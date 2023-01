L’IVCC accueillera un salon de l’emploi et des stages le 26 janvier – Shaw Local

Plus d’une douzaine d’employeurs du secteur agroalimentaire devraient participer au salon de l’emploi et des stages en agriculture de l’Illinois Valley Community College de 9 h à midi, le jeudi 26 janvier, au Ralph Scriba Conference Center, CTC124-125.

Les étudiants de l’IVCC commencent le salon à 9 h avant qu’il ne s’ouvre au public à 10 h. Les participants apprendront les possibilités immédiates d’emploi et de stage.

Les étudiants non agricoles à la recherche d’une carrière dans les sciences naturelles, la recherche, l’ingénierie, la finance, les affaires, le camionnage, le soudage, la conservation et plus encore sont les bienvenus.

« L’agriculture moderne offre de nombreuses carrières non agricoles », a déclaré le doyen des sciences naturelles et des affaires de l’IVCC, Ron Groleau.

Pour plus d’informations, contactez les coordinateurs IVCC ag Willard Mott à willard_mott@ivcc.edu ou 815-224-0413 ou Jennifer Timmers à jennifer_timmers@ivcc.edu ou 815-224-0495.

Les entreprises liées à l’agriculture sont toujours invitées à participer en contactant Lisa Witalka à Lisa_Witalka@ivcc.edu ou au 815-224-0502.