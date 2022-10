L’IVCC accueillera l’exposition Discover Manufacturing Career Expo pour les lycéens – Shaw Local

Jusqu’à 250 élèves du secondaire du district devraient participer à la Découvrez l’exposition sur les carrières en fabrication au Illinois Valley Community College le mardi 25 octobre.

L’IVCC s’associe à l’événement avec la North Central Regional Betterment Coalition, Starved Rock Associates Vocational & Technical Education et plusieurs sponsors et supporters locaux.

La Manufacturing Expo invite tous les élèves du secondaire de la région à explorer les possibilités infinies de la fabrication.

« La fabrication est une industrie diversifiée et passionnante qui offre aux étudiants des opportunités dans de nombreux cheminements de carrière, notamment en sciences, en ingénierie, en mécanique, en finance, en vente, en communication et au-delà », a déclaré Jennifer Scheri, directrice de la formation continue et des services commerciaux de l’IVCC.

Les étudiants visitent les fabricants locaux le matin pour une visite et une présentation présentant les fonctions de chaque entreprise. Les sites incluent Black Brothers Co., Canam Steel Corporation, Carus LLC, Epsilyte, HCC, Inc. ; Maintenance des machines, Inc. ; Services de réparation sur site, Inc., Valley Fabrication, Inc. ; SABIC ; et fabrication de vecteurs.

“Nous sommes ravis de relancer l’Expo et l’IVCC est fier de fournir une connexion directe entre les étudiants et les fabricants locaux”, a déclaré Scheri. “Cette année est particulièrement excitante car elle marque notre première exposition post-pandémique.”

Après la visite, les étudiants se rendront à l’IVCC pour le déjeuner et un discours liminaire de Brian Krzyaniak, natif du Pérou et ancien de l’IVCC, vice-président du développement stratégique chez Oertel Metal à Davenport.

L’après-midi comprend également des séances en petits groupes animées par des professeurs de l’IVCC et des représentants d’entreprises axés sur diverses filières de carrière telles que la technologie, les affaires, la fabrication et la maintenance.

L’Expo coïncide avec des événements de fabrication d’État et nationaux. Le premier vendredi d’octobre est la Journée nationale de la fabrication. L’Illinois célèbre Mois de fabrication en octobre avec des événements comme Career Expo.

La fabrication soutient 580 milliards de dollars de la production économique de l’Illinois, la plus grande part de son économie, selon l’Illinois Manufacturers Association. Dans le comté de La Salle, plus de 11 000 emplois manufacturiers génèrent plus de 3,8 milliards de dollars.

Les étudiants intéressés à assister à l’Expo doivent s’inscrire auprès de leur conseiller d’orientation scolaire. Pour plus d’informations sur l’Expo, contactez Scheri au 815-224-0390.