Liverpool tentera de relancer sa recherche d’une première victoire en Premier League depuis avant Noël, où ils accueillera Burnley à Anfield jeudi soir. Les champions en titre sont tombés à la quatrième place après avoir réussi à prendre seulement trois points de leurs quatre dernières sorties de haut vol. Cependant, ils seront favoris pour revenir à la victoire contre Burnley, qui est une équipe très proche de la relégation.

Liverpool pourrait bien entrer dans ce match avec six points de retard sur les leaders à mi-chemin de leur saison. C’est loin de leur avance de 13 points, avec un match en main. Pour Klopp, les problèmes de blessures continuent de se multiplier alors que les défenseurs Virgil Van Dijk et Joe Gomez restent à l’écart des problèmes à long terme. De plus, Naby Keita, Diogo Jota et Konstantinos Tsimikas ont été exclus.

Burnley, en revanche, a quelques problèmes de blessures. Leur gardien suppléant Bailey Peacock-Farrell n’est pas disponible. Aussi, Charlie Taylor semble être disponible, mais il est prêt pour un retour.

LIV vs BUR Premier League, Dream11 Team pour Liverpool vs Burnley

LIV vs BUR Premier League, Dream11 Team pour Liverpool vs Burnley Capitaine: Sadio Mane

LIV vs BUR Premier League, Dream11 Team pour Liverpool vs Burnley Vice capitaine: Chris Wood

LIV vs BUR Premier League, Dream11 Team pour Liverpool vs Burnley Gardien de but: Alisson Becker

LIV vs BUR Premier League, Dream11 Team pour Liverpool vs Burnley Défenseurs: Trent Alexander-Arnold, Nat Phillips, James Tarkowski, Ben Mee

LIV vs BUR Premier League, Dream11 Team pour Liverpool vs Burnley Milieux: Thiago Alcantara, Curtis Jones, Josh Brownhill, Dwight McNeil

LIV vs BUR Premier League, Dream11 Team pour Liverpool vs Burnley Grévistes: Sadio Mane, Chris Wood

LIV contre BUR Premier League, Dream11 Liverpool probable alignement contre Burnley: Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold, Nat Phillips, Fabinho, Andrew Robertson, Jordan Henderson, Thiago Alcantara, Curtis Jones, Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mane

LIV contre BUR Premier League, Dream11 Burnley alignement probable contre Liverpool: Nick Pope, Matthew Lowton, James Tarkowski, Ben Mee, Erik Pieters, Robbie Brady, Ashley Westwood, Josh Brownhill, Dwight McNeil, Ashley Barnes, Chris Wood