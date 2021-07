Little People, Jacob et Isabel Roloff de Big World annoncent qu’ils sont enceintes de leur premier enfant alors que le couple révèle son sexe

Les stars de LITTLE People, Big World Jacob et Isabel Roloff ont révélé qu’elles étaient enceintes après des mois de spéculation des fans.

La nouvelle surprenante survient quelques semaines seulement après que la belle-soeur de Jacob, Audrey, a annoncé qu’elle était également enceinte.

Instagram/Isabel Roloff

Isabel a pris à Instagram de partager deux nouvelles photos aux côtés de Jacob, alors que l’ancienne star de télé-réalité a la main sur le ventre de femme enceinte de sa femme.

Elle a écrit: « Nous sommes ravis de partager que le petit garçon dont nous rêvons arrive en décembre. »

Les gens adoraient la publication, alors qu’ils se rendaient dans la section des commentaires pour réagir, avec un seul écrit : « Tellement excité pour vous deux !

Un autre a ajouté : « Félicitations impressionnantes », tandis qu’un troisième a répondu : « Je suis tellement heureux que la nouvelle soit sortie ! »

Les fans ont spéculé que le célèbre couple pourrait être ajouter un membre à sa famille pendant des mois, comme en avril, Isabel a partagé une douce photo en noir et blanc d’elle, de Jacob et de leur chien, tous blottis contre eux et souriants.

Elle a taquiné dans la légende: « Il est difficile d’imaginer que cette vie devienne plus douce. Et pourtant, je sais que ce sera le cas.

Isabel avait même partagé une photo d’un bébé avant ce post, ne faisant qu’alimenter les rumeurs de grossesse.

Ce sera le premier enfant du couple, cependant, ce n’est pas la seule nouvelle de la famille en tant que frère de Jacob. Jeremy et sa femme Audrey attendent également.

Plus tôt ce mois-ci, le couple a révélé la nouvelle à côté d’une photo d’eux-mêmes avec leurs deux enfants, Ember, 3 ans, et Bode, 1 an.

« Nous sommes sur le point d’être une famille de 5 ! Notre petit bris d’égalité arrive en novembre ! » ils ont écrit dans la légende.

Bien qu’ils aient reçu beaucoup de mots gentils, même de la part de la belle-mère d’Audrey, Amy, Tori et son mari, Zach, sont restés silencieux.

Plus à venir…

