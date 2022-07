LIV Golf, soutenu par les Saoudiens et Trump, voit les franchises dans son avenir

BEDMINSTER, NJ – LIV Golf n’en est qu’à trois tournois, mais la ligue parvenue soutenue par l’Arabie saoudite pense déjà grand à son avenir.

Dans une interview avec CNBC, le président et directeur de l’exploitation de LIV Golf Investments, Atul Khosla, a déclaré que l’avenir de LIV Golf réside dans les équipes et la création de franchises qui pourront un jour être vendues. L’organisation organise un événement ce week-end, à partir de vendredi, au club de golf du même nom de l’ancien président Donald Trump ici.

“Nous construisons 12 équipes avec des valeurs de franchise, comme n’importe quel autre sport dont nous espérons pleinement qu’il aura une valorisation à vendre”, a-t-il déclaré. “Toutes ces choses se produiront dans le golf qui se produiront dans tous les autres sports.”

Khosla dit que la société est arrivée à la conclusion de ses deux premiers tournois à Londres et à Portland, en Oregon, que les fans aiment le golf en tant que sport d’équipe. Il dit que les ventes de marchandises de l’équipe se sont vendues le premier jour pendant les tournois. “Le concept d’équipe résonne vraiment chez nos fans”, a-t-il déclaré.

La nouvelle ligue de golf est financée par le fonds d’investissement privé saoudien. Le fonds du royaume a jeté son dévolu sur le secteur du sport en tant qu’autre élément d’investissement de son portefeuille et a investi 2 milliards de dollars dans LIV Golf.

Lire la suite: Eric Trump taquine la course potentielle de papa en 2024 avec un sac de golf lors d’une tournée saoudienne

LIV dépense le gros prix pour attirer les pros du golf du PGA Tour, offrant une équité dans la ligue, des prix généreux et de l’argent garanti. Jusqu’à présent, il a signé des joueurs de renom comme Phil Mickelson, Dustin Johnson et Bryson DeChambeau. Ils ont également éloigné le meilleur commentateur de golf David Feherty de Golf Channel et auraient pour objectif de faire venir Charles Barkley de TNT.

“Nous avons une piste plus longue”, a déclaré Khosla. “Mais notre investisseur veut vraiment voir des rendements à la fin de la journée.”

Le soutien saoudien a cependant créé une certaine controverse pour LIV. Les membres de la famille de ceux qui ont péri dans les attentats terroristes du 11 septembre 2001 protestent contre la ligue. Quinze des 19 pirates de l’air ce jour-là venaient d’Arabie saoudite, et Oussama Ben Laden, le cerveau des attentats, est né dans le pays. Les responsables américains ont conclu que les ressortissants saoudiens avaient aidé à financer le groupe terroriste al-Qaida, bien que les enquêtes n’aient pas révélé que les responsables saoudiens étaient complices des attentats.