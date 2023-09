Little Theatre annoncera la saison 2024 jeudi | Actualités, Sports, Emplois

Alors que la saison actuelle du Lucille Ball Little Theatre de Jamestown tire à sa fin, sa saison 2024 est sur le point de se terminer.

Jeudi, de 19 h à 21 h, les membres de la communauté sont invités au LBLTJ, 18 E. Second St., pour une annonce de la saison 2024.

« Cette célébration est gratuite et ouverte à la communauté et vous offre l’opportunité d’en apprendre davantage sur nos productions à venir, les améliorations futures de notre espace et la façon dont vous pouvez contribuer à renforcer notre communauté théâtrale sur et en dehors de la scène. Nous avons hâte de célébrer avec vous tous », a déclaré Holly Weston, présidente du conseil d’administration de LBLTJ.

Weston a ajouté qu’il y avait beaucoup d’initiatives en cours pour améliorer l’espace de LBLTJ, tant pour les artistes que pour les membres du public.

En 2022 LBLTJ a rénové la scène. Weston a noté que le plancher de scène actuel avait été installé au début des années 1980 et avait une durée de vie d’environ 20 ans. Elle a déclaré que le conseil d’administration reconnaissait que la sécurité des acteurs, des danseurs et de l’équipe de scène était très importante, et que la rénovation de la scène était donc une amélioration attendue depuis longtemps pour l’espace de création du théâtre.

« Il y a un an, alors que nous annoncions la saison 2023, notre première saison complète après avoir été fermée pendant 2 ans et demi à cause du COVID, il y avait souvent des moments où les membres du conseil d’administration disaient ‘si nous pouvons simplement passer cette année avec succès et voir ce qui se passera’. suivant. » Grâce au soutien incroyable et continu de la communauté, nous sommes ravis d’annoncer notre saison 2024. Ce sera une autre saison complète avec six productions sur scène principale, du jamais vu sur notre scène et nous avons hâte de partager la nouvelle avec la communauté », a ajouté Weston.

Avec une histoire de plus de 100 ans, a noté Weston, le Lucille Ball Little Theatre a vu le jour en 1920 sous le nom de « Le Club des Joueurs » où une jeune Lucille Ball a été choisie pour sa première expérience sur scène en dehors de l’école. L’organisation s’est rapidement développée et, en 1945, «Petit Théâtre de Jamestown» a atteint 5 400 détenteurs d’abonnements de saison, ce qui en fait le plus grand théâtre membre des États-Unis à cette époque. Au milieu des années 1960, ils étaient devenus trop grands pour leur espace actuel et, en 1968, ils achetèrent le Shea’s Theatre sur East Second Street avec une grande réouverture l’année suivante pour le nouveau théâtre construit dans l’ancien. En 1991, une cérémonie officielle a eu lieu pour marquer le changement de nom du théâtre que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de Lucille Ball Little Theatre de Jamestown ; honorant pour toujours les anciens élèves les plus célèbres de Jamestown.

La saison en cours se terminera avec les représentations d’octobre de «École de rock la comédie musicale» et représentations en décembre de « Une histoire de Noël. » Pour plus d’informations, visitez lbltj.com.







