LIV Golf Invitational Series: Brooks Koepka a deux coups d’avance sur Charl Schwartzel après le premier jour à Djeddah | Nouvelles du golf

Le premier tour sans tache de Brooks Koepka lui a laissé huit sous au LIV Golf International Jeddah, deux coups d’avance sur Charl Schwartzel

Brooks Koepka détient une avance de deux coups après le premier tour du LIV Golf International Jeddah, avec Charl Schwartzel le challenger le plus proche alors qu’il vise un deuxième titre de la saison inaugurale.

Koepka, quadruple champion majeur, a réussi huit birdies dans un sans faute de 62 lors de la première journée en Arabie saoudite, avec Schwartzel à six sous après avoir mélangé huit birdies avec deux bogeys.

Schwartzel a remporté le premier événement LIV au Centurion Club dans le Hertfordshire en juin.

Patrick Reed, Hideto Tanihara et Peter Uihlein sont un tir plus loin sur cinq sous, avec Dustin Jonson six tirs derrière son compatriote américain Koepka sur deux sous après une ouverture de 68.

Johnson – récemment couronné premier champion individuel de golf LIV, remportant un premier prix de 18 millions de dollars (16,25 millions de livres sterling) – a décroché cinq birdies mais aussi un double bogey au huitième trou par trois et un bogey au 13e.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Dustin Johnson s’est moqué de l’indignation de LIV Golf en affirmant en plaisantant qu’il regrettait de s’être joint – avant de dire qu’il était convaincu que des points OWGR seraient attribués pour de futurs événements. Dustin Johnson s’est moqué de l’indignation de LIV Golf en affirmant en plaisantant qu’il regrettait de s’être joint – avant de dire qu’il était convaincu que des points OWGR seraient attribués pour de futurs événements.

Johnson a déclaré plus tôt cette semaine que “c’était une question de savoir quand” les golfeurs LIV seraient autorisés à gagner des points de classement mondial, malgré un nouveau camouflet du classement mondial officiel de golf (OWGR).

LIV a formé une “alliance stratégique avec le MENA Tour, un circuit officiellement reconnu par l’OWGR depuis 2016, et espérait que cela conduirait à l’attribution de points à ses joueurs.

Cependant, OWGR a répondu en disant que les points ne seraient pas distribués en 2022 en raison d’un “préavis insuffisant” et qu’une décision ne serait prise au-delà qu’après un examen.