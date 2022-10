LIV Golf pourrait-il créer ses propres majors ? Le PDG de Golf Saudi clarifie les rapports “déformés” | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Rory McIlroy a riposté à l’affirmation de Phil Mickelson selon laquelle le LIV Golf est en hausse et le PGA Tour est en déclin

Le PDG de Golf Saudi s’est prononcé pour clarifier les informations “déformées” selon lesquelles le circuit de golf LIV en échappée pourrait créer ses propres championnats majeurs.

Les membres de LIV Golf sont actuellement interdits de compétition sur le PGA Tour, tandis que le manque de points du classement mondial officiel de golf (OWGR) disponibles dans les événements soutenus par l’Arabie saoudite signifie qu’il devient de plus en plus difficile pour leurs membres de se qualifier pour les tournois majeurs.

Les instances dirigeantes des quatre tournois majeurs masculins – The Masters, PGA Championship, US Open et The Open – n’ont pas encore clarifié leur position quant à savoir si les joueurs de LIV Golf seront éligibles, avec Cameron Smith, Bryson DeChambeau, Dustin Johnson, Brooks Koepka. et Phil Mickelson parmi les membres titulaires d’exemptions pour jouer dans ces événements.

Dustin Johnson a déclaré plus tôt ce mois-ci qu'il était convaincu que des points OWGR seraient attribués pour les futurs événements de golf LIV

Le PDG de Golf Saudi Majed Al Sorour a été rapporté dans le New Yorker cette semaine suggérant que LIV Golf créerait ses propres majors, si ses membres étaient interdits de compétition, bien qu’il insiste sur le fait qu’il a le “plus grand respect” pour ceux qui sont actuellement dans le calendrier.

Dans une déclaration sur les réseaux sociaux, Sorour a déclaré: “J’ai eu une conversation informelle avec un journaliste new-yorkais lors de l’événement de LIV à Boston il y a quelques semaines, au cours de laquelle j’ai exprimé ma frustration face au malheureux blackball des joueurs de LIV Golf par le PGA Tour.

“En ce qui concerne les tournois majeurs, des tournois autonomes et indépendants de LIV, j’ai le plus grand respect pour les majors. Les majors concernent l’histoire, l’héritage, la vraie compétition et l’honneur. L’histoire a mal exprimé et déformé mes opinions.

“Les majors sont en effet la meilleure plate-forme où les golfeurs LIV et les golfeurs des autres circuits peuvent s’affronter, malgré la suspension de nos joueurs par le PGA Tour.

Le champion de l'US Open, Matt Fitzpatrick, pense que les golfeurs LIV devraient attendre pour recevoir des points de classement mondial

“En tant que membre du conseil d’administration de LIV Golf et directeur général, je suis ici pour accomplir notre président des investissements de LIV Golf et l’orientation stratégique du conseil d’administration en constituant une équipe, en développant le jeu et en défendant les droits des joueurs. C’est mon seul intérêt.”

McIlroy rejette le point de vue de Mickelson sur le PGA Tour

Rory McIlroy a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec l’affirmation de Mickelson selon laquelle le PGA Tour est “à la baisse” et a ajouté que les golfeurs qui ont rejoint LIV Golf ont plongé le sport dans un état de flux.

Phil Mickelson dit qu'il pense être du "côté gagnant" de la fracture actuelle au sein du sport, ayant choisi de jouer dans la série LIV Golf Invitational

Mickelson, six fois grand vainqueur, a déclaré la semaine dernière qu’il était satisfait de sa décision de rejoindre LIV et qu’il avait choisi “l’équipe gagnante”.

“Je ne suis pas d’accord avec ce que Phil a dit – je ne vois certainement pas du tout la tendance du PGA Tour à la baisse”, a déclaré McIlroy avant sa défense du titre de la CJ Cup. “Je ne pense pas que quiconque ayant une vision logique du jeu de golf puisse être d’accord avec ce qu’il a dit.

“Les gars qui sont allés à LIV, ce sont eux qui ont perturbé, ce sont eux qui ont en quelque sorte bouleversé le monde du golf en ce moment. Je suppose qu’ils parlent comme ils sont, c’est audacieux et je pense qu’il y a une tonne de propagande utilisée et toutes sortes de choses.”