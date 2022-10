LIV Golf a-t-il trouvé une échappatoire au classement mondial ? Phil Mickelson et Dustin Johnson soutiennent « l’alliance » du MENA Tour | Nouvelles du golf

Dustin Johnson et Phil Mickelson se sont tous deux prononcés en faveur de la nouvelle alliance de LIV Golf avec le MENA Tour, renforçant les espoirs de gagner potentiellement des points de classement mondial

Phil Mickelson et Dustin Johnson ont soutenu une nouvelle alliance stratégique entre LIV Golf et le MENA Tour qui pourrait voir les membres du circuit soutenu par l’Arabie saoudite gagner des points de classement mondial.

Le MENA Tour, un circuit de troisième niveau reconnu par l’Official World Golf Rankings (OWGR) depuis 2016, a publié mercredi un communiqué pour annoncer que tous les membres de LIV Golf s’étaient inscrits à leur tournée basée à Dubaï.

L'”alliance stratégique” verra tous les événements LIV Golf sanctionnés par le MENA Tour et ajoutés à leur calendrier, à commencer par l’événement LIV Golf Thailand commençant vendredi, tout en espérant également que cette décision les rendra immédiatement éligibles pour accumuler des points OWGR.

Le MENA Tour soumettra les détails du terrain à l’OWGR avant l’événement en Thaïlande à partir de vendredi et dira qu’il s’attend à ce que des points de classement soient offerts, bien que l’OWGR n’ait pas encore commenté le nouvel arrangement.

“Je pense que du point de vue des joueurs, c’est formidable que tout le monde à LIV se batte si fort pour les joueurs et leurs meilleurs intérêts”, a déclaré Mickelson à propos du nouveau partenariat. “Je pense que pour le classement mondial de golf, c’est un excellent moyen de conserver sa crédibilité, tout en n’introduisant pas de politique dans le processus décisionnel. Je pense que c’est bon pour toutes les parties.

“La raison pour laquelle je ne suis pas inquiet, c’est que le nombre de points est basé sur la qualité du terrain et non sur l’organisation qui organise le tournoi, et la qualité de notre terrain est remarquablement forte. Je suis sûr que pour le classement mondial du golf pour maintenir leur crédibilité, ils continueront d’attribuer le nombre de points que les tournois méritent pour toutes les tournées.

“Compte tenu des nombreux obstacles auxquels nous avons dû faire face de la part de ceux qui essayaient de l’arrêter, je pense que c’est une excellente façon de le faire en plus d’ajouter une tournée de développement pour l’Asian Tour qui sera notre tournée d’alimentation à l’avenir. Je pense c’est une victoire sur tous les plans.”

Le LIV Golf devrait-il obtenir le statut OWGR ?

Les 48 joueurs qui ont participé à l’événement de LIV Golf à l’extérieur de Chicago le mois dernier ont envoyé une lettre conjointe au président de l’OWGR, Peter Dawson, l’exhortant à attribuer des points de classement aux concurrents, la demande pour leur propre statut de classement mondial restant à l’étude.

“Pour moi, je pense que nous les méritons [world ranking points]”, a déclaré Johnson. “Je pense qu’évidemment, avec la qualité des joueurs que nous avons ici, les événements que nous organisons, nous devrions les avoir.

Dustin Johnson (à droite) et Cameron Smith (à gauche) ont tous deux remporté des événements de golf LIV lors de sa saison inaugurale

“Je pense que c’est juste. Je pense que la façon dont ils s’y prennent est très intelligente et stratégique, mais j’espère qu’ils prendront la bonne décision et nous donneront des points au classement mondial.”

Les cinq premiers événements de la saison inaugurale se sont déroulés sans points de classement mondial, Charl Schwartzel remportant le premier match à Londres, Branden Grace l’emportant à Portland et Henrik Stenson triomphant à Bedminster, avant que Johnson et Cameron Smith ne remportent les deux victoires suivantes.

“De toute évidence, aucun d’entre nous ne participe à des événements où vous obtenez des points, donc nous continuons à descendre lentement”, a ajouté Johnson. “Je ne vois pas cela arriver [points being reinstated]cependant, ce qui est bien.

“Au moins à l’avenir, j’espère que nous les aurons, car comme je l’ai dit, c’est censé être une organisation juste et impartiale qui est pour le golf, ce qui est exactement ce que nous faisons. J’espère qu’ils feront le bon décision et nous donner des points de classement mondial.”

Quel avenir pour LIV Golf ?

Le Royal Greens Golf Club – le site de l’international saoudien ces dernières années – accueille le septième événement du 14 au 16 octobre, avec le championnat par équipe de fin de saison au Trump National Doral Miami du 27 au 30 octobre.

Le format change dans le championnat par équipe, qui est un tournoi à élimination directe de quatre jours et quatre tours. Les quatre premières têtes de série reçoivent automatiquement un laissez-passer pour le premier tour, les huit équipes restantes jouant les unes contre les autres pour voir qui atteint les quarts de finale.

La LIV Golf League sera officiellement lancée en 2023 avec 48 joueurs et 12 franchises d’équipes établies en compétition dans un calendrier de 14 tournois. Les lieux ne sont pas encore confirmés, bien que des événements soient attendus en Amérique du Nord et en Amérique latine, en Asie, en Australie, au Moyen-Orient et en Europe.