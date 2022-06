LIV Golf Invitational Series: Tout est une question d’argent, d’argent, d’argent, déclare Sky Sports Jamie Weir | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Dustin Johnson, Graeme McDowell et Louis Oosthuizen ont dû répondre à des questions difficiles lors de la conférence de presse pour l’événement d’ouverture de la tournée LIV

Dustin Johnson, Graeme McDowell et Louis Oosthuizen ont dû répondre à des questions difficiles lors de la conférence de presse pour l’événement d’ouverture de la tournée LIV

La série LIV Golf Invitational est un « groupe hétéroclite de joueurs en difficulté, d’anciens hommes d’État, de compagnons et de quelques noms de renom », selon Jamie Weir de Sky Sports.

« Après des mois de spéculations, de dénigrement, de promesses folles qui étaient sommaires sur les détails et de sérieux doutes quant à savoir si cela se produirait même du tout – nous voici, à la veille d’une balle enfin frappée sur le très controversé et controversé, l’Arabie saoudite -soutenu LIV Golf Series.

« Cette semaine au Centurion Club dans le Hertfordshire, 48 joueurs – répartis en douze équipes de quatre – s’affronteront sur seulement 54 trous pour une bourse totale de 25 millions de dollars. Le gagnant individuel empochera 4 millions de dollars, le joueur terminant 48e et mort le dernier à remporter 120 000 $ pour ses trois jours de travail.5 millions de dollars du pot global de 25 millions de dollars sont réservés à l’élément d’équipe du tournoi.

« Le grand requin blanc » Greg Norman est le PDG de LIV Golf

« Le terrain est un groupe hétéroclite de joueurs en difficulté en dehors du top 1000 mondial, de jeunes pros et amateurs qui font leur chemin dans le jeu, des hommes d’État plus âgés du jeu dont la carrière est sur une trajectoire descendante, des compagnons asiatiques et DP World Tour plus quelques « noms de renom », notamment Phil Mickelson, six fois champion majeur, qui fait son retour au golf de compétition après quatre mois d’exil volontaire.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Martin Kaymer admet que l’argent supplémentaire qu’il gagnera en jouant dans la série LIV aide, mais insiste sur le fait que ce n’est pas la seule raison de rejoindre la tournée Martin Kaymer admet que l’argent supplémentaire qu’il gagnera en jouant dans la série LIV aide, mais insiste sur le fait que ce n’est pas la seule raison de rejoindre la tournée

« Les conférences de presse de mardi étaient fascinantes. Elles ont commencé avec un trio de grands champions – Dustin Johnson, Louis Oosthuizen et Graeme McDowell – justifiant tous leur décision de jouer en se basant sur le fait qu’il s’agit d’un format nouveau, différent et passionnant qui attirera un public différent dans le golf. Beaucoup d’entre eux ont également utilisé le mantra désormais bien trop familier de « faire grandir le jeu », trois mots qui ont suscité des gémissements audibles de la part des médias rassemblés.

« Soyons clairs ; il y a un motif et un seul motif pour ces joueurs qui choisissent de jouer à la série LIV et de couper les ponts avec le PGA Tour : l’argent. Quand je leur ai dit qu’il ne s’agissait sûrement pas d’un format révolutionnaire, mais avant tout à propos des sommes alléchantes d’argent sonnant et trébuchant offertes, ils ont fini par admettre que c’était leur motivation.

« Quand on leur a posé des questions sur le bilan brutal de l’Arabie saoudite en matière de droits de l’homme et sur son attitude envers les femmes et les homosexuels – une question à laquelle ils s’attendaient sûrement – il y avait une réticence initiale à répondre, avant que McDowell n’intervienne pour répondre au nom du groupe avec le refrain désormais familier « nous ne sommes pas des politiciens, nous sommes des golfeurs professionnels ». Oosthuizen et Johnson ont simplement hoché la tête avec sagesse.

« Lors d’une conférence de presse ultérieure mettant en vedette les Américains Kevin Na et Talor Gooch, qui, à part Johnson et Oosthuizen, sont les seuls autres joueurs parmi les 50 meilleurs mondiaux en compétition cette semaine, la même question a de nouveau été posée. La réponse de Gooch à savoir s’il se sentait comme si il participait activement au sportswashing était, « Je ne pense pas que ce soit juste. Je suis un golfeur. Je ne suis pas si intelligent. J’essaie de frapper une balle de golf dans un petit trou. Le golf est déjà assez difficile. J’essaie m’inquiéter pour le golf, et je suis ravi de cette semaine ».

« Il est étonnant que Gooch ait eu des semaines pour anticiper cette question et avoir préparé une réponse, et pourtant c’était le mieux qu’il pouvait trouver.

