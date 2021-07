PENDANT près d’un an, Little People, Big World de TLC n’était plus diffusé et les fans se demandent quand il allait faire son retour sur le réseau.

Des rumeurs ont commencé à circuler parmi les fans selon lesquelles TLC aurait arrêté la série après sa 21e saison.

2 Little People, Big World est diffusé sur TLC depuis 22 saisons Crédit : reportez-vous à la légende

Little People, Big World a-t-il été annulé?

Cependant, malgré les rumeurs d’annulation et la longue attente, Petit peuple, grand monde fait son retour triomphal le 11 mai 2021.

Les fans pensaient que le spectacle bien-aimé touchait à sa fin après la star Jacob Roloff a présenté des allégations d’abus peu de temps après la finale de la saison 21.

Dans un post Instagram de décembre 2020, Roloff a fait les allégations contre l’exécutif Chris Cardamone.

Roloff, qui a maintenant 23 ans, affirme avoir été agressé sexuellement par Cardamone quand il était mineur.

2 Little People, Big World n’a pas encore été annulé Crédit : TLC

Roloff a écrit : « Il est souvent beaucoup plus facile de penser aux choses que d’en parler.

«Et donc cette divulgation a été retardée, mais grâce à ce retard, j’ai trouvé le courage et les mots.

« En tant qu’enfant, après ce que je réalise maintenant était un long processus de préparation, j’ai été agressé par un producteur exécutif de terrain pour Little People, Big World, Chris Cardamone. »

Roloff avait entre 10 et 13 ans lorsque Cardamone était producteur de la série.

La star de télé-réalité devenue écrivain et activiste a déclaré qu’il n’envisageait pas de fournir publiquement les détails de cette rencontre.

Mais il a déclaré que son agresseur présumé « ne serait plus jamais autorisé à côtoyer des enfants ».

« En révélant cela, je pourrais être mieux compris et mon point de vue sur des problèmes tels que les abus sexuels sur enfants, l’exploitation des enfants et les coûts collatéraux de la télé-réalité pourrait être reçu plus clairement », a-t-il ajouté.

Le Sun a révélé en exclusivité en février que pendant son passage dans l’émission, Cardamone avait été arrêté le 20 octobre 2008 à Santa Clara, en Californie, pour des crimes sexuels sur des enfants.

La victime présumée est inconnue dans cette affaire.

Un responsable de l’information publique du bureau du shérif de Santa Clara a déclaré au Sun : « En septembre 2008, une enquête sur la pédophilie a été menée par les adjoints et les détectives du shérif.

« Le suspect, Christopher Cardamone, a finalement été arrêté et incarcéré à la prison principale de San José pour crime obscène et actes lascifs avec un mineur. »

Selon des documents judiciaires obtenus par The Sun, Cardamone a été inculpé de deux chefs d’actes obscènes et lascifs avec un enfant de moins de 14 ans avec force, de deux chefs d’actes obscènes et lascifs sur un enfant de moins de 14 ans et d’un chef de cruauté envers un enfant avec blessures possibles ou la mort.

Il était détenu sur une caution de 200 000 $, qui a été publiée le 12 novembre 2008.

Le 26 mai 2009, il a plaidé non coupable des charges retenues contre lui.

Puis, le 7 décembre 2010, Cardamone a accepté un accord de plaidoyer et a été reconnu coupable de cruauté envers un enfant pouvant entraîner des blessures ou la mort, tandis que les autres accusations ont été rejetées, selon les documents judiciaires.

Il a été condamné à 73 jours de prison et à quatre ans de probation surveillée.

Le producteur Cardamone n’a pas reconnu les affirmations de Roloff après avoir travaillé sur l’émission basée en Oregon pendant trois ans avant son départ en 2014.

TLC a-t-il déjà répondu aux allégations?

TLC a commenté les abus allégués dans une déclaration à Nous hebdomadaire au moment de la déclaration de Roloff, qui disait : « TLC vient d’être informé d’une prétendue rencontre survenue il y a des années impliquant un tiers lié à la production de Little People, Big World.

« Nous sommes attristés et troublés par cette allégation très grave, et TLC travaillera en coopération avec les autorités. Notre objectif principal reste de soutenir la famille Roloff pendant cette période très difficile. »

Jacob est le plus jeune du clan Roloff et est apparu dans plus de 200 épisodes de la série au fil des ans.

Depuis son départ de la série, Jacob et sa femme Isabel Rock télécharger des vidéos sur leur chaîne Youtube et leur blog, Roloffs itinérants, détaillant leurs voyages à travers le pays.

Ils utilisent également la plate-forme pour présenter l’art abstrait d’Isabel et l’écriture personnelle du couple.

Leur chaîne YouTube a recueilli environ 7 000 abonnés et 260 000 vues au total.

Comment puis-je regarder Little People, Big World ?

Little People, Big World est diffusé sur TLC les mardis à 21 h HE.

Les épisodes sont disponibles en streaming sur le site Web de TLC avec un identifiant de fournisseur et sur Amazon Prime Video avec un abonnement payant.