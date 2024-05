Liv Morgan embrasse Dominik Mysterio à WWE Raw, Dom répond

Liv Morgan a conservé le titre de champion du monde féminin de la WWE sur « Raw » grâce à Dominik Mysterio, qui l’a accidentellement aidée contre Becky Lynch. Cependant, il a également reçu un baiser de Morgan alors que l’émission prenait fin.

Mysterio n’en était apparemment pas content, alors il se mit à X peu de temps après l’émission et a publié un mème pour décrire la situation actuelle dans laquelle il se trouve, surtout maintenant qu’il a aidé Morgan à terminer son « Revenge Tour » après avoir blessé sa cohorte du Jugement Dernier – et « Mami » – Rhea Ripley. Le mème représente Kermit la grenouille s’en allant, accompagné des mots « Eh bien, f**k ».

Morgan a battu Lynch pour remporter le championnat du monde féminin à WWE King and Queen of the Ring grâce au fait que Mysterio a glissé une chaise en acier dans le ring pour que Lynch puisse l’utiliser contre son adversaire. Au lieu de cela, Morgan en a profité en lançant un DDT suivi d’un Oblivion pour remporter la victoire.

Mysterio a tenté de se racheter hier soir dans « Raw », ouvrant la porte de la cage en acier à Lynch pour qu’elle puisse la traverser et reconquérir son titre. Cependant, alors que Lynch se dirigeait vers la sortie, Mysterio a été frappé dans la porte de la cage par Braun Strowman, qui poursuivait le Jour du Jugement à l’extérieur, provoquant l’élimination de Lynch et permettant à Morgan de s’échapper facilement et de conserver son championnat.

Bien que l’on s’attende à ce qu’elle prenne congé après avoir perdu son championnat, le contrat de Lynch avec la WWE expirerait le 1er juin et elle n’a pas encore signé à nouveau avec la société. Si Lynch ne prend pas la plume dans trois jours, elle deviendra agent libre pour la première fois depuis 2013.