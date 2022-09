LIV Golf est certain de déverser des dollars dans Sugar Grove et les communautés environnantes – Shaw Local

SUGAR GROVE – Phil Mickelson, Dustin Johnson, Cam Smith, Brooks Keopka et Bryson DeChambeau ne sont que quelques-uns des professionnels qui se rendront sur les liens de Rich Harvest Farms ce week-end pour l’événement LIV Golf Chicago.

L’invitation de Chicago est le cinquième tournoi de la saison inaugurale de LIV Golf, et bien qu’il s’agisse d’un événement pour la première fois, les responsables de la région s’attendent à voir un impact économique.

Le directeur du bureau des congrès et des visiteurs de la région d’Aurora, Cort Carlson, a déclaré que le bureau dessert 10 communautés de la région, dont Oswego, Yorkville, Plano, Sandwich, Sugar Grove et Montgomery.

Carlson a déclaré que chaque fois qu’il y a un événement de cette taille, ils s’attendent à voir une augmentation des dépenses résiduelles des invités, des spectateurs et même des participants sur des choses comme l’essence et les restaurants locaux.

Carlson a déclaré qu’avec un premier événement, tel que LIV Golf, il est difficile d’évaluer quel sera l’impact économique.

Les spectateurs parcourent le parcours de golf Rich Harvest Farms lors du premier tour du tournoi LIV Golf Invitational Chicago vendredi à Sugar Grove (Presse associée)

“Ce sera intéressant, la semaine prochaine, de découvrir quel a été cet impact”, a déclaré Carlson. “Mais il y aura certainement un impact.”

Carlson a déclaré qu’à part Sugar Grove, il s’attend à ce que Yorkville connaisse le plus grand impact, car leurs hôtels sont les plus proches de Rich Harvest Farms et seraient juste à côté de la route pour ceux qui voyagent du sud sur la route 47.

Comme l’avait prédit Carlson, des hôtels de la région comme le Holiday Inn et le Hampton Inn à Yorkville ont signalé qu’ils étaient presque complets pour le week-end.

Le directeur du développement du village d’Oswego, Kevin Leighty, a déclaré qu’il s’attendait à ce que les hôtels d’Oswego soient pleins au cours du week-end et à une augmentation de la circulation des véhicules et des piétons dans le centre-ville d’Oswego et le long de la route 34.

L’impact n’a peut-être pas atteint Oswego, cependant, car l’American Inn a rapporté samedi matin qu’ils n’étaient pas plus occupés que d’habitude.

“Je pense que c’est bon pour la région dans son ensemble, pas seulement pour le comté de Kane, mais aussi pour le comté de Kendall”, a déclaré Leighty. “Parce que cela reçoit une attention nationale, cela aidera à mettre en valeur la région et j’espère que nous verrons un intérêt futur à cause de cela.”

Le maire de Sandwich, Todd Latham, a déclaré qu’étant si loin du parcours, il ne s’attendait pas à voir beaucoup d’impact à Sandwich autre qu’un trafic plus lourd le week-end et une augmentation des ventes d’essence.

Bien que Latham n’ait pas prévu beaucoup de changement à Sandwich, il a déclaré qu’un événement comme celui-ci avec un tirage national est excellent pour la région.

Le président du village d’Oswego, Troy Parlier, a déclaré que les événements de golf LIV se sont déroulés si rapidement que le village n’a pas eu le temps de se préparer, mais il s’attend à ce que l’événement soit énorme.

“C’est quelque chose que nous devrons certainement examiner à l’avenir”, a déclaré Parlier. “Chaque fois que vous organisez un événement d’une telle ampleur, cela sera bénéfique pour le développement de la région.”