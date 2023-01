L’IVCC offre un début tardif, deuxièmes cours de 8 semaines – Shaw Local

Une liste de plus de 25 cours tardifs et de deuxièmes cours de huit semaines de l’Illinois Valley Community College commencent respectivement le 6 février et le 14 mars, y compris des cours en ligne de sciences, de santé, de mathématiques, d’anglais, d’informatique et de soudure.

Principles of Management (MGT 1002-102 en ligne) avec Bob Reese commence le lundi 23 janvier.

Les cours en ligne de 12 semaines commençant le lundi 6 février incluent Météo et climat (GEG 1001-101) avec Jeff Fesperman; College Algebra (MTH 1003-101) avec David Garrison; Statistiques élémentaires générales (MTH 1008-101) avec Dawn Chambers ;

Croissance et développement humains (ALH 1002-102) avec Samantha Whiteaker ; Dessin assisté par ordinateur I AutoCAD (CAD 1200-101) avec Dorene Data ; Introduction à l’informatique de gestion (CSI 1002-101) avec Christian Jauch ;

Laboratoire d’anglais (ENG 0909-101) avec Jean Forst ; Composition anglaise I (ENG 1001-103) avec Kirk Lockwood ; Composition anglaise II (ENG 1002-103); et Fundamentals of Speech (SPH 1001-102) avec Cory Tomasson.

Les deuxièmes cours en ligne de 8 semaines commençant le mardi 14 mars sont le bien-être (HPE 1000-103) et la santé personnelle et communautaire (HPE 1003-102) avec Tony Ruda ; Saisie avancée/Formatage de documents (CSP 1231-100);

Santé, sécurité et nutrition (ECE 1005-101) ; Technologie éducative (EDC 1203-150, mixte); Psychologie générale (PSY 1000-102); et espagnol élémentaire II (SPN 1002-150, mixte).

Les sections de cours numérotées de 100 à 149 sont en ligne ; 150 sections sont en apprentissage mixte, proposées en classe et en ligne.

De nombreux cours de soudure de jour et de soir (WLD) sont offerts dans la deuxième 8 semaines. Pour plus d’informations sur le soudage, contactez le doyen du développement de la main-d’œuvre, Shane Lange, à shane_lange@ivcc.edu ou au 815-224-0219.

Les étudiants qui découvrent l’apprentissage en ligne doivent d’abord suivre l’orientation à l’apprentissage à distance (CSP 0002-103). La composition anglaise I et les statistiques élémentaires générales nécessitent une évaluation; contacter le service de conseil au 815-224-0360.

Pour vous inscrire, composez le 815-224-0447 ou arrêtez-vous aux Admissions.