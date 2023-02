LIV Golf League 2023: Mito Pereira et Sebastian Munoz, les derniers joueurs du PGA Tour à rejoindre le circuit rival | Nouvelles du golf

Mito Pereira jouera dans la ligue de golf LIV pour Torque GC en 2023

Les joueurs de la Presidents Cup Mito Pereira et Sebastian Munoz sont les derniers golfeurs du PGA Tour à avoir officiellement confirmé leur passage au LIV Golf.

La paire sud-américaine, qui est liée depuis longtemps au circuit soutenu par l’Arabie saoudite, a été annoncée mercredi comme membre de l’équipe Torque GC pour le nouveau calendrier de 14 tournois.

Le numéro 46 mondial Pereira, qui a raté de peu un premier titre majeur lorsqu’il a gaspillé une avance d’un coup sur le dernier trou du championnat PGA en mai dernier, rejoint une équipe dirigée par son compatriote chilien Joaquin Niemann.

Mito Pereira (à gauche) et Joaquin Niemann (à droite) ont tous deux représenté le Chili aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021

Munoz a raté la coupe lors de son dernier départ sur le PGA Tour au Farmers Insurance Open du mois dernier, la seule victoire du n ° 96 mondial au championnat Sanderson Farms 2019.

David Puig, 21 ans, complète la formation hispanophone de Torque, après être devenu professionnel l’année dernière et avoir fait trois apparitions dans la première série LIV Golf Invitational.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Quelles équipes ont annoncé des changements ?

Le 4Aces GC de Dustin Johnson, l’équipe dominante et quintuple vainqueur de la saison inaugurale, a ajouté Peter Uihlein à sa liste à la place de Talor Gooch.

Uihlein, qui a terminé deuxième lors de ses trois derniers départs en saison régulière alors qu’il jouait pour Smash GC et a joué pour deux autres équipes en 2022, rejoint Patrick Reed et Pat Perez dans une formation entièrement américaine.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Phil Mickelson a déclaré l’année dernière qu’il était «remarquable» à quel point LIV Golf s’était amélioré et suggère que c’est maintenant une force dans le jeu qui ne disparaîtra pas. Phil Mickelson a déclaré l’année dernière qu’il était «remarquable» à quel point LIV Golf s’était amélioré et suggère que c’est maintenant une force dans le jeu qui ne disparaîtra pas.

Smash GC a remplacé Uihlein par Matthew Wolff, ancien vainqueur de l’Open 3M et finaliste de l’US Open 2020, qui a réussi le premier trou d’un coup de l’histoire du LIV Golf la saison dernière alors qu’il jouait pour le HyFlyers GC de Phil Mickelson.

“J’ai l’impression que c’est juste un bon ajustement, et je suis vraiment excité pour cette année et ce qui va arriver”, a déclaré Wolff, qui rejoint Brooks Koepka, Jason Kokrak et Chase Koepka dans la formation Smash GC.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Dame Laura Davies a salué la décision d’autoriser les golfeurs qui ont rejoint LIV Golf à jouer au Masters en 2023. Dame Laura Davies a salué la décision d’autoriser les golfeurs qui ont rejoint LIV Golf à jouer au Masters en 2023.

Majesticks GC reste inchangé par rapport à sa composition de 2022, avec les co-capitaines Henrik Stenson, Ian Poulter et Lee Westwood rejoints par l’Anglais Sam Horsfield.

Cleeks GC, Crushers GC, Fireballs GC et RangeGoats GC annonceront leurs compositions d’équipe 2023 jeudi, tandis que HyFlyers GC, Iron Heads GC, Ripper GC et Stinger GC feront de même vendredi.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Quand les événements LIV Golf ont-ils lieu en 2023 ?

LIV Golf a annoncé un calendrier de 14 événements pour sa saison de championnat 2023, avec sept pays accueillant des événements dans le cadre d’un calendrier élargi.

Les 14 événements se déroulent des semaines en dehors des tournois majeurs masculins et de la Ryder Cup, tout conflit potentiel avec les événements élevés du PGA Tour et les tournois Rolex Series du DP World Tour étant également évité.

El Camaleon à Mayakoba au Mexique accueillera l’ouverture de la saison du 24 au 26 février, avec The Gallery Golf Club à Tucson le lieu d’un événement basé en Arizona du 17 au 19 mars.