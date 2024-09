Little River Band, Holiday Cirque et Josh Ross se produiront au Casino Rama

Le Casino Rama a annoncé que trois nouveaux spectacles seront présentés sur scène cet hiver.

Le 6 décembre, Little River Band se produira avec des invités spéciaux, Five Man Electrical Band.

Little River Band, connu pour des tubes comme « Reminiscing » et « Cool Change », était un groupe de rock bien connu dans les années 70 et 80.

Les billets coûtent entre 40 $ et 90 $.

« Noël dans l’espace : un spectacle de cirque de Noël » montera sur scène le 13 décembre avec des lasers interactifs qui « redéfinissent les lumières de Noël ».

L’histoire familiale suit un extraterrestre qui découvre la période des fêtes.

Les billets coûtent entre 35 $ et 75 $.

Ensuite, le 18 janvier, les fans de country pourront monter en selle pour l’artiste canadien Josh Ross.

Ross, dont les chansons « First Taste of Gone » et « Red Flags » ont gagné des millions de streams, sera rejoint par l’invité Dillon James.

Les billets pour ce spectacle varient entre 50 $ et 99 $.

Les achats de billets sont disponibles via TicketmasterSeuls les invités de 12 ans ou plus peuvent entrer dans le centre de divertissement.