

Les programmes pour les jeunes de l’IVCC Summer Retreat débuteront avec deux programmes pour les 7 à 12 ans le mardi 27 juin, dirigés par James Stuart Taylor, un travailleur social clinique agréé avec plus d’une décennie d’expérience dans le domaine de l’autonomisation et du bien-être. Il y aura un déjeuner supervisé de 12h30 à 13h00 sans frais supplémentaires. Les élèves sont priés d’apporter un sac à lunch qui n’a pas besoin d’être réfrigéré.

L’atelier d’autonomisation pour les enfants (ID 9754) se déroule de 9 h 30 à 12 h 30 le mardi 27 juin. Cet atelier de trois heures approfondira l’estime de soi, les amitiés saines, la positivité corporelle et le pouvoir de votre esprit. Le coût du programme est de 75 $.

Plus tard dans la journée de 13 h à 15 h, également animé par Taylor, L’impact du stress et les outils pour le gérer à l’école et à l’extérieur (ID 9755) aideront les participants à reconnaître le stress, à gérer et à faire face aux facteurs de stress de la vie. L’objectif de cette session est de doter les enfants des outils nécessaires pour faire face en classe et à la maison. Le coût du programme est de 49 $.

L’IVCC proposera des cours supplémentaires en juillet. Pour plus d’informations sur les autres programmes pour adultes, les programmes pour les jeunes et les programmes intergénérationnels ou pour vous inscrire à l’un de ces programmes, visitez ivcc.edu/nellswoodland ou composez le 815-224-0427.