“Little Ranbir Kapoor” devient viral et il est le portrait craché de la star de Bollywood

Ranbir Kapoor, lorsqu’il est apparu sur les écrans avec Saawariya il y a 15 ans, est devenu un succès instantané. Il y avait des gens qui s’évanouissaient devant le charme juvénile et l’innocence de son personnage à l’écran, et aujourd’hui, il est une star à part entière même après un certain nombre de films qui ne sont pas devenus d’énormes succès (son plus récent, Brahmastra, restant plutôt litigieux). Il n’est pas étonnant qu’un « mini Ranbir » soit désormais considéré comme une petite star sur Internet. Le modèle enfant Nirav Bhatt est une image crachée de Ranbir quand il était enfant et le petit gars a déjà plus de 4 000 fans sur Instagram.

« Je n’avais que 4 ans quand maman a dit : ‘Tu to mera chota Ranbir hai’ », a déclaré Nirav à Humans of Bombay. Depuis lors, les gens sont souvent venus vers lui et ont souligné la ressemblance. Il a même tourné des publicités pour la marque d’Alia Bhatt et tout le monde l’appelait “Ranbir sir” sur le plateau. Alia a partagé ses photos sur ses réseaux sociaux. Nirav, sept ans, se concentre maintenant sur ses études et sa pratique du piano. Il apprend à jouer Kesariya au piano et a l’intention de le jouer pour Ranbir s’ils se rencontrent un jour. Nirav veut devenir acteur et espère que les gens l’aimeront autant qu’ils aiment Ranbir.

“Les proches m’appellent Little Ranbir Kapoor (LRK)”, lit-on dans la biographie Instagram de Nirav. Le compte est géré par sa mère et son père. Le garçon de sept ans s’amuse clairement avec sa ressemblance avec l’une des plus grandes stars de Bollywood en ce moment, mais il a partagé avec Humans of Bombay que sa mère lui avait dit d’être lui-même. Et il est plutôt cool d’être lui-même. Regardez-le jouer “Shape of You” d’Ed Sheeran sur son piano :

Pendant ce temps, quelques heures après qu’Alia Bhatt et sa fille nouveau-née soient sorties de l’hôpital, le nouveau père Ranbir Kapoor est retourné au travail. Jeudi soir, une vidéo de Ranbir a fait surface sur les réseaux sociaux dans laquelle il a été vu en train de sortir de sa voiture alors qu’il se dirigeait vers sa vanité. Cependant, le projet pour lequel Ranbir tourne n’est pas connu à ce jour.

