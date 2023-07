LIV Golf League: Talor Gooch remporte la troisième victoire de la saison après une victoire en un coup à Valderrama | Nouvelles du golf

Talor Gooch a célébré sa troisième victoire de la LIV Golf League de la saison après une fin spectaculaire en Espagne

Talor Gooch est devenu le premier triple vainqueur de la LIV Golf League après avoir arraché une victoire en un coup sur Bryson DeChambeau en Andalousie.

Gooch, qui avait déjà remporté des victoires plus tôt dans la saison en Australie et à Singapour, a affiché un quatre sous 67 au Real Club Valderrama pour terminer la semaine sur 12 sous et étendre son avantage au sommet du classement de la saison.

L’Américain a ouvert avec cinq normales consécutives avant de faire un birdie au par-trois sixième et d’annuler un bogey au neuvième en captant un tir au par-quatre suivant, Gooch ajoutant ensuite un autre birdie au par-quatre 13e.

Talor Gooch a affiché des tours de 69, 65 et 67 pour remporter le titre et le premier prix de 4 millions de dollars

DeChambeau avait commencé la dernière journée un devant et avait doublé son avantage à deux reprises avant que Gooch ne le rejoigne, les deux joueurs réalisant ensuite un birdie au 17e par cinq pour laisser la paire se diriger vers le dernier trou.

Gooch a réussi un putt de curling de 15 pieds, ce qui était suffisant pour la victoire lorsque DeChambeau – qui a clôturé avec un deux sous 69, a dû se contenter d’un par de clôture pour manquer de peu son premier titre LIV.

Bryson DeChambeau a raté de peu un premier titre de LIV Golf

« C’est super spécial », a déclaré Gooch. « Je disais juste plus tôt, l’année dernière, je n’ai pas remporté de victoire, alors cette année, j’étais tellement concentré sur l’obtention d’une victoire individuelle. Vous ne pensez pas beaucoup au-delà du premier jusqu’à ce que vous obteniez le premier.

« Je n’en avais certainement pas trois en tête pour la saison, mais c’est cool que nous soyons ici, et c’est particulièrement cool d’avoir le troisième ici à Valderrama. »

DeChambeau a mélangé trois birdies avec un seul bogey le dernier jour pour terminer deux coups en deuxième position, avec Brooks Koepka trois fois en retard en troisième après un trois sous 68 et Sebastian Munoz en quatrième sur six sous.

Munoz et Joaquin Niemann ont tous deux cardé 68 tours finaux pour mener Torque GC à une victoire en cinq coups sur RangeGoats GC dans l’épreuve par équipe, les Crushers GC de DeChambeau terminant la semaine en troisième position avec sept sous.

La saison de la LIV Golf League se dirigera ensuite vers l’Angleterre et retournera au Centurion Club, le lieu de l’événement inaugural de la LIV Golf Invitational Series l’été dernier, l’événement commençant vendredi.