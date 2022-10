LIV Golf Invitational Series : Ian Poulter riposte à Rory McIlroy suite aux allégations de « trahison » de la Ryder Cup | Nouvelles du golf

Ian Poulter a répondu aux commentaires de Rory McIlroy dans une interview au Guardian, où il a décrit une “trahison”

Ian Poulter a dénoncé Rory McIlroy décrivant ses coéquipiers de la Ryder Cup rejoignant LIV Golf comme une “trahison” et insiste sur le fait qu’il veut toujours représenter l’équipe Europe à l’avenir.

Les membres de LIV Golf sont toujours en mesure de participer au DP World Tour et de gagner des points de qualification pour la Ryder Cup, bien qu’il ne soit pas clair s’ils seront autorisés à participer au Marco Simone GC en septembre prochain.

McIlroy a déclaré dans une interview avec le Guardian qu’il se sentait “trahison” de la part de ses coéquipiers de la Ryder Cup rejoignant le circuit soutenu par l’Arabie saoudite et a remis en question leur engagement envers Team Europe, tandis que Poulter reste catégorique : son amour pour le concours biennal reste aussi fort que jamais.

“Une trahison? Nous pouvons toujours nous qualifier pour l’équipe pour autant que je sache”, a déclaré Poulter avant le championnat par équipe de fin de saison de LIV Golf. “À moins qu’on nous ait dit que nous ne pouvions pas nous qualifier, je suis toujours prêt à jouer autant que possible et à essayer de faire partie de cette équipe.

“Mon engagement envers la Ryder Cup, je pense, me précède. Je ne pense pas que cela devrait jamais être remis en question. J’ai toujours voulu jouer à la Ryder Cup et j’ai joué avec autant de passion que n’importe qui d’autre que j’ai jamais vu. jouer une Ryder Cup.

“Je ne sais pas d’où vient vraiment ce commentaire, pour être honnête.”

Cinq membres de l’équipe européenne battue par une marge record à Whistling Straits en septembre dernier ont déjà rejoint LIV Golf, dont Poulter, le marqueur de points record Sergio Garcia et le pilier de la Ryder Cup Lee Westwood.

Paul Casey et Bernd Wiesberger ont également fait le changement, ainsi que les anciens vainqueurs de la Ryder Cup Graeme McDowell et Martin Kaymer, tandis qu’Henrik Stenson a été démis de ses fonctions de capitaine de l’équipe européenne pour le concours de 2023 après avoir rejoint la tournée en échappée.

Mickelson fait l’éloge de McIlroy et atténue les affirmations de LIV Golf

McIlroy s’est régulièrement prononcé en faveur des tournées traditionnelles du golf et avant sa défense du titre de la CJ Cup, il a rejeté les réclamations du six fois champion majeur Phil Mickelson, qui avait précédemment suggéré que LIV Golf était en hausse alors que le PGA Tour était en baisse.

“Tout d’abord, quelle belle victoire il a remportée la semaine dernière”, a déclaré mercredi Mickelson à propos de McIlroy. “Il a joué du bon golf. Je pense que c’était une victoire impressionnante.

“Peut-être que je n’aurais pas dû dire des trucs [about the PGA Tour] comme ça, je ne sais pas. Mais si je regarde juste LIV Golf et où nous en sommes aujourd’hui, où nous étions il y a six, sept mois et les gens qui disent que c’est mort dans l’eau.

“Nous avons dépassé cela, et nous y sommes aujourd’hui – une force dans le jeu qui ne disparaît pas, qui a des joueurs de ce calibre qui déplacent le golf professionnel à travers le monde et le niveau d’excitation dans les pays du monde entier d’avoir quelques des meilleurs joueurs de golf venant dans leur pays et concourant.

“C’est assez remarquable le chemin parcouru par LIV Golf au cours des six ou sept derniers mois. Je ne pense pas que quiconque puisse être en désaccord avec cela.”

Smith affrontera Mickelson en championnat par équipe

Le tirage au sort a été effectué mercredi pour le championnat par équipe de LIV Golf, les capitaines des équipes classées cinquième à huitième au classement de la saison devant choisir leurs adversaires pour le premier tour de vendredi.

Mickelson, six fois vainqueur majeur, affrontera le champion en titre de l’Open Cameron Smith dans le cadre de l’un des matchs en simple de la journée, qui opposera également le meilleur pro chilien Joaquin Niemann à l’ancien n ° 1 mondial Martin Kaymer.

Poulter – capitaine cette semaine pour Majesticks GC au lieu de Lee Westwood – affrontera le capitaine des Iron Heads GC, Kevin Na, avec le quadruple vainqueur majeur Brooks Koepka contre Harold Varner III de Niblicks GC.

Deux matchs en simple et un match en foursome auront lieu dans chaque match vendredi, les 32 joueurs s’affrontant simultanément et chaque vainqueur du match recevant un point. La première équipe à obtenir deux points se qualifiera pour les demi-finales de samedi.

Smash GC contre Niblicks GC

Foursomes : Jason Kokrak et Chase Koepka contre Turk Pettit et Hudson Swafford

Simple : Brooks Koepka contre Harold Varner III

Simple : Peter Uihlein contre James Piot

Majesticks GC contre Iron Heads GC

Foursomes : Sam Horsfield et Henrik Stenson contre Sadom Kaewkanjana et Phachara Khongwatmai

Simple : Ian Poulter contre Kevin Na

Simple : Lee Westwood contre Sihwan Kim

Couple GC vs Cleeks GC

Quatuors : Adrian Otaegui et Scott Vincent contre Graeme McDowell et Richard Bland

Simples : Joaquin Niemann contre Martin Kaymer

Simple : Jediah Morgan contre Laurie Canter

HY Flyers GC contre Punch GC

Foursomes : Bernd Wiesberger et Cameron Tringale contre Matt Jones et Wade Ormsby

Simple : Phil Mickelson contre Cameron Smith

Simples : Matt Wolff contre Marc Leishman