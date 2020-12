Liverpool n’a pas eu un début de campagne tout à fait brillant, mais ils ont retrouvé la forme en haut de la pile alors qu’ils sont tous prêts à accueillir West Brom à Anfield dimanche après-midi. Après leur victoire 2-1 sur Tottenham, ils ont gagné en confiance, puis ils l’ont suivi d’une raclée 7-0 contre Crystal Palace. Maintenant, les hommes de Klopp ont l’air en grande forme alors qu’ils cherchent à défendre leur titre.

West Brom n’a réussi qu’une seule victoire cette saison et les chances sont cumulées lors de ce match à Anfield. Ils ont concédé le deuxième plus grand nombre de buts de la ligue cette saison – ils en ont concédé 29 jusqu’à présent et leur défense sera mise à l’épée.

Liverpool est bien reposé et en forme avant le match.Par conséquent, West Bromwich Albion devrait s’attendre à un combat difficile et doit être à son meilleur pour remporter une victoire qui peut être qualifiée de bouleversé.

LIV vs WBA Premier League, équipe Dream11 pour Liverpool vs West Bromwich Albion

LIV vs WBA Premier League, Dream11 Team pour Liverpool vs West Bromwich Albion capitaine: Sadio Mane

LIV vs WBA Premier League, Dream11 Team pour Liverpool vs West Bromwich Albion vice-capitaine: Mohamed Salah

LIV vs WBA Premier League, Dream11 Team pour le gardien de but Liverpool vs West Bromwich Albion: Alisson Becker

LIV vs WBA Premier League, Dream11 Team pour les défenseurs Liverpool vs West Bromwich Albion: Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Darnell Furlong, Semi Ajayi

LIV vs WBA Premier League, équipe Dream11 pour les milieux de terrain Liverpool vs West Bromwich Albion: Jordan Henderson, Gini Wijnaldum, Matheus Pereira, Connor Gallagher

LIV vs WBA Premier League, Dream11 Team pour les attaquants de Liverpool vs West Bromwich Albion: Mohamed Salah, Sadio Mane

LIV vs WBA Premier League, alignement probable de Dream11 Liverpool contre West Bromwich Albion: Alisson Becker; Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Fabinho, Andy Robertson; Jordan Henderson, Gini Wijnaldum, Naby Keita; Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mane

LIV vs WBA Premier League, Dream11 West Bromwich Albion alignement probable contre Liverpool: Sam Johnstone; Darnell Furlong, Semi Ajayi, Dara O’Shea, Kieran Gibbs; Matt Phillips, Romaine Sawyers, Matheus Pereira, Connor Gallagher, Grady Diangana; Karlan Grant