L’IUPAT propose un dépistage gratuit du cancer de la prostate pour le mois de sensibilisation

TORONTO — Septembre est Mois de sensibilisation au cancer de la prostate et le Union internationale des peintres et des métiers connexes (IUPAT) organisera des tests gratuits d’antigène prostatique spécifique (PSA) pour les membres des syndicats des métiers du bâtiment.

L’IUPAT s’associe à la Walnut Foundation, à l’hôpital Princess Margaret et à la communauté Tiabu pour organiser la clinique dans son hall syndical, situé au 132 Toro Road à North York. Elle aura lieu de 10 h à 15 h. Le thème est Détecter et protéger. Le test sanguin PSA est disponible pour les personnes de 40 ans ou plus.

Le cancer de la prostate est la forme de cancer la plus courante et la troisième cause de décès par cancer chez les hommes. Au Canada, un homme sur huit, soit un homme noir sur six, recevra un diagnostic de cette maladie. Les hommes noirs sont deux fois plus susceptibles de mourir du cancer de la prostate que les autres populations.

« En tant que membres des syndicats du bâtiment, je pense qu’il est de notre responsabilité en tant que dirigeants syndicaux d’éduquer nos membres sur le danger de la maladie dans le cadre de la santé et de la sécurité, car une détection précoce peut sauver des vies », a déclaré Ivan Dawns, directeur politique de l’IUPAT, dans un e-mail au Daily Commercial News, ajoutant qu’il espère faire de la clinique de dépistage un événement annuel.