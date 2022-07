LIV Golf: Henrik Stenson a poursuivi son beau début de série avec un deuxième tour 69 pour mener à Bedminster | Nouvelles du golf

Henrik Stenson frappe le premier tee lors du deuxième tour

Henrik Stenson a poursuivi ses débuts brûlants dans la série LIV Golf, tirant un 69 de deux sous la normale samedi pour prendre une avance de trois coups sur Dustin Johnson à Bedminster, New Jersey.

Stenson et Johnson ont tiré des 69 correspondants au deuxième tour au Trump National Bedminster.

Patrick Reed (73), Carlos Ortiz (70) et Talor Gooch sont à égalité pour la troisième place, à quatre coups derrière. Gooch a grimpé au classement grâce à un 64 de sept sous la normale, de loin le meilleur tour de la journée.

Stenson, fraîchement relevé de ses fonctions de capitaine de la Ryder Cup européenne, a compensé un double bogey au troisième trou avec un aigle au huitième trou par cinq. Stenson a ensuite réussi quatre birdies contre deux bogeys sur le neuf de retour.

“Aujourd’hui, je n’ai certainement pas fait de mon mieux, mais je me suis accroché”, a déclaré Stenson. “C’était des conditions plus difficiles avec le vent.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

“C’est un parcours de golf difficile, et les greens sont extrêmement rapides et assez ondulés. Avec le vent, il est encore plus difficile de placer la balle dans les endroits parfaits, et oui, c’était parfois un peu difficile.”

Dans le format par équipe de l’événement, 4 Aces GC, avec Johnson, Reed, Pat Perez et Gooch, sont en première place à 20 sous, six coups devant Majesticks GC. Stenson fait partie de l’équipe Majesticks.

Phil Mickelson, l’un des noms les plus en vue du circuit, a connu un tournoi cauchemardesque et est bien hors course à quatre au-dessus de la normale.

Il a été chahuté sur le premier tee par un fan se moquant du lien du circuit avec la famille royale saoudienne.

Lorsqu’on lui a demandé si cela l’ennuyait, Mickelson a répondu: “Non, j’ai passé une très bonne journée. Les gens ici ont toujours été formidables. Ils m’ont vraiment bien traité. J’ai passé une très bonne journée avec les fans.”