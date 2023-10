LIV Golf perd sa tentative de gagner des points au classement mondial lors de ses événements | Actualités golfiques

LIV Golf joue uniquement pour de l’argent, et non pour des points au classement mondial, après que le classement officiel du monde du golf a déterminé qu’il ne pouvait pas mesurer équitablement la ligue de 48 joueurs avec les 24 autres circuits à travers le monde.

L’OWGR a rejeté la candidature du LIV Golf, soutenu par l’Arabie Saoudite, soumise pour la première fois en juillet 2022 après que la ligue ait déjà disputé deux de ses événements de 54 trous sans coupure.

LIV a répondu à la décision par une déclaration mardi soir qui disait : « Le seul objectif de l’OWGR est de classer les meilleurs joueurs du monde. La communication d’aujourd’hui indique clairement qu’elle ne peut plus atteindre cet objectif. »

Peter Dawson, président du conseil d’administration de l’OWGR, avait déclaré plus tôt, contacté par The Associated Press: « Nous ne sommes pas en guerre contre eux. Cette décision de ne pas les rendre éligibles n’est pas politique. Elle est entièrement technique.

« Les joueurs du LIV sont évidemment assez bons pour être classés. Ils ne jouent tout simplement pas dans un format où ils peuvent être classés équitablement avec les 24 autres circuits et les milliers de joueurs qui tentent d’y participer. »

LIV Golf peut présenter une nouvelle demande pour faire partie du système OWGR, bien que le conseil d’administration ait clairement indiqué que le chiffre d’affaires, l’accès objectif à LIV Golf et la relégation des joueurs qui ne performent pas restent des points clés pour obtenir des points de classement.

Jamie Weir de Sky Sports révèle les derniers détails sur le fonctionnement de la fusion du PGA Tour, du LIV Golf et du DP World Tour.



La déclaration de LIV Golf poursuit : « Le golf professionnel ne dispose désormais d’aucun système de notation et de classement véritable ou global. Il n’y a aucun avantage pour les fans ou les joueurs du manque de confiance ou de clarté tant que les meilleures performances des joueurs ne sont pas reconnues.

« LIV continuera de s’efforcer de niveler le marché afin que les fans, les diffuseurs et les sponsors aient l’assurance d’un système de classement indépendant et objectif et le pur plaisir de regarder le meilleur golf du monde. »

Le commissaire du PGA Tour Jay Monahan, le PDG du circuit européen Keith Pelley et Keith Waters de la Fédération internationale des circuits PGA se sont précédemment récusés de la décision de LIV Golf pour éviter tout conflit d’intérêts.

Le PGA Tour, le circuit européen et les bailleurs saoudiens du LIV Golf (Fonds d’investissement public) travaillent actuellement sur un partenariat commercial annoncé en juin.

Le comité qui a rejeté la candidature de LIV était composé de dirigeants d’Augusta National, de la PGA of America, de l’US Golf Association et du R&A, qui dirigent les quatre tournois majeurs. Les majors utilisent l’OWGR dans le cadre de leurs critères de qualification.

LIV Golf a fait ses débuts en juin 2022, avec des joueurs ayant rejoint la ligue rivale suspendus par le PGA Tour et le circuit européen, garantissant que leur seul accès aux points était les majors.

Lorsque LIV Golf a terminé sa saison inaugurale, il comptait 12 joueurs du top 50 mondial (mené par le champion du British Open Cameron Smith) et 24 du top 100. Dans le classement de cette semaine, Smith (15e) et le champion de la PGA Brooks Koepka ( 18ème) sont les seuls joueurs du top 50, et LIV ne compte que six joueurs parmi les 100 premiers.





Image:

Talor Gooch de RangeGoats GC célèbre sa victoire sur le 18e green lors de la dernière partie du LIV Golf Andalucia en juillet



Parmi ceux qui ne figurent plus dans le top 100 figurent Dustin Johnson, Bryson DeChambeau et Talor Gooch, qui compte trois victoires au LIV Golf cette année.

« Dustin Johnson, Sergio Garcia, bien sûr, ils devraient figurer dans le classement », a ajouté Dawson. « Nous devons trouver un moyen d’y parvenir.

« J’espère que LIV pourra trouver une solution – pas tant sur le format ; cela peut être résolu par une formule mathématique – mais sur la qualification et la relégation. »

S’exprimant avant l’US Open, Sergio Garcia a affirmé que si LIV Golf devait se dissoudre, il chercherait à rejoindre le PGA Tour ou le DP World Tour.



« Un coup de massue pour LIV Golf »

Jamie Weir de Sky Sports News :

« Pour l’essentiel, LIV Golf a été hissée par son propre pétard. Leur format, qui équivaut à un atelier fermé, est la raison pour laquelle ils n’obtiendront pas de points au classement mondial – dans l’état actuel des choses.

« Ils sont capables de changer de format et de présenter une nouvelle candidature, mais le fait qu’ils soient les mêmes 48 joueurs en compétition les uns contre les autres tout le temps – il n’y a pas assez de fluctuation, il n’y a pas de promotion et de relégation pour changer cela – est ce qui signifie que, selon les règlements de l’OWGR, ils ne sont pas éligibles pour gagner des points de classement.

« Il y a des gens comme Phil Mickelson, Lee Westwood et Ian Poulter sur ces contrats garantis où, quelle que soit leurs performances – et ils sont tous en dehors du top 24 de LIV pour le moment – ils ont la garantie de leur place l’année prochaine.

« Je suppose que si vous y réfléchissez en tant que jeune golfeur essayant de gravir les échelons des circuits d’alimentation jusqu’au PGA Tour et que vous vous efforcez de vous faire une place, ce n’est qu’à ce moment-là que vous commencez à gagner des points au classement mondial. Eh bien, comment Serait-il alors juste qu’une personne invitée à une tournée sur invitation ou dans un atelier fermé obtienne des points de classement mondial simplement en se présentant ? C’est là le vrai problème.

« Comme je l’ai dit, ils peuvent encore postuler à nouveau, mais il n’y a aucun doute, c’est un coup de massue pour LIV Golf.

Rory McIlroy déclare que la fusion entre le PGA Tour, le DP World Tour et LIV Golf « n’est pas LIV » et rassure les fans qu’il « déteste toujours LIV Golf ».



« La principale mise en garde que nous devons mettre en garde ici est que personne, et je veux dire personne, dans le golf mondial ne sait ce que l’avenir nous réserve. Nous sommes tous dans ce genre de statut de flou en ce moment où nous ne savons pas ce que nous réserve l’avenir. le résultat est celui de cet accord qui a aveuglé tout le monde en juin dernier entre le PGA Tour, le DP World Tour et le Fonds d’investissement public saoudien.

« À quoi ressemblera le golf professionnel masculin l’année prochaine ? LIV Golf va-t-il continuer d’exister ? Les joueurs qui sont partis vont-ils être réintégrés dans le PGA Tour ? Veulent-ils même être réintégrés dans le PGA Tour et comment se passe ce circuit ? « Je vais regarder ? Ce sont toutes des questions qui restent complètement sans réponse pour le moment. »