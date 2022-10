LIV Golf: Adrian Otaegui de retour pour le championnat par équipe de fin de saison après la victoire du DP World Tour | Nouvelles du golf

Adrian Otaegui jouera dans le championnat par équipe de la série LIV Golf Invitational

Adrian Otaegui reviendra à la LIV Golf Invitational Series pour participer au championnat par équipe de fin de saison, moins de quinze jours après avoir remporté le DP World Tour.

L’Espagnol a participé à trois des quatre premiers événements de LIV Golf depuis son lancement en juin, enregistrant une sixième égalité lors de l’événement d’ouverture à Londres, bien qu’il n’ait pas figuré sur le circuit soutenu par l’Arabie saoudite depuis le tournoi de Boston en septembre.

Otaegui a continué à jouer sur le DP World Tour tout au long de l’été et est devenu le premier joueur de LIV Golf à gagner sur le circuit lorsqu’il a remporté une victoire en six coups à domicile au Andalucia Masters, ce succès plus tôt ce mois-ci le faisant reculer. dans le top 100 mondial.

Les 36 meilleurs joueurs du classement individuel de la LIV Golf Invitational Series – qui ont disputé au moins quatre événements cette saison – se qualifient automatiquement pour figurer au Trump National Doral Golf Club, les engagements de la ligue et les sélections des capitaines constituant le reste du peloton.

Otaegui a été nommé devant le Japonais Hideto Tanihara dans la formation du Torque GC pour le LIV Golf Team Championship à Miami du 28 au 30 octobre, rejoignant Joaquin Niemann, Scott Vincent et Jediah Morgan pour le tournoi à élimination directe.

Le joueur de 29 ans est l’un des deux changements dans la composition des équipes du dernier événement régulier du LIV Golf à Djeddah du 14 au 16 octobre, la même semaine que sa victoire à Valderrama, avec Henni du Plessis amené à remplacer son compatriote Shaun. Norris dans l’équipe Stinger GC.

Qui d’autre joue ?

4 As GC – Dustin Johnson, Patrick Reed, Talor Gooch, Pat Perez

Broyeurs GC – Bryson DeChambeau, Paul Casey, Charles Howell III, Anirban Lahiri

Boules de feu GC – Sergio Garcia, Abraham Ancer, Carlos Ortiz, Eugenio Lopez-Chacarra

Stinger GC – Louis Oosthuizen, Charl Schwartzel, Branden Grace, Henni du Plessis

Smash GC – Brooks Koepka, Jason Kokrak, Peter Uihlein, Chase Koepka

Majesticks GC – Lee Westwood, Ian Poulter, Henrik Stenson, Sam Horsfield

Torque GC – Joaquin Niemann, Scott Vincent, Adrian Otaegui, Jediah Morgan

HY Flyers GC – Phil Mickelson, Bernd Wiesberger, Matthew Wolff, Cameron Tringale

Iron Heads GC – Kevin Na, Sadom Kaewkanjana, Phachara Khongwatmai, Sihwan Kim

Cleeks GC – Martin Kaymer, Graeme McDowell, Laurie Canter, Richard Bland

Punch GC – Cameron Smith, Marc Leishman, Wade Ormsby, Matt Jones

Niblicks GC – Harold Varner III, Hudson Swafford, James Piot, Turk Pettit

Quel est le format ?

Les équipes ont gagné des points pour leurs finitions dans chaque épreuve tout au long de la saison inaugurale, allant de 32 points pour une victoire à zéro point pour ceux qui terminent aux positions neuvième à 12e.

Les quatre meilleures équipes après les sept événements réguliers reçoivent toutes un laissez-passer pour le premier tour et se qualifient automatiquement pour les demi-finales, les équipes classées entre la cinquième et la huitième pouvant ensuite sélectionner leurs adversaires pour la journée d’ouverture parmi les quatre les moins bien classées. côtés.

Deux matchs en simple et un match en foursome auront lieu lors de chaque match de quart de finale, l’équipe gagnant deux points pour se qualifier pour les demi-finales de samedi disputées selon le même format que la journée d’ouverture.

La pièce maîtresse de dimanche verra les quatre équipes restantes s’affronter en partie par coups, l’équipe de chaque joueur contribuant au score de l’équipe. L’équipe avec le total le plus bas après 18 trous sera couronnée championne par équipe de la LIV Golf Invitational Series.

Qui a impressionné cette saison ?

Le 4 Aces GC de Dustin Johnson (152 points) a terminé la saison régulière avec un avantage considérable sur le Crushers GC de Bryson DeChambeau (96), avec le Fireballs GC de Sergio Garcia (93) et le Stinger GC (72) les deux autres équipes pour gagner un laissez-passer à travers le premier tour.

Smash GC, dirigé par Brooks Koepka, occupe la cinquième place et obtiendra le premier choix pour ses adversaires en quart de finale, Majesticks GC, Torque GC et HY Flyers GC étant également têtes de série le jour de l’ouverture.

Iron Heads GC, Cleeks GC, Punch GC et Niblicks GC occupent les quatre dernières positions avant le championnat par équipe, où les 12 équipes s’affrontent pour leur part de la bourse de 50 millions de dollars.

L’équipe gagnante se partagera 16 millions de dollars et 8 millions de dollars répartis entre l’équipe terminant deuxième, chaque joueur garantissant 250 000 $ uniquement pour la compétition et 750 000 $ pour avoir simplement atteint les demi-finales.