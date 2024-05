Liv Morgan et les vrais gagnants et perdants de la carte de match WWE King et Queen of the Ring

La WWE a couronné un nouveau roi et une nouvelle reine du ring samedi à Djeddah, en Arabie Saoudite, après la conclusion de deux tournois qui ont eu lieu ces dernières semaines.

Randy Orton et Gunther se sont battus pour la couronne masculine, tandis que Nia Jax a affronté la nouvelle venue Lyra Valkyria pour le titre féminin.

En plus de ces combats, nous avons également assisté à quatre matchs pour le titre alors que Becky Lynch, Cody Rhodes, Sami Zayn, Bianca Belair et Jade Cargill mettaient leurs championnats respectifs en jeu.

Les résultats des matchs sont une chose, mais il y a toujours d’autres facteurs en jeu qui déterminent l’élan d’un joueur après un grand événement.

Examinons quelques-uns des vrais gagnants et perdants de l’événement en direct premium King and Queen of the Ring.







Voici un bref aperçu de ce qui s’est passé samedi :

Bianca Belair et Jade Cargill ont battu Candice LeRae et Indi Hartwell pour conserver les championnats par équipe féminine de la WWE.

Liv Morgan a battu Becky Lynch pour remporter le championnat du monde féminin.

Sami Zayn a battu Bronson Reed et Chad Gable pour conserver le championnat intercontinental.

Nia Jax a vaincu Lyra Valkyria pour devenir reine de l’anneau.

Gunther a vaincu Randy Orton pour devenir le roi du ring.

Cody Rhodes a battu Logan Paul pour conserver le championnat incontesté de la WWE.







L’équipe composée de Bianca Belair et Jade Cargill a non seulement contribué à rendre les titres féminins un peu plus importants, mais le partenariat a également aidé les deux concurrentes de différentes manières.

Belair est revigorée et montre des signes de s’amuser plus qu’elle ne l’a fait depuis longtemps, tandis que Cargill bénéficie de s’associer à l’un des meilleurs que la WWE a à offrir.

Leur puissance de star est indéniable et était pleinement visible à Djeddah alors qu’ils ont défendu avec succès leurs titres sans même avoir besoin d’utiliser l’un de leurs finisseurs.

Elles étaient deux des huit femmes qui ont joué samedi, ce qui est une statistique intéressante car seuls sept hommes ont participé aux matches. Voir plus de femmes apparaître dans n’importe quel PPV est remarquable, mais voir cela se produire en Arabie Saoudite le rend encore plus remarquable.

Si la WWE décide de séparer Belair et Cargill pour une querelle en simple, ce sera une rencontre épique.







Liv Morgan est en tournée de vengeance depuis quelques mois, mais elle a peut-être pris sa revanche ultime samedi en quittant Djeddah en tant que nouvelle championne du monde féminine.

Elle et Lynch ont eu un match fantastique qui a mis en valeur la croissance de Morgan en tant qu’interprète. Non seulement elle a battu The Man, mais elle l’a aussi fait en contrecarrant les plans de Dominik Mysterio.

Dirty Dom a essayé de faire glisser une chaise vers Lynch, mais Morgan l’a utilisée pour frapper un DDT à la place, lui ouvrant la voie pour frapper Oblivion et remporter le titre. L’air déçu sur les visages de Becky et Dom était probablement la cerise sur le gâteau pour le nouveau champion.

Alors que Morgan en a bénéficié, Lynch a perdu la ceinture grâce à l’intervention à courte vue de quelqu’un qu’elle ne peut même pas appeler un allié. Elle et Dom ne sont en aucun cas amis. La seule raison pour laquelle il voulait préserver son règne était que Rhea Ripley puisse la battre à son retour de blessure.

Désormais, The Eradicator doit regarder la femme qui l’a mise sur l’étagère se promener avec la ceinture qu’elle a tenue pendant si longtemps.

Ce fut une excellente soirée pour Morgan, mais pas vraiment pour Lynch, Mysterio et Ripley.







Sami Zayn est une superstar populaire dans le monde entier, mais après ses deux derniers voyages en Arabie Saoudite et au Canada, on commence vraiment à comprendre ce qu’il représente pour les gens.