« L’annonce hier que Jessie J sera la tête d’affiche du concert ‘après-golf’ de samedi soir. Son plus grand succès est bien sûr ‘Price Tag’, qui commence par les lignes ‘On dirait que tout le monde a un prix, je me demande comment ils dorment la nuit’ « Jaime Weir

« Six joueurs ont maintenant » démissionné « du PGA Tour pour montrer leur allégeance à la série LIV; Na, Johnson, Oosthuizen, Charl Schwartzel, Branden Grace et Sergio García. D’autres – McDowell et Gooch inclus – doivent encore prendre le étape radicale de renoncer complètement à leur adhésion au PGA Tour, choisissant plutôt d’attendre et de voir quelles sanctions possibles ils encourent pour l’avoir fait jeudi.

« Na en particulier a défendu passionnément la ligue séparatiste, se proclamant pionnier, là pour le début d’une innovation passionnante qui allait changer le visage du golf. Quand lui et Gooch ont été interrogés sur la perte de toute chance de représenter les États-Unis au Ryder Cup, ils ont tous deux répondu qu’ils ne pensaient pas que cela arriverait à cela; que la PGA of America serait forcée de reculer sur sa décision de rendre inéligibles ceux qui partent pour LIV.

« Les piliers européens de la Ryder Cup tels que García, McDowell, Ian Poulter, Lee Westwood et Martin Kaymer – tous sur le terrain cette semaine – sont dans une position similaire. Le DP World Tour (anciennement l’European Tour) a gardé sa poudreuse assez sèche en en ce qui concerne les répercussions pour les transfuges, mais on suppose que prendre l’argent saoudien et rejoindre une série qui représente une menace existentielle pour le DP World Tour entraînera sûrement des chances de jouer dans une Ryder Cup ou de devenir un futur capitaine de la Ryder Cup être sacrifié.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible L’ancien golfeur professionnel Wayne Riley pense que la tournée LIV Golf est mauvaise pour le sport, mais ne blâme pas les joueurs pour avoir rejoint la tournée L’ancien golfeur professionnel Wayne Riley pense que la tournée LIV Golf est mauvaise pour le sport, mais ne blâme pas les joueurs pour avoir rejoint la tournée

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Rich Beem pense que davantage de joueurs sont susceptibles de participer aux six prochains événements de la Ligue saoudienne de golf en raison de l’argent qu’ils pourraient gagner Rich Beem pense que davantage de joueurs sont susceptibles de participer aux six prochains événements de la Ligue saoudienne de golf en raison de l’argent qu’ils pourraient gagner

« Il y a certainement un espoir parmi les joueurs que cela ne doive pas être le cas. Ils semblent déterminés à avoir leur gâteau et à le manger.

« En tant que journaliste de golf, cette histoire a été incroyable à couvrir, avec de nouveaux rebondissements hebdomadaires – souvent quotidiens. D’une guerre de mots très publique et de plus en plus amère entre le commissaire du PGA Tour Jay Monahan et le chef de LIV Golf, Greg Norman. , à l’éviscération de Phil Mickelson par Rory McIlroy, le qualifiant de « naïf, égoïste, égoïste et ignorant ». De la promesse d’allégeance de Dustin Johnson au PGA Tour il y a quelques mois à son demi-tour explosif la semaine dernière.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Il y a eu un moment bizarre lors de la conférence de presse de la série LIV de mardi lorsqu’un journaliste s’est vu refuser de poser une question au golfeur Kevin Na Il y a eu un moment bizarre lors de la conférence de presse de la série LIV de mardi lorsqu’un journaliste s’est vu refuser de poser une question au golfeur Kevin Na

« Il y a eu des moments presque au-delà de la parodie ; Norman déclarant que « tout le monde fait des erreurs » lorsqu’on l’interroge sur le meurtre brutal par les Saoudiens du journaliste du Washington Post Jamal Khashoggi ; un scénario franchement embarrassant le week-end dernier lorsque les participants téléchargeaient des vidéos sur leurs comptes de médias sociaux en donnant un nombre illimité des billets gratuits pour l’événement de cette semaine, tel est le manque d’intérêt du public ; l’annonce hier que Jessie J sera la tête d’affiche du concert « après-golf » de samedi soir. Son plus grand succès est bien sûr « Price Tag », qui commence par les lignes « Semble comme tout le monde a un prix, je me demande comment ils dorment la nuit ».

« Il semble clair qu’il s’agit en effet d’argent, d’argent, d’argent. Et mercredi, nous verrons Mickelson affronter les médias pour la première fois depuis des mois. Il y aura forcément des questions intéressantes et des réponses encore plus intrigantes. Le monde du golf attend avec impatience ce que l’un des plus grands joueurs de tous les temps – et l’affiche du mouvement menaçant de creuser un coin dans le jeu tel que nous le connaissons – a à dire. »