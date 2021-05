Little People, Audrey Roloff de Big World révèle qu’elle quitte les médias sociaux au milieu d’une querelle avec sa belle-sœur Tori

LITTLE People, Audrey Roloff de Big World a révélé qu’elle quitterait les médias sociaux au milieu de sa querelle en cours avec sa belle-sœur, Tori.

Avec un emoji d’adieu, Audrey, 29 ans, a annoncé sa rupture des réseaux sociaux sur Instagram.

Instagram / @audreyroloff

Audrey a annoncé qu’elle ferait une pause dans les médias sociaux[/caption]

Instagram

Audrey aurait jeté de l’ombre sur Tori et l’a critiquée « ennuyeuse »[/caption]

Chaque fois qu’elle faisait une pause, elle disait que la pause avait été «tellement saine et vivifiante».

La star de TLC a promis de revenir et d’être plus «inspirée» tout en se sentant «rafraîchie».

le Peu de gens, grand monde alun a partagé un instantané en noir et blanc d’elle-même et de son mari, Jeremy Roloff, 31 ans, à la vue de tous.

Dans le claquement, Jeremy embrassa la tête de sa femme alors que les deux s’embrassaient.

Instagram

Audrey a déclaré qu’elle reviendrait sur les réseaux sociaux en se sentant « rafraîchie »[/caption]

Instagram

Audrey et Jeremy photographiés ensemble pour son dernier message avant la pause sur les réseaux sociaux[/caption]

Dans la légende de la photo, Audrey a écrit en plaisantant: «Si Instagram avait des messages comme AIM à l’époque (enfant des années 90 ici), ce serait le mien…»

Audrey a également ajouté un verset de la Bible, des citations de Benjamin Franklin et Ann Voskamp dans son long post.

La star de télé-réalité a déclaré qu’elle supprimerait l’application et ne s’enregistrerait pas dans ses messages directs entre-temps.

Dans son histoire Instagram, Audrey a partagé le même instantané en noir et blanc et a écrit: «Je me déconnecte pendant un moment.»

Instagram

Jacob et Isabel ont assisté à la fête d’anniversaire de Jackson, mais Audrey et Jeremy ne l’ont pas fait[/caption]

Récemment, Zach, 31 et Tori, 30 ans, a célébré l’anniversaire de son fils de 4 ans, Jackson, au début du mois de mai.

Tori a écrit: «Ces 4 dernières années sont passées trop vite. Regarder Jackson grandir chaque année est une telle bénédiction. Nous sommes très reconnaissants à tous ceux qui sont venus gâter et célébrer notre bébé J! »

Isabel Roloff, 22 ans, a assisté à la fête d’anniversaire et a partagé une courte vidéo de son mari, Jacob Roloff, 24 ans, dans une histoire Instagram.

Dans la vidéo, Jacob était assis par terre en regardant Jackson jouer avec ses jouets.

Se référer à la légende

Tori et Zach photographiés avec Jackson[/caption]

Absents des festivités, Jeremy et Audrey n’ont posté aucune photo ou histoire de la fête d’anniversaire.

En février, Audrey l’aurait disséminée belle-soeur pour être «ennuyeux».

Lorsqu’un fan a demandé ce qu’était son « animal de compagnie Instagram », Audrey a répondu: « Je ne peux pas dire que je ne l’ai pas fait, mais quand quelqu’un commence son histoire avec » hey friends « ou » happy what-day-it-is . »

Tori a commencé ses vidéos sur ses histoires Instagram en disant: « Salut les amis. »

Instagram

Tori a lancé chacune de ses vidéos Instagram avec « Hey friends »[/caption]





Avant d’offrir des suggestions de cadeaux, la femme de Zach a dit: «Salut les amis! Je suis ici pour partager le cadeau parfait pour la Saint-Valentin pour votre être cher. «

Un fan de LPBW sur Reddit a noté «l’ombre directe» et a sonné: «Cela ennuie Audrey quand les gens disent« Hey les amis! » parce qu’elle sait qu’elle n’est pas incluse dans cette salutation. «

Audrey et Tori ne se sont pas reconnues sur les réseaux sociaux depuis des mois et n’ont pas répondu aux derniers messages de l’autre.