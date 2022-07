L’IVCC organisera des événements Afficher et s’inscrire sur le campus principal, campus d’Ottawa – Shaw Local

L’Illinois Valley Community College organise des événements Show and Enroll de 11 h à 19 h le mardi 2 août sur le campus principal et de 16 h à 19 h le mercredi 3 août au centre d’Ottawa, 321 W. Main St.

Les étudiants peuvent postuler, s’inscrire, parler avec un conseiller et, si nécessaire, un représentant de l’aide financière.

“Show and Enroll permet aux étudiants d’obtenir leurs cours et de s’inscrire en une seule visite”, a déclaré le directeur des admissions et des dossiers de l’IVCC, Tom Quigley.

Les cours d’automne commencent le 15 août. Pour plus d’informations, appelez le 815-224-0447 ou Ottawa Centre au 815-224-0800. Des prix seront décernés et des T-shirts IVCC gratuits seront distribués.