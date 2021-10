Little’s 3 TDs envoient Missouri St. Passé Illinois St. 41-20

NORMAL, Illinois: Tobias Little a couru pour trois touchés, Jason Shelley a lancé pour 319 verges et deux scores et l’État du Missouri a battu l’État de l’Illinois 41-20 samedi.

Little a eu une paire de scores de 2 verges au deuxième quart et un score de 5 verges près du point médian du troisième lorsque les Bears (3-1, 2-0 Missouri Valley Football Conference) ont commencé à prendre le contrôle.

Le premier touché de 2 verges de Little a permis à Missouri State de mener 14-13 avant que Jackson Waring ne lance un touché de 75 verges à Jabari Khepera 14 secondes plus tard. Son deuxième touché avec 3:16 à jouer avant la mi-temps a permis aux Bears de rester en tête.

Waring a lancé pour 318 verges et trois touchés, mais a également été intercepté à trois reprises. Khepera a capté cinq passes pour 107 yards pour l’Illinois State (2-3, 0-2).

