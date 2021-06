Liv Morgan réagit à la sortie de Ruby Riott à la WWE et l’appelle Heidi Lovelace

Internet a suscité toutes sortes de réactions depuis que la WWE a sorti certains de ses lutteurs populaires tels que Ruby Riott, Aleister Black, Braun Strowman, Lana, Buddy Murphy et Santana Garrett. Plus récemment, Liv Morgan s’est rendue sur les réseaux sociaux pour partager son point de vue après la libération de son partenaire d’équipe, Ruby Riott. Dans le tweet rempli d’admiration, elle s’est adressée à Riott en tant que « Heidi Lovelace ». C’était son nom aux Indes dont elle faisait partie avant la WWE.

Celui qui a la chance d’avoir Heidi Lovelace sur sa liste, vous gagnez. — LIV Morgan (@YaOnlyLivvOnce) 2 juin 2021

Ses fans ont partagé leurs images heureuses ensemble et ont souligné le fait que Riott et Morgan leur manqueront en tant qu’équipe. Certains ont même mentionné que la WWE ne s’était pas comportée équitablement avec eux. Voici un aperçu de certaines des réactions :

Je vous soutenais toujours mesdames, je vous encourageais et vous soutenais aussi. Je ne peux pas y croire, mais nous nous souviendrons toujours de Heidi/Ruby alors que je lui souhaite le meilleur. Elle est une vraie star, nous sommes toujours là pour toi LIV et nous t’aimons pic.twitter.com/qt8vaXz0sX– (@SelHypesTheGOAT) 2 juin 2021

Les faits!!! Je ne peux pas croire qu’ils vous ont encore déchiré et qu’ils ne vous ont toujours rien donné ! Je suis aussi désolé que vous perdiez votre contact à la WWE ! Tu as déjà perdu Sarah. N’abandonnez jamais Liv ! Tu deviendras un champion un jour !!! JE T’AIME BEAUCOUP!!! ✨ pic.twitter.com/f4cKdcbBia – EᗷᗩᔕTIᗩᑎ ✨ セバスチャン (@SebastianLIVit) 2 juin 2021

Je suis d’accord Liv. Toute promotion de catch qui obtient Heidi Lovelace sera très chanceuse d’avoir un talent comme elle. Même si Ruby Riott et toi allez me manquer ensemble, je sais juste que ce n’est pas un au revoir, c’est à plus tard. Le Riott Squad vivra toujours pour toujours. pic.twitter.com/6VcpCzvWAG– Christian Heard (@KingOcho3K) 2 juin 2021

Certainement à plus tard. Autant ça fait mal et croyez-moi, ça fait que Ruby et Liv méritaient tellement mieux, je continuerai à manifester le meilleur et seulement le meilleur pour eux !! pic.twitter.com/Q9UDmQM3jJ– #4HWRiottSquad5H (@LANDsGal28) 2 juin 2021

Un utilisateur s’inquiétait de l’avenir de Morgan dans la lutte. Le fan lui a demandé de faire attention à son expression car elle pourrait être la prochaine dans la file.

Tweet dangereux, vous serez peut-être le prochain, quelques sorties assez moyennes – Ash (@campalorian) 2 juin 2021

Liv Morgan et Ruby Riott avaient récemment participé à SmackDown vendredi. Dans le match, ils ont perdu contre Natalya et Tamina Snuka, championnes par équipe féminine de la WWE. Les deux avaient fait équipe pour la première fois en 2017. Ils ont été mis avec Sarah Logan dans le rôle de The Riott Squad. Ils se sont ensuite séparés en 2019 dans le Superstar Shake-Up. Cependant, ils se sont à nouveau réunis en 2020 et étaient ensemble depuis. Jusqu’à présent, Riott n’a pas réagi à sa sortie de la WWE. Elle en faisait partie depuis 2016.

Vous ne pouvez pas planer avec les aigles si vous traînez avec les dindes. — Miro (@ToBeMiro) 2 juin 2021

Pendant ce temps, Miro qui est un lutteur avec All Elite Wrestling (AEW) et le mari de Lana ont également réagi à sa libération. Il faisait lui-même partie de la WWE pendant une décennie. Il était connu sous le nom de Rusev pendant son mandat à la WWE. Actuellement, il se porte bien avec AEW et a réussi à défendre son titre à AEW Double or Nothing 2021 contre Lance Archer. Il a rejoint AEW en septembre.