Sa popularité en tant que babyface est montée en flèche après avoir quitté The Bloodline, mais voir comment il a réussi à la maintenir et à continuer de recevoir des ovations bruyantes partout où il va est la preuve que ce n’est pas seulement ce scénario qui l’a rendu populaire.

Ce sont également ses années de travail acharné pour nous divertir qui lui ont valu l’amour et le respect éternels de l’univers de la WWE.

Samedi, The Underdog From the Underground a fait face à un énorme test dans un match Triple Threat avec Bronson Reed et Chad Gable. L’un des challengers est un monstre puissant, et l’autre est un olympien capable de suplexer des hommes de toutes tailles.

En fin de compte, l’ego de Gable a été sa propre perte. Il a réprimandé Otis jusqu’à ce que le grand homme le frappe accidentellement avec une corde à linge. Cela a permis au champion de frapper Reed avec un Helluva Kick pour remporter la victoire et conserver son titre.

Reed peut rebondir après cette défaite, mais Gable a plus de problèmes qu’une défaite. Alpha Academy est peut-être en train de s’effondrer, mais l’ajout de The Creed Brothers pourrait aider à changer les choses.

Pour l’instant, Gable doit s’inquiéter du fait que son précieux élève se retourne contre lui s’il continue à être aussi hostile à son égard.







Nia Jax étant couronnée reine du ring était la bonne décision pour plusieurs raisons, mais la principale raison est que cela semblait mérité.

Elle a récemment connu le meilleur parcours de sa carrière et remporter ce tournoi était un excellent moyen de maintenir son élan jusqu’à ce que la WWE lui réserve un titre.

Pendant son absence de la WWE, Jax a travaillé pour se mettre en meilleure forme et les résultats sont pleinement visibles à chaque fois qu’elle monte sur le ring. Elle est plus rapide, plus agile et a une plus grande endurance.

Valkyria est encore nouvelle dans la liste principale et a tout le temps de mener une belle carrière. Il suffit donc pour l’instant d’atteindre la finale du tournoi et de réaliser une bonne performance.







La finale du tournoi King of the Ring a peut-être été le match le plus attendu de la carte, car la WWE a fait un si bon travail en faisant en sorte que The Viper se sente important d’accomplir quelque chose qu’il n’a jamais fait auparavant.

Mais l’homme qu’il devait affronter était tout aussi motivé. Gunther vient de perdre le titre IC à WrestleMania après un règne record, donc son histoire parlait du besoin de cette distinction pour se remettre sur la bonne voie.

Ils ont fait un travail fantastique en racontant leur histoire sur le ring. The Viper incarne le vétéran rusé qui a été sur le ring avec certains des plus grands noms de l’histoire de la WWE. Il est l’une des rares personnes à ne pas avoir peur lorsqu’il se trouve en face de l’Autrichien.

Beaucoup de gens seraient intimidés face à un 14 fois champion, mais The Ring General n’est pas la plupart des gens. Il a été considéré comme l’une des forces les plus dominantes que nous ayons vues depuis des années. Vous pouvez compter combien de fois il a perdu sur la liste principale d’une seule main.

Cela aurait pu se passer dans les deux sens, car les deux résultats étaient logiques, mais un seul homme peut porter la couronne.

Après qu’ils se soient poussés à bout, c’est Gunther qui est sorti victorieux, mais il peut y avoir un astérisque à côté de sa victoire en raison du fait que l’épaule d’Orton semble être hors du tapis pendant le tombé.







Logan Paul n’a peut-être pas quitté l’Arabie Saoudite en tant que nouveau champion de la WWE, mais il a peut-être réalisé sa meilleure performance à ce jour et cela peut être tout aussi précieux.

La star des médias sociaux a été impressionnante à chaque sortie, mais cela semble être le match le plus technique qu’il ait eu jusqu’à présent.

Cody Rhodes étant un général de ring aussi fiable a été utile, mais on ne peut nier à quel point Paul est en avance sur la courbe. Il a travaillé dur et a gagné le respect de certains de ses critiques les plus sévères en cours de route. Dans la lutte professionnelle, le respect est une monnaie précieuse.

C’était un PPV solide de haut en bas. La plupart des résultats étaient prévisibles, mais il s’agissait néanmoins de bonnes décisions. Qu’avez-vous pensé du PPV Roi et Reine de l’Anneau ?