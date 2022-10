LIV Golf Invitational Series: Eugenio Lopez-Chacarra cinq devant en Thaïlande, à la poursuite de la première victoire professionnelle | Nouvelles du golf

Eugenio Lopez-Chacarra détient une avance de cinq coups en Thaïlande

Eugenio Lopez-Chacarra se rapproche d’une première victoire professionnelle après avoir pris une avance de cinq coups dans la ronde finale du LIV Golf Thailand.

La star espagnole – qui n’est devenue professionnelle que lorsqu’il a rejoint LIV Golf cet été – a réussi un aigle et sept oiselets pour afficher un 63 sans bogey au Stonehill Golf Club, le déplaçant à 16 sous et lui donnant une avance dominante sur un quatre- façon cravate pour la seconde.

“Les conditions sont excellentes et le parcours est incroyable”, a déclaré Lopez-Chacarra. “En fait, je le frappe plutôt bien, mais je joue intelligemment et je m’amuse, c’est donc la clé pour ces deux tours.”

Eugenio Lopez-Chacarra se dirige vers le tour final sur 16 sous

Commençant la journée à égalité en tête, Lopez-Chacarra a réussi un birdie à ses deux premiers trous et en a suivi un autre au cinquième en perçant d’un bunker au bord du green pour aigle le sixième par cinq.

Lopez-Chacarra a mis fin à une série de pars avec un birdie tapé au 11e par cinq et a roulé de six pieds pour décrocher un tir au 15e par quatre, avant de fermer sa carte sans tache avec des birdies successifs.

Patrick Reed a réalisé un 65 sans faute et Harold Varner III a rejoint Sihwan Kim pour faire un 66 au deuxième tour, tandis que le co-leader du jour au lendemain, Richard Bland, complète le quatuor à 11 sous malgré un double bogey lors de ses quatre sous 68.

Brooks Koepka est à égalité sixième sur 10 sous avec James Piot, tandis que Lee Westwood est un autre coup en arrière aux côtés de Marc Leishman et Kevin Na. Cameron Smith, le vainqueur du dernier événement LIV Golf à Chicago, est passé à la 35e place à égalité grâce à un score de moins de 70 ans.

Lee Westwood a mélangé sept birdies avec un seul bogey lors de son deuxième tour

Branden Grace, l’un des leaders du premier tour avec Lopez-Chacarra et Bland, s’est retiré après trois trous samedi en raison d’une blessure et est maintenant incertain pour l’événement LIV Golf de la semaine prochaine à Djeddah.

Dans le concours par équipe, Fireball GC – dirigé par Sergio Garcia et contenant Lopez-Chacarra – est assis sur 34 sous et prend un avantage de sept coups sur Niblicks GC dans la dernière journée.

Phil Mickelson est heureux d'avoir le soutien total de LIV Golf dans sa poursuite pour gagner des points de classement mondial de golf

Garcia sur la lutte pour les points du classement mondial: “Ce n’est pas fini”

Le circuit d’échappée financé par l’Arabie saoudite a annoncé mercredi une nouvelle alliance stratégique avec le MENA Tour, une décision qui, selon eux, “qualifierait immédiatement LIV Golf pour les points OWGR”, avec tous les membres de LIV Golf rejoignant le circuit de golf basé à Dubaï.

L’OWGR a répondu un jour plus tard pour dire qu’ils avaient reçu un préavis insuffisant du développement, excluant la perspective que des points de classement mondial soient mis à disposition au cours des deux derniers événements réguliers de LIV Golf cette saison.

Dustin Johnson pense qu'il est juste que les joueurs du LIV Tour gagnent des points de classement mondial officiels

“Nous étions excités à ce sujet, mais je ne pense pas que ce soit fini”, a déclaré Garcia à propos de la possibilité de points de classement mondial. “Nous nous battons toujours dessus et essayons d’obtenir ce que nous pensons mériter. J’espère que cela arrivera bientôt.

“En fin de compte, nous sommes très heureux là où nous sommes. S’ils [the OWGR] continuer à nous bloquer, c’est parce qu’ils nous voient comme une menace. C’est donc une bonne chose à avoir. Mais si ça continue, je suis sûr qu’il y aura un moyen pour tout le monde de venir, je suppose.

“En fin de compte, le golf est le golf, et nous y jouons tous. Je pense que certains gars de l’autre côté sont un peu plus distants, mais c’est comme ça. Je pense qu’au fur et à mesure que nous avançons, tout ira calmez-vous, et je pense qu’en fin de compte, nous sommes tous des golfeurs. Nous faisons ce que nous aimons faire.