Lituanie. Comment l’Occident combat Moscou sous le seuil de la guerre totale | Nouvelles du monde

Une décision de la Lituanie de nuire à la Russie en interdisant le transit ferroviaire de certaines marchandises vers une enclave russe est la preuve de la façon dont l’Occident combat Moscou sous le seuil d’une guerre totale.

Moscou a réagi avec indignation, avertissant qu’elle prendrait des mesures non spécifiées contre Vilnius si les restrictions de fret sur les trains circulant à destination et en provenance de Kaliningrad n’étaient pas levées.

Cela ne signifie pas très probablement que le Kremlin lancerait une attaque militaire conventionnelle, notamment parce que la Lituanie est membre de l’OTAN.

Le président Vladimir Poutine sait qu’une telle escalade mettrait son pays en conflit direct avec l’alliance transatlantique forte de 30 personnes.

Actualités ukrainiennes en direct: la Russie menace un membre de l’UE pour une décision « ouvertement hostile » à Kaliningrad

Cependant, il a un éventail d’options dans une zone grise de mal qui se situe entre la guerre et la paix, bien qu’il ne soit pas aussi ouvertement agressif. Cela pourrait inclure davantage de cyberattaques, de nouvelles tentatives d’opérations de désinformation ou des sanctions spécifiques.

C’est une zone où les alliés de l’OTAN et Moscou s’attaquent depuis des années, mais avec une intensité bien plus grande à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, qui n’est pas membre de l’OTAN.

L’Union européenne a imposé des sanctions écrasantes à la Russie au sujet de l’Ukraine. C’est une forme de guerre économique, Moscou ripostant en nature, notamment en restreignant les flux de pétrole et de gaz.

La Lituanie a déclaré qu’elle ne faisait que mettre en œuvre les nouvelles règles de l’UE en choisissant de bloquer le transit des marchandises sanctionnées, telles que l’acier, voyageant vers et depuis Kaliningrad via la seule ligne de chemin de fer reliée au territoire. Cela signifie que le seul moyen pour la Russie d’approvisionner le territoire maintenant sans se soucier des sanctions de l’UE est via la mer.

Kaliningrad, qui compte quelque 430 000 habitants, est entourée par la Lituanie et la Pologne, également un pays de l’UE.

Vilnius sera pleinement conscient d’éventuelles mesures de représailles de Moscou. Mais la Russie se méfierait d’aller trop loin et de déclencher une réponse de toute l’alliance de l’OTAN, malgré sa rhétorique menaçante.