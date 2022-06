LIV Golf Invitational Series : Tout ce que vous devez savoir avant le tournoi inaugural au Centurion Club | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



La série LIV Golf Invitational soutenue par l’Arabie saoudite commence cette semaine dans le Hertfordshire, alors que savons-nous du nouvel événement ?

Après des mois de spéculations et d’allers-retours entre LIV Golf et le PGA Tour, la nouvelle série soutenue par l’Arabie saoudite doit démarrer vendredi à la périphérie de Londres. Voici tout ce que vous devez savoir sur qui participe, quel est le format et pourquoi la nouvelle ligue a été si controversée…

Qui va jouer ?

L’événement n’est pas reconnu par le classement mondial officiel de golf (OWGR), ce qui signifie qu’aucun point de classement mondial ne sera offert pendant le tournoi, bien que cela n’ait pas empêché un certain nombre de noms de haut niveau d’accepter de jouer au Centurion Club.

L’ancien numéro 1 mondial Dustin Johnson et les légendes de la Ryder Cup Sergio Garcia, Ian Poulter et Lee Westwood étaient parmi les noms les plus notables à s’engager, avec les grands champions Martin Kaymer, Graeme McDowell et Louis Oosthuizen également impliqués. Phil Mickelson a été ajouté à cette liste lundi soir après des mois de controverse entourant les commentaires qu’il a faits à propos de la série en échappée.

L’ancien champion britannique des Masters Richard Bland et le vétéran du PGA Tour Kevin Na se sont également inscrits, tandis que le vainqueur en titre de l’US Amateur James Piot fait partie des jeunes joueurs présents en Angleterre.

Quelque 42 joueurs ont été initialement nommés sur le terrain pour l’événement inaugural, et cinq autres ont été ajoutés après l’événement Asian Tour à Slaley Hall dimanche.

Comment l’idée est-elle venue ?

Des rapports ont commencé à faire surface sur une ligue rivale du PGA Tour dès 2019, mais ce n’est qu’à la fin de 2021 que la proposition a vraiment commencé à prendre forme avec la formation de LIV Golf Investments.

Cette nouvelle entité, avec le Fonds d’investissement public (PIF) d’Arabie saoudite – propriétaire de Newcastle United – comme actionnaire majoritaire, a pris un engagement initial de 200 millions de dollars pour l’Asian Tour, augmenté plus tard à 300 millions de dollars, et a nommé l’ancien numéro 1 mondial et champion de l’Open. Greg Norman en tant que PDG.

En mars, bien que le PGA Tour menace d’imposer des interdictions à vie aux joueurs qui font défection dans une ligue rivale, LIV Golf a annoncé le calendrier d’une série sur invitation de huit événements d’une valeur de 225 millions de dollars commençant vendredi au Centurion Club de St Albans.

LIV est le chiffre romain pour 54, qui est le nombre de trous à jouer dans chaque événement. Il fait également référence au score le plus bas qu’un joueur puisse tirer s’il réussissait un birdie à chaque trou d’un parcours à normale 72.

Pourquoi est-ce si controversé ?

En raison des liens du PIF avec le gouvernement saoudien, avec le prince héritier Mohammed bin Salman en tant que président, LIV Golf a fait face à des accusations de lavage sportif.

Norman a catégoriquement nié de telles affirmations, disant Sports du ciel en mai que l’Arabie saoudite « change sa culture au sein de son pays » et insiste sur le fait que « je ne réponds pas à l’Arabie saoudite. Je ne réponds pas à leur gouvernement ou à MBS ».

Les commentaires d’une interview de Mickelson avec l’auteur Alan Shipnuck, qui écrit une biographie non autorisée du grand vainqueur à six reprises, ont été révélés en février, dans lesquels l’homme de 51 ans a remis en question le bilan de l’Arabie saoudite en matière de droits de l’homme et a qualifié le régime « d’effrayant ». « .

Mickelson s’est depuis excusé pour ses commentaires « imprudents ».

Quel est le format ?

Les 48 joueurs s’affrontent dans un format de partie par coups traditionnel, le total le plus bas de 54 trous de l’événement sans coupe étant le vainqueur, tandis qu’un repêchage aidera à répartir les joueurs dans le format d’équipe.

Chaque équipe aura un capitaine d’équipe nommé LIV qui sélectionnera ses trois positions d’équipe ouvertes via un format de repêchage de serpent, similaire à ceux utilisés sur le Ladies European Tour dans la série Aramco Team.

Pour les deux premiers tours, les deux meilleurs scores en partie par coups compteront pour chaque équipe. Pour le troisième et dernier tour, les trois meilleurs scores compteront, le score global de l’équipe le plus bas après 54 trous étant nommé vainqueur de l’équipe.

Le format change dans le championnat par équipe, qui est un tournoi à élimination directe de quatre jours et quatre tours. Les quatre premières têtes de série reçoivent automatiquement un laissez-passer pour le premier tour, les huit équipes restantes jouant les unes contre les autres pour voir qui atteint les quarts de finale.

Combien d’argent les joueurs gagneront-ils ?

Les sept premiers événements ont tous une bourse de 25 millions de dollars, 20 millions de dollars étant répartis entre les 48 joueurs et les 5 millions de dollars restants étant partagés entre les trois meilleures équipes à la fin de chaque semaine.

Le gagnant recevra 4 millions de dollars (3,2 millions de livres sterling), bien plus que les 2,7 millions de dollars attribués à Scottie Scheffler pour sa victoire au Masters et Justin Thomas obtenu pour son succès au championnat PGA, tandis que chaque joueur est garanti au moins 120 000 $ juste pour avoir terminé 54 des trous.

Un champion individuel sera couronné à la fin de ces événements, avec un fonds de 30 millions de dollars distribué aux trois meilleurs joueurs de la saison, à condition qu’ils aient participé à au moins quatre tournois.

La bourse double pour la finale de la saison à Miami et voit 50 millions de dollars répartis entre chacune des 12 équipes de quatre. Chaque joueur reçoit une réduction de 25% des gains de l’équipe, avec 16 millions de dollars attribués à l’équipe gagnante et 1 million de dollars à l’équipe terminant 12e.

Où se déroulent les futurs événements ?

Le Centurion Club de St Albans accueille cette semaine le premier événement LIV Golf Series

L’événement inaugural à Londres est le premier des huit tournois qui doivent avoir lieu au cours des prochains mois, dont cinq aux États-Unis et deux en Asie, avec un calendrier élargi prévu ensuite dans les années à venir.

Pumpkin Ridge GC à Portland du 30 juin au 2 juillet et Trump National Golf Club Bedminster du 29 au 31 juillet sont les deux prochains événements, avec d’autres tournois basés aux États-Unis qui auront lieu à Boston du 2 au 4 septembre et à Chicago du 16 au 18 septembre. .

Le Stonehill Golf Club de Bangkok est le lieu du 7 au 9 octobre et le Royal Greens Golf Club – le site de l’international saoudien ces dernières années – accueille la semaine suivante, le championnat par équipe de fin de saison étant ensuite organisé au Trump National Doral Miami à partir d’octobre. 27-30.

LIV Golf prévoit d’avoir 10 événements dans son calendrier 2023 avant de s’étendre à 14 tournois à partir de 2024, bien que les dates et les lieux de ceux-ci n’aient pas encore été confirmés.

« Nous avons une vision à long terme et nous sommes là pour rester », a déclaré Norman, PDG et commissaire de LIV Golf, via un communiqué. « Nous allons développer le jeu, donner plus d’opportunités aux joueurs et créer un produit plus divertissant pour les fans. »