LIV Golf Invitational Series : Richard Bland, Branden Grace, Eugenio Lopez-Chacarra en tête à Bangkok | Nouvelles du golf

Richard Bland a cardé un sept moins de 65 ans pour partager la première place à Bangkok

Richard Bland fait partie d’une égalité à trois pour la tête après un premier tour à faible score lors du dernier événement LIV Golf Invitational Series à Bangkok.

L’Anglais a réussi sept oiselets en route vers un 65e tour d’ouverture au Stonehill Golf Club pour partager la première place avec le Sud-Africain Branden Grace et l’Espagnol Eugenio Lopez-Chacarra.

Lopez-Chacarra a réussi cinq birdies dans une séquence de sept trous et Grace a réussi trois de ses quatre derniers trous pour également faire un départ sans tache et passer à sept sous, tandis que Marc Leishman et Ian Poulter s’assoient un tir en arrière après le premier tour 66s .

Branden Grace est hors du rythme alors qu’il poursuit une deuxième victoire de LIV Golf de la saison

Brooks Koepka a ouvert avec un 67 sans bogey pour faire partie d’un groupe de cinq joueurs partageant la sixième place, avec Patrick Reed, Sergio Garcia et Graeme McDowell commençant tous avec quatre moins de 68 pour les laisser à égalité au 11e.

Dustin Johnson, qui est en tête de la liste des gains avec un peu plus de 12,5 millions de dollars en cinq événements, a affiché un deux sous 70. Cameron Smith, vainqueur du dernier événement LIV Golf à Chicago, est à égalité au 41e rang après un niveau de 72.

Dans la compétition par équipe, Fireballs GC – dirigé par Sergio Garcia et contenant Lopez-Chacarra – détient une avance d’un coup sur 14 sous sur Cleeks GC. Le GC 4 As, en quête d’une cinquième victoire consécutive, est 10e des 12 équipes.

Les golfeurs du LIV manqueront des points au classement mondial cette saison

Avant le début du jeu, les joueurs ont appris qu’ils ne pourraient toujours pas accumuler de points de classement sur les LIV Golf Invitational Series cette saison, malgré la nouvelle “alliance stratégique” entre le circuit séparatiste et le MENA Tour.

Le classement mondial officiel de golf (OWGR) a déclaré jeudi dans un communiqué que le MENA Tour n’avait pas donné un préavis suffisant pour que les points soient attribués lors des événements de golf LIV restants cette saison, la décision d’attribuer des points de classement n’étant prise qu’à la suite d’un examen”.

Le commissaire du MENA Tour, David Spencer, a publié une déclaration en réponse à la décision de l’OWGR et a insisté sur le fait que le tournoi de golf LIV à Bangkok remplissait les critères pour les points de classement mondial.

La déclaration disait: “Nous avons eu diverses communications avec OWGR depuis la soumission de notre calendrier 2022/23, du manuel du MENA Tour, des critères d’exemption et de notre terrain avant notre événement d’ouverture de notre nouvelle saison qui débute aujourd’hui.

“Aucune de ces communications n’indiquait une raison technique pour que le LIV Golf Invitational Bangkok soit traité différemment de n’importe quel événement du MENA Tour, chacun ayant reçu OWGR depuis que nous avons été acceptés dans le cadre OWGR en 2016.

“Nous avons suivi les directives de l’OWGR pour notre saison 2022/23. Récemment, il y a eu beaucoup de discussions dans le monde du golf sur les tournois sur terrain limité et les tournois de 54 trous. Pour une clarté absolue, l’OWGR lui-même définit un tournoi sur terrain limité comme un tournoi. qui compte moins de joueurs qualifiés 30. De plus, le MENA Tour a toujours eu la bénédiction de l’OWGR pour organiser des tournois de 54 trous.

“L’OWGR déclare :” L’objectif principal du classement est de maintenir, réviser, mettre à jour, administrer et promouvoir la reconnaissance d’un système qui classe équitablement les performances relatives des golfeurs participant aux principaux tournois professionnels masculins à travers le monde “.

“De toute évidence, le premier événement du MENA Tour de la saison 2022/23, le LIV Golf Invitational Bangkok, est l’un de ces tournois et devrait donc être inclus dans les événements OWGR de cette semaine. Ne pas inclure notre événement dans l’OWGR de cette semaine rend les résultats et les suivants mouvements des joueurs imprécis.”