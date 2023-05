L’IVCC développe un diplôme d’ambulancier paramédical de 60 heures de crédit – Shaw Local

L’Illinois Valley Community College a développé un diplôme d’associés paramédicaux en sciences appliquées de 60 heures.

Nick Fish, coordinateur du programme, et Shane Lange, doyen du développement de la main-d’œuvre, travaillant en étroite collaboration avec l’industrie locale et un comité consultatif, intégreront le certificat paramédical et le nouveau certificat de technicien médical d’urgence dans le diplôme paramédical AAS.

« Le programme paramédical de l’IVCC utilise les dernières technologies de formation, y compris une ambulance et un simulateur à la pointe de la technologie qui offrent une formation pratique réaliste », a déclaré Fish. «Les étudiants paramédicaux doivent également effectuer un certain nombre de temps cliniques à l’hôpital et sur le terrain et un stage sur le terrain afin de réussir la partie clinique du programme. Toutes les expériences cliniques ou sur le terrain sont menées dans des installations hospitalières locales et des agences locales d’incendie / EMS.

Le président de l’IVCC, Jerry Corcoran, a présenté le rapport du collège sur la pénétration du marché des lycées lors de la réunion de jeudi soir.

« Plus de la moitié de la population des lycées est désormais desservie par l’IVCC, le nouveau taux de pénétration des collèges passant de 44% à 52%, le meilleur en 10 ans », a déclaré Corcoran jeudi. « Alors que nous terminons l’exercice 2023, nous continuons de nous associer aux écoles secondaires pour obtenir davantage de possibilités d’obtenir des crédits universitaires grâce à la double inscription et au double crédit. »

En plus de la population des lycées, il a présenté le nombre de sections de cours en ligne, les inscriptions, les heures de crédit et les étudiants qui suivent ces cours ont augmenté progressivement chaque semestre. IVCC offre des options pour compléter les diplômes d’associé en arts, sciences et études générales et quelques certificats entièrement en ligne.

Les administrateurs ont approuvé des dépenses de 385 000 $ au cours de l’exercice 2022-2023 couvertes par le budget des technologies de l’information, financées par les dollars alloués au renouvellement de Colleague et au budget restant du matériel informatique. Le renouvellement 2022-2023 de Collègue a été financé par le Fonds d’aide d’urgence pour l’enseignement supérieur.

Le collège mettra à niveau le matériel informatique du laboratoire et du personnel afin de s’assurer que la technologie informatique progresse vers l’alignement d’un cycle de rafraîchissement de quatre ans dans le but de rationaliser le soutien informatique interne.

« Dans le cadre du processus budgétaire 2023-2024, nous avons effectué un inventaire complet du matériel de bureau et portable déployé sur notre réseau », a déclaré le directeur informatique Justin Denton. « Plus de 340 systèmes étaient des ordinateurs portables de plus de quatre ans et des ordinateurs de bureau de plus de sept ans. »

Dans les autres affaires, le conseil a approuvé :

Le renouvellement du système de gestion de contenu du campus moderne, l’hébergement du site Web, les cartes du campus et un accord de soutien d’un montant de 31 700 $ pour la première année, avec des frais de 32 235 $ pour la deuxième année et de 33 846 $ pour la troisième année.

L’achat de mobilier pour le centre de ressources ECE de Henricksen, Peoria par l’intermédiaire des partenaires OMNIA et des coopératives d’achat NCA à un coût ne dépassant pas 36 775 $.

L’achat de mises à niveau de la technologie ECE par CTI Conference Technologies, Inc., East Peoria, pour un montant ne dépassant pas 32 000 $.

L’achat de mobilier pour la bibliothèque et d’autres espaces du campus pour un total de 60 388 $.

L’autorisation de solliciter des propositions pour un projet d’amélioration de l’éclairage du théâtre pour le Centre culturel Dr. Mary Margaret Weeg ne doit pas dépasser 150 000 $.

Autorisé l’utilisation des fonds de subvention du réseau Illinois Green Economy pour l’installation d’un panneau solaire sur le bâtiment J et pour l’achat et l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques sur le campus.

L’approbation du projet de construction du hangar à sel comme projet de protection, santé et sécurité au coût de 272 000 $.

Dans d’autres affaires, le conseil a appris:

Joel Kozlick a été embauché en tant que responsable du support informatique. Il est diplômé de l’Université Robert Morris avec un baccalauréat ès sciences en informatique.

Cory Hannon a été embauché en maintenance avec des certifications en maintenance industrielle et électricien industriel de l’IVCC.

Ashlee Fitzpatrick passera d’adjointe administrative aux admissions et aux dossiers à spécialiste du recrutement d’étudiants; Jill Wohrley passera de conseillère en aide financière à spécialiste de la réconciliation et de la conformité de l’aide financière ; et Sandra Beard passera d’adjointe administrative au vice-président pour les affaires académiques et doyenne du développement de la main-d’œuvre à l’adjointe exécutive du président.

Doreen Balzarini, enseignante à temps partiel en éducation des adultes, prendra sa retraite le 1er juillet et Lisa Dickey a démissionné de son poste d’enseignante à temps partiel en sciences humaines, en beaux-arts et en sciences sociales.

Corcoran et son successeur Tracy Morris ont rendu visite à leurs homologues de plusieurs collèges communautaires de la région de l’IVCC et prévoient de contacter les membres du conseil d’administration de la fondation pour sonder leur intérêt à rejoindre le conseil d’administration pour siéger au Comité décennal sur l’efficacité du gouvernement local Loi.

Le Nurse Pinning de samedi aura lieu à 11 h 30 au Centre culturel Dr. Mary Margaret Weeg, suivi du 57e début annuel au gymnase à 13 h 30. Corcoran prononcera le discours d’ouverture; Nena Wright, de Seneca, lira son essai gagnant Paul Simon Student; Corcoran conférera des certificats et des diplômes; Le vice-président aux affaires académiques, Gary Roberts, présentera la promotion 2023 ; Le président du conseil, Everett Solon, présentera les administrateurs; La présidente de l’Association du gouvernement étudiant 2022-2023, Nicolette Kendall, présentera l’invocation; et 2023 Student Trustee Libby Boyles présentera la bénédiction.