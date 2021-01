Liv Tyler a révélé qu’elle était alitée pendant 10 jours après avoir été frappée par un coronavirus au début de l’année.

L’actrice de 43 ans avait travaillé avec prudence en 2020 en essayant désespérément d’éviter d’être infectée par le virus mortel Covid-19.

Des rapports en septembre de l’année dernière ont révélé qu’elle avait abandonné la vedette dans son émission 911: Lone Star, en raison de préoccupations concernant le virus.

Cependant, elle a malheureusement été «bouleversée» par le virus lorsqu’elle a été testée positive sur le point d’entrer en 2021.

S’adressant à Instagram vendredi, Liv a partagé une photo d’elle-même tenant joyeusement ses deux enfants après avoir traversé l’isolement à la maison après avoir été testée positive au virus.







(Image: WireImage)



Racontant son expérience, Liv a écrit à côté de l’image: «Retrouvée avec mes amours … quelle folle 2 semaines.

«Je suis une personne tellement privée et timide et je ne partage généralement pas de telles choses, mais c’est une question importante et je pense que nous avons tous besoin de partager nos histoires, de partager des informations, de recueillir des faits et de prendre conscience et surtout de savoir que nous sommes pas seul dans ce domaine.

«J’ai été testé positif au covid 19 le jour de la Saint-Sylvestre. Merde, j’avais réussi tout au long de 2020 en me protégeant, moi et ma famille. Faire tout mon possible pour protéger ma meute de loups et suivre les règles pour protéger les autres.

«Soudain, le matin du dernier jour de 2020 … boum, ça m’a abattu. Il vient vite, comme une locomotive. Owchie. Avec elle Des sentiments de peur, de honte et de culpabilité qui tourbillonnent à travers vous, de qui auriez-vous pu l’obtenir et de qui auriez-vous pu infecter … Terrifiant.







(Image: Liv Tyler / Instagram)



Elle a poursuivi: «Heureusement, le reste de ma famille et ma bulle étaient négatifs. Il y a tellement d’éléments étranges dans cette maladie. Cela affecte tout le monde si complètement différemment. J’ai eu tellement de chance et j’ai eu la lumière corona comme ma maman @realbebebuell l’appelait, mais cela m’a terrassé pendant 10 jours dans mon lit.

«Il y a les aspects physiques mais aussi émotionnels et psychologiques. C’est avec votre corps et votre esprit également. Chaque jour différent. Être isolé dans une pièce seule pendant 10 jours est pour le moins trippant.

La star du Seigneur des Anneaux poursuit en disant que son esprit « trippant » l’a laissée se demander si les récents troubles politiques à Washington étaient réels ou le fruit de son imagination.

Cependant, elle a également partagé des détails adorables sur la façon dont sa jeune famille l’a aidée à surmonter son isolement.

Elle a écrit: «Mes bébés m’ont manqué au-delà, mais ils ont visité ma fenêtre et m’ont appelé et je les regarde jouer dehors. Un tel cadeau.







(Image: Instagram / misslivalittle)



«Ils ont envoyé de petits messages et des dessins sous ma porte. Des rappels de ce qu’il y a de l’autre côté. De quoi s’améliorer. »

Liv et son fiancé britannique, David Gardner, ont un fils de cinq ans et une fille de quatre ans ensemble – tandis que l’actrice a un fils de 16 ans issu de son précédent mariage avec le musicien Royston Langdon.

La star a ajouté qu’elle «envoyait à tous de l’amour et des câlins universels imaginaires» après avoir traversé son épreuve.